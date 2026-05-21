Río Negro: Tortoriello apunta al sillón de Weretilneck y ya se mueve como candidato de La Libertad Avanza

Aníbal Tortoriello no tiene dudas de que será candidato a gobernador de Río Negro en 2027. El diputado tiene su propio partido en la provincia pero confía en que encabezará la lista de La Libertad Avanza , más allá de que el mileísmo tenga otros referente caminando desde hace rato por la provincia.

Con casi 130 mil votos obtenidos en las últimas elecciones legislativas, Tortoriello quedó posicionado como uno de los principales referentes opositores de la provincia y quiere aprovechar esa espalda para jugar su revancha en la pelea por la gobernación y suceder a Alberto Weretilneck .

“Estamos trabajando fuerte con diferentes sectores de la sociedad”, le dijo a Letra P , mientra enumera desarrollo territoriales en Viedma , Cipolletti , General Roca y Bariloche , las cuatro ciudades más importantes de la provincia. Según explicó, el eje central de su proyecto político está puesto en el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector privado, al que considera relegado por la actual administración provincial.

Tortoriello es especialmente duro cuando se le pregunta por la gestión del gobernador Weretilneck , a quien acusa de concentrar el poder político y de no tener una mirada estratégica sobre el desarrollo económico de la provincia. “Weretilneck maneja la provincia a su antojo, no se centra en el sector productivo de Río Negro que es tan importante en la provincia”, afirma el diputado marcando uno de los principales ejes discursivos que buscará instalar durante la campaña.

El exjefe comunal de Cipolletti dice que Río Negro “tiene un potencial enorme” que actualmente no está siendo aprovechado y remarcó la necesidad de construir un proyecto político amplio, capaz de incorporar distintos sectores sociales y económicos. “Buscamos un proyecto de provincia lo más amplio posible", dice aunque pone sus límites y descarta la alianza con Martín y María Emilia Soria, que alguna vez circuló como una posibilidad concreta en la Patagonia norte.

Vestido de violeta, buscará sectores del PRO, de la Coalición Cívica, de algunos partidos vecinales y del sector privado.

Un proyecto libertario con identidad provincial

En el entorno Tortoriello ratifican la intención de mantenerse la alianza con Javier Milei, aunque con una impronta enfocada específicamente en las necesidades de Río Negro. La estrategia apunta a capitalizar el respaldo electoral que mantiene el gobierno nacional en parte del electorado rionegrino, pero evitando replicar mecánicamente el esquema nacional. En el tortoriellismo sostienen que el desafío pasa por construir una agenda provincial vinculada a la producción, la obra pública estratégica, la modernización estatal y la reducción del gasto político.

En ese contexto, también observan con atención la situación dentro de la Legislatura provincial. Tortoriello cuestiona el manejo político que, según considera, el oficialismo ejerce sobre la conformación parlamentaria y deslizó críticas hacia el bloqueo que existiría para reconocer formalmente al espacio Cambia Río Negro.

Como ya contó Letra P, el bloque ya fue habilitado mediante resolución por el vicegobernador Pedro Pesatti, aunque todavía no cuenta con reconocimiento oficial pleno dentro del esquema legislativo. Fuentes cercanas al diputado interpretan esa situación como parte de una estrategia política del oficialismo para limitar el crecimiento de un dirigente que consideran capaz de restarle votos a Juntos Somos Río Negro en las próximas elecciones. “Ya tengo asumido que no se va aprobar”, dice Tortoriello cuando se le pregunta al respecto.

Con todo, Tortoriello sabe que corre a la par de los referentes libertarios en la provincia, aunque se imagina con cierta ventaja en la carrera. Con Lorena Villaverde caída en desagracia y Damián Torres apuntando a Viedma, acomoda su candidatura apoyado en la buena relación con Martín y Lule Menem. Sabe como todos los libertarios del país que de la mesa que ambos comparten con Karina Milei emanarán las decisiones finales en torno a las candidaturas.

image El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone y el diputado Aníbal Tortoriello.

El senador Enzo Fullone es otro de los referentes libertarios que ya caminan el territorio y proyectan un armado provincial a la orden del Presidente. Tortoriello lo conoce desde hace tiempo y la militancia los hizo coincidir en más de una oportunidad. Por eso confía que esas recorridas con empuje violeta servirán para los armados municipales que ya sabe que necesitará para empujar su candidatura.

El armado de un eventual gabinete

El diputado ya fue candidato a gobernador en 2023, por lo que tiene bastante estudiado el paso a paso necesario para llegar a la Casa de Gobierno de Laprida y Belgrano. En ese camino construye su propio esquema y gestión y, empapado en la oratoria libertaria, cuestiona lo que define como un exceso de estructuras burocráticas dentro del Estado. Naturalmente, propone achicar.

“Integraría un equipo de gobierno con la gente más capacitada, los mejores, gente idónea. Nada de amiguismo como hace el oficialismo. Es importante poner a los mejores para cada uno de los ministerios y secretarías”, sostiene.

En esa línea, plantea la necesidad de reducir áreas que considera innecesarias dentro de la administración pública provincial. “Un gobierno no necesita ser tan amplio como el actual, donde existen secretarías y subsecretarías que son obsoletas. Cada función en el Estado tiene que tener un rol fundamental”, explica.

Torotirello Cámara de Diputados Aníbal Tortoriello en la Cámara de Diputados.

El cipoleño reconoce que para ganarle a Weretilneck tiene que restarle voluntades al oficialismo. Podría apuntar directamente a los sectores económicos y productivos de Río Negro, pero mira el territorio y sabe que Bariloche será la madre de todas las batallas. En su equipo dicen que La Libertad Avanza tiene un piso de 20 puntos y podría llegar a los 35 puntos en la ciudad más poblada de la provincia.

Confía en conservar apoyos en Cipolletti, tierra donde pelea la referencia directa con el gobernador, y trabaja en Viedma como otro de los escenarios que apunta con un armado. En esa mirada puesta sobre las grandes ciudades, la estrategia apunta a confrontar con el Estado deficiente que le enrostra a la gestión de Juntos Somos Río Negro. “El Estado tiene que tener como prioridad la salud, la educación y la seguridad, algo que este gobierno no está pudiendo o no está queriendo mejorar en Río Negro”, dice.