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DISCUSIÓN 2027

Ignacio Torres no descartó un acuerdo con La Libertad Avanza en 2027

El gobernador de Chubut valoró el acercamiento del Gobierno al PRO y consideró viable una alianza en su provincia y a nivel nacional. La clave, el proyecto.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

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Nacho Torres evaluó como positivo el diálogo entre la cúpula oficialista y representantes del PRO en la Casa Rosada la semana pasada, tras una llamada telefónica entre Karina Milei y el expresidente Mauricio Macri. "El encuentro en sí es bueno", dijo Torres este lunes por la noche en diálogo con TN, pero subrayó que "el fondo, el para qué" de esas conversaciones son el asunto principal a trabajar entre ambos sectores.

"El acuerdo político coyuntural para ganar una elección, si no tiene un acuerdo programático, una agenda de desarrollo, una agenda parlamentaria, es pan para hoy y hambre para mañana", definió el mandatario patagónico, quien sostuvo que apoyaría la reelección del presidente Javier Milei "si el acuerdo tiene sentada las bases que nosotros consideramos que son necesarias para el futuro de la Argentina".

"En Chubut vamos a discutir Chubut"

“Ponerse de acuerdo para ganar una elección no tiene sentido si no nos ponemos de acuerdo en el rumbo que necesita la Argentina”, remarcó Torres y añadió que ese entendimiento "tiene que hacerse de cara a un debate público y a acuerdos programáticos".

En ese marco, distinguió la esfera provincial del ámbito nacional de cara a los comicios del año próximo. "En Chubut vamos a discutir Chubut en las elecciones provinciales. Después a nivel nacional puede haber un acuerdo, un acercamiento o no con el gobierno nacional", explicó el gobernador, quien días atrás confirmó que las elecciones chubutenses se celebrarán en una fecha diferente de las presidenciales.

"En Chubut, la gente me dice 'no queremos volver al pasado, no queremos volver a la inflación, no queremos volver a la desidia, a la corrupción'. ¿Eso quiere decir que la gente nos va a dar un cheque en blanco? No. Tenemos que demostrar que haciendo las cosas bien se pueden lograr resultados concretos y tangibles", argumentó Nacho Torres, uno de los tres gobernadores de origen PRO, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Ignacio Torres: "No creo en el concepto de cogobierno"

Al ser consultado sobre la integración de figuras amarillas al gabinete presidencial, el mandatario provincial aseguró que "cuando la agenda es común, podés tener dirigentes de distintos espacios políticos y ponerte de acuerdo. No creo en el concepto de cogobierno".

Como ejemplo del camino que debería tener un entendimiento entre el PRO y LLA, Torres citó la experiencia de su alianza provincial. "En Chubut logramos tener un frente heterogéneo, amplio, donde hay libertarios, incluso hay peronistas. Lo que nos hermana es justamente esa agenda de desarrollo que es indiscutible. ¿Lo mismo se puede transpolar a nivel nacional? Ojalá, porque es lo que desesperadamente necesita la Argentina", dijo.

Respecto de la eliminación de las PASO que empuja la Casa Rosada, Torres deslizó su respaldo a la iniciativa a partir de lo realizado en Chubut. "Tengo que ser consecuente con lo que planteé en mi provincia. En Chubut avanzamos con un código electoral, eliminando las PASO, con boleta única de papel, con un sistema mucho más amigable. Estoy a favor de discutir un sistema electoral que le facilite los comicios a la ciudadanía".

La reelección de Javier Milei

Nacho Torres remarcó la necesidad de "discutir el sistema previsional, cómo agregarle valor a nuestros recursos, cómo ser más competitivos, cómo se genera más y mejor trabajo" para sentar las bases de un acuerdo programático con el Gobierno. Consultado sobre si apoyaría la reelección de Milei en caso de que ese entendimiento político viera la luz, El gobernador de Chubut respondió afirmativamente, aunque no le escapó a la posibilidad de competir en la urnas.

"Si el acuerdo tiene sentadas las bases que nosotros consideramos que son necesarias para el futuro de la Argentina, totalmente sí. El encuentro que tuvieron la otra vez fue positivo. Así que, si se puede seguir en ese camino, sí. De lo contrario, se podrá competir. Y si se compite, no está mal. Eso también hay que decirlo. El hecho de que haya competencia no quiere decir que sea funcional al kirchnerismo", planteó Torres, cerrando el paso a un latiguillo al que suele apelar el oficialismo.

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