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Río Negro: Weretilneck acordó con ATE el pase a planta de más de 4.200 trabajadores

Con Rodolfo Aguiar, el gobernador anunció la regularización de agentes que ya desempeñan tareas en la administración pública provincial. Cómo se implementará.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el inicio del proceso para incorporar a planta permanente a más de 4.200 trabajadores y trabajadoras que ya cumplen funciones en el Estado provincial. El anuncio se produjo este lunes tras una reunión que el mandatario mantuvo en Cipolletti con el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar.

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Desde el Gobierno provincial señalan que la medida busca regularizar la situación laboral de agentes que ya desempeñan tareas de carácter permanente dentro de la administración pública. La iniciativa avanzará con el envío de un proyecto de ley a la Legislatura durante la primera semana de julio y no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento en el gasto salarial.

Cómo se implementará el pase a planta en Río Negro

El beneficio alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que las funciones desarrolladas fueran permanentes. Para acceder al pase, los trabajadores debieron haber iniciado su vínculo contractual antes del 31 de diciembre de 2025 y mantenerlo de manera ininterrumpida hasta concretar el ingreso a planta.

La normativa también contempla excepciones para quienes hubieran interrumpido sus tareas por el ejercicio de funciones gremiales, políticas o cargos electivos, situaciones que no fueron consideradas como una ruptura de la continuidad laboral.

En el caso de los trabajadores contratados bajo la modalidad de prestación de medios, se exigió acreditar tareas permanentes y una antigüedad continua mínima de un año al 31 de diciembre de 2025. Las estimaciones preliminares ubicaron este universo en alrededor de 70 personas, aunque el número definitivo podría resultar menor por casos particulares, entre ellos agentes jubilados.

Además, los postulantes tienen acreditar domicilio en Río Negro, aprobar un examen de idoneidad y no registrar sanciones disciplinarias que superaran los diez días de suspensión acumulados durante los dos años previos.

Alberto Weretilneck con Rodolfo Aguiar
Alberto Weretilneck con Rodolfo Aguiar en Cipolletti.&nbsp;

Alberto Weretilneck con Rodolfo Aguiar en Cipolletti.

El gobierno provincial también estableció que algunos trabajadores deberán someterse a una evaluación psicofísica. El requisito alcanza a quienes registraron licencias médicas o readecuaciones de tareas superiores a 30 días durante los últimos doce meses, mediante la intervención de una Junta Médica.

Una vez aprobada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre seis y ocho meses. Durante ese período se realizarán las etapas de verificación de antecedentes, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y control del cumplimiento de las condiciones previstas para el ingreso a planta permanente.

El vínculo de ATE con Alberto Weretilneck

En Río Negro, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tiene un padrón histórico que la posiciona como el gremio con más afiliados en la adminitración pública provincia, pero ATE experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años y llegó a consolidar su peso en las negociaciones de la Mesa de la Función Pública rionegrina.

En rigor, ATE ganó terreno en sectores clave como Salud, Educación y el área que representa a los trabajadores municipales. En este marco, el gremio adoptó en los últimos años una postura mayoritaria de aceptación frente a las propuestas salariales del gobierno, mientras que UPCN, históricamente más cerca del peronismo, mantiene una mirada más dura y combativa.

El debate sobre el pase a planta permanente de miles de trabajadores estatales en la provincia patagónica no es nuevo. En 2023, Aguiar y la entonces gobernadora Arabela Carreras, habían acordado el pase de unos 3.000 los trabajadores al Estado rionegrino. Sin embargo, la medida generó una fuerte interna dentro del oficialismo provincial Juntos Somos Río Negro y fue postergada por la gestión Weretilneck. Hasta ahora.

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