UCR de Córdoba: un puñado de congresales separa a Ferrer y Mestre de un acuerdo que evite la interna

El mestrismo quiere ampliar su mayoría en el Congreso de la UCR de Córdoba

La UCR de Córdoba dará un paso más para resolver su interna y evitar la elección de autoridades del 20 de septiembre. Este martes a las 20 vence el plazo para la presentación de las listas que, de no mediar acuerdo, liderarán el legislador Matías Gvozdenovich por el deloredismo y el exintendente de Río Cuarto , Juan Jure , por el mestrismo .

El pedido de la oposición al presidente del partido Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo por parte de Más Radicalismo quedó expresado en una cena de la que participó la dupla que dirige el partido y sus espadas en la Legislatura , Alejandra Ferrero y el propio Gvozdenovich.

En ese marco el tridente compuesto por el exdiputado Diego Mestre (Confluencia Radical), Carlos Becerra (Identidad Radical) y Fernando Montoya (Córdoba Abierta) puso sobre la mesa su exigencia para cerrar el trato y evitar la confrontación en las urnas.

No hay ciencia: quieren subir la base de representación en el Congreso de la UCR, el órgano partidario que determina la política de alianzas electorales, entre otras funciones. No es novedad, desde 2023 a esta parte, que la grieta se puede reducir entre quienes están a favor de un frente con La Libertad Avanza y quienes no.

En esa charla, el deloredismo expresó que iba a analizar el asunto, pero lo cierto es que creen que Ramón Mestre no está en condiciones de exigir nada.

Ramón Mestre quiere sumar congresales en la UCR de Córdoba

Es verdad que ninguno en esa mesa quiere llegar a las urnas. La coalición oficialista Generación X sabe que es mayoría y podría ganar cómoda, pero teme que el peronismo meta la cola.

A su vez, Más Radicalismo no tiene espalda para otro bochazo en las urnas tras la debacle sufrida en octubre de 2023, cuando no votó a la Lista 3 para Diputados ni un tercio del padrón radical. Tampoco quieren quedar pegados a la presunta funcionalidad con el PJ de Martín Llaryora.

Los números de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo

El problema surge en la base que computa el acuerdo. El mestrismo sostiene que la interna de 2024 se salvó gracias a que el deloredismo otorgó el 40% de los 122 congresales al mestrismo. Ese fue el trato de palabra aquel entonces. Lo cierto es que, por la caída de acuerdos en departamentos de la provincia, el oficialismo le cuenta 38 en total a sus adversarios.

El mestrismo sostiene que tiene 49 en la actualidad y es el piso del que parte para negociar. Obviamente, Ferrer y Ferrero rechazan la cuenta. “Piden 11 más, están locos”, les chillan.

Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero, cabeza de la tropa radical en la Legislatura

En Mas Radicalismo no dicen cuántos quieren adicionar y hablan de un número “lógico y razonable” que en las chicanas queda más o menos delimitado. “Ir a la interna por dos o tres congresales es una pavada”, disparan desde la esquina mestrista.

Ese polo que tendrá a Jure como candidato se retiró de la mesa de negociación del lunes feriado, pero espera un llamado que, por ahora, parece que no va llegar.

En la casa de la UCR ya se armaban las listas

En el deloredismo insisten en que hay voluntad de acuerdo, pero que tampoco le escaparán a la interna de ser necesario. Ferrero estaba llegando al mediodía de este martes a la sede del partido para empezar a rellenar la lista.

No será una tarea sencilla, porque debe conformar a varios núcleos que, como si fuera poco, libran sus propias internas. Es el caso del espacio Viva Córdoba, con Javier Bee Sellares a la cabeza, y el del legislados Miguel Nicolás, ambos espacios con pretensiones en el Comité Capital.

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Pese al cumplimiento de los pasos necesarios, hay clima de cansancio. Las fuentes consultadas no hacían otra cosa que invocar los peligros del cordobesismo si la situación decanta al 20 de septiembre. Tampoco daban por cerrada la discusión si, efectivamente, se presentan las listas este martes por la noche.

“Se puede seguir conversando”, repetían con esperanza desde la conducción de la UCR y la resignación de que el culebrón radical tiene varios capítulos más.