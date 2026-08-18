Los gobernadores del norte se reúnen con Santilli y Caputo, pero quieren patear la discusión sobre las PASO

Diego Santilli y los gobernadores del Norte Grande volverán reunirse para avanzar en la redacción del proyecto de zona cálida que los mandatarios vienen reclamando en la previa a los picos de la demanda energética del verano. Cuatro jefes norteños serán de la partida en una reunión en que la que, saben, les volverán a preguntar por las PASO .

El encuentro será esta tarde en el Palacio de Hacienda y, además de Santilli, participarán Toto Caputo ; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González ; y la secretaria de Energía, María Tettamanti . Los gobernadores del norte tienen varios temas para debatir con el jefe de gabinete, con el proyecto de ley de zona cálida a la cabeza. Saben que Santilli intentará que la eliminación de las primarias sea parte de la conversación, pero intentarán esquivarlo tanto como les sea posible.

Ya lo hicieron en la reunión de la semana pasada en Posadas , hasta donde Santilli viajó especialmente para intentar colar el tema en la agenda. “Hay cosas para resolver antes”, contestaron los mandatarios norteños. El jefe de gabinete conoce al detalle esa postura de los gobernadores, que no quieren correr detrás de la agenda de la Casa Rosada , pero su trabajo es contener y juntar votos para los proyectos libertarios en el Congreso .

Desde hace ya tiempo, la eliminación de las PASO es la tema central que la La Libertad Avanza quiere resolver para activar la estrategia de cara a 2027. Con ese objetivo, Santilli viene recorriendo el país y reuniéndose con los gobernadores aliados que no terminan de dar el visto bueno a un movimiento que el mileísmo imaginaba mucho más simple meses atrás.

Las luces de alerta se encendieron en la Casa Rosada luego del tropiezo en el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado . Por eso, el gobierno nacional apretó el acelerador habilitando una serie de negociaciones y acuerdos que hasta hace tiempo tenía congelados. Protagonistas de esa estrategia, Santilli y Toto Caputo intentarán convencer a los norteños de la conveniencia del toma y daca .

La semana pasada, Santilli y Toto Caputo visitaron Catamarca y firmaron entendimientos con el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Elías Suárez.

La posición de los gobernadores no es homogénea. Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Elías Suárez (Santiago del Estero) ya se pronunciaron en contra de la eliminación de las primarias, mientras Leandro Zdero (Chaco) mantiene su alineamiento con el gobierno nacional. Los esfuerzos de Santilli están orientados al resto de los mandatarios, que todavía no definen su posición. El desafío, entonces, será acercar posiciones con Gustavo Sáenz (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Según pudo saber Letra P, los gobernadores saben que La Libertad Avanza no tiene los votos y quieren usar la negociación a su favor. En las charlas grupales afirman que se podría avanzar en una negociación que vuelva a suspender la instancia, algo que prefieren en lugar de votar por su eliminación definitiva. No lo harán sin recibir nada a cambio.

Zona cálida, la obsesión de los gobernadores

Jalil, Saénz, Zdero y Sadir, serán de la partida en la reunión que se desarrollará en la sede del Ministerio de Economía, mientras que otras provincias de la región estarán representadas por funcionarios y equipos técnicos especializados en materia energética.

El encuentro fue acordado la semana pasada en la reunión del Consejo Regional del Norte Grande, donde las provincias plantearon la necesidad de contemplar las particularidades que enfrenta la región durante los meses de altas temperaturas y el consecuente incremento del consumo eléctrico, algo que ya había sido planteado y acordado con los gobernadores en las charlas en torno a los cambios en el régimen de zona fría que aprobó la cámara baja.

A partir de esas conversaciones, el Gobierno nacional se comprometió a conformar una mesa específica de trabajo para analizar junto con las provincias alternativas que permitan atender esa situación.