Neuquén y Río Negro fortalecen a proveedores de Vaca Muerta con financiamiento y garantías del CFI

Con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , Neuquén y Río Negro impulsan herramientas financieras para fortalecer a los proveedores de Vaca Muerta , la joya petrolera de la Argentina de Javier Milei . La iniciativa fue presentada por Rolando Figueroa , Alberto Weretilneck e Ignacio Lamothe en un encuentro realizado en la ciudad de Neuquén.

Las autoridades firmaron un convenio estratégico para consolidar el Programa de Desarrollo de Proveedores , un acuerdo que apunta a coordinar líneas de financiamiento, asistencia técnica y esquemas de garantías que permitan mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas regionales.

El eje central de la propuesta se enfocó en facilitar el acceso al crédito para empresas locales. En ese sentido, se destacó el rol del Fondo de Garantía del CFI , junto a instrumentos provinciales como el Figaneu en Neuquén y el Fogario en Río Negro.

Estos mecanismos permitieron que las firmas proveedoras accedieran a financiamiento de largo plazo tanto en el sistema bancario como en el mercado de capitales. De esta forma, se buscó superar las limitaciones tradicionales vinculadas a la evaluación de antecedentes financieros.

Figueroa remarcó que la provincia del Neuquén tiene una historia de más de cien años en materia de hidrocarburos, aunque aseguró que “ahora el progreso, los tiempos y el nuevo mundo nos imponen un nuevo desafío y ese nuevo desafío, sin lugar a dudas, lo tenemos que construir con Río Negro”.

“En Neuquén pudimos partir antes que otras provincias porque teníamos el ecosistema armado”, dijo y destacó “la rapidez con que Río Negro ha podido construir el ecosistema para poder vincularse en un hub exportador, para poder vender todo lo que producimos nosotros al mundo en esta nueva etapa”.

Remarcó de Weretilneck “la mirada de poder construir la exportación de lo nuestro por un puerto patagónico”. “Eso para nosotros fue importantísimo”, señaló y añadió: “Hoy estamos creciendo como equipo”. “Cada una de las decisiones que tomamos hoy son las que van a impactar en el futuro”, afirmó Figueroa y destacó que el gobierno neuquino envió “una Ley de GNL a la Legislatura para que sea aprobada la semana que viene, porque nos va a permitir llenar los ductos”. “Si no llenamos los ductos a valores competitivos para poder salir al mundo, no vamos a poder vender la producción”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2068069736227930152&partner=&hide_thread=false Estamos convencidos de que Neuquén, Río Negro y toda la Norpatagonia tienen en sus manos una oportunidad histórica.



El desarrollo de Vaca Muerta y la exportación de GNL no son desafíos políticos ni sectoriales: son desafíos generacionales.



Que las empresas locales crezcan,… pic.twitter.com/cynWwWshMG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 19, 2026

“Siempre tomamos como ejemplo la gran experiencia de Neuquén. Aprendemos mucho, y seguramente muchas de las cosas que estamos logrando también son porque aprendimos de esta hermana provincia”, devolvió gentilezas Weretilneck, al hacer uso de la palabra.

En Neuquén, y ahora con la participación de Río Negro, se está forjando la nueva economía nacional”, dijo y agregó que también “se está forjando lo que durante tantos años Neuquén y el Comahue luchó y peleó, que es llevar al mundo nuestra riqueza producida a partir del trabajo, esencialmente con el gas y el petróleo”. “Hoy todo eso es una realidad”, afirmó.

La prioridad ahora, dijo el rionegrino, es “que el primer beneficiado de Vaca Muerta sea el poblador y el empresario local”. En esa línea, remarcó la necesidad de garantizar seguridad jurídica y previsibilidad para atraer inversiones.

Alberto Werwtilneck CFI Neuquén Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

En ese marco, insistió en la importancia de consolidar una mayor integración entre el sector público y el privado para que las oportunidades abiertas por Vaca Muerta lleguen efectivamente a las empresas, comercios, industrias y trabajadores rionegrinos. Sostuvo también que el verdadero objetivo de esta nueva etapa es que los proyectos energéticos se transformen en futuro para las comunidades. “Si logramos eso, todo esto que se soñó durante muchos años va a ser la verdadera historia que estamos buscando: que nuestros pueblos definitivamente tengan garantizado un futuro mejor”

La consolidación de la licencia social en Vaca Muerta

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que el desarrollo de proveedores resultó clave para consolidar la licencia social en la actividad hidrocarburífera. Según expresó, el sector público debió generar herramientas que acompañen el crecimiento de las empresas regionales.

Vaca Muerta en el CFI Ignacio Lamothe, titular del CFI, en Neuquén.

“La apuesta que estamos haciendo las provincias argentinas y el Consejo Federal de Inversiones es sofisticar el andamiaje institucional para mejorar el acceso al financiamiento y los instrumentos de financiamiento en los sectores productivos”, dijo el titular del CFI, que aseguró que, junto con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, “se está pensando en cómo diversificar esa matriz productiva y cómo el sistema de proveedores de las grandes empresas acompaña esa transformación”.

“El programa de desarrollo de proveedores que se diseñó en el Consejo Federal de Inversiones con las provincias tiene por objeto acompañar al ecosistema de proveedores de las grandes empresas en el desarrollo y en la explotación de los recursos naturales”, indicó.