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ROSCA PRIVADA

El Círculo Rojo de Rosario saca a la cancha una nueva mesa de poder sub-50

Un grupo de líderes empresariales tomó las riendas de una fundación histórica. El ceo de Edilizia, Nicolás Ruggiero, al frente. Se lanza en diez días.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Nicolás Ruggiero, futuro presidente de la Fundación Rosario.

Nicolás Ruggiero, futuro presidente de la Fundación Rosario.

Se mueve el Círculo Rojo de Rosario. El empresariado sub-50 se organizó y tomó las riendas de la Fundación Rosario, una entidad histórica para la ciudad. El que toma la posta es Nicolás Ruggiero, presidente de la constructora Edilizia. Ya tienen en la mira dos eventos próximos clave.

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Ramiro Porchietti

La fundación precisaba una lavada de cara. Fundada, según consigna su estatuto, por 120 grandes empresarios rosarinos, pesos pesados de la vida institucional de la ciudad, va camino a un refresh con características renovadoras. Aunque se definen como "apartidarios", mantienen un vínculo amigable con la política y el intendente Pablo Javkin.

Las cabezas de la futura Rosario

A la cabeza estará Ruggiero, junto a otros nombres reconocidos del empresariado local: Lisandro Rosental (Rosental Inversiones), Leo Jacobson (Liliana), Ignacio Imaz (Crucijuegos), Federico Semino (Molinos Juan Semino), Manuel Macchi (UGR), Jorgelina Fay (CIbic Laboratorios), Andrés Williams (Bolsa de Comercio), Simón VIllavicencio (Grupo Oroño) y Joaquin Erlij (Ivanar).

La asunción de autoridades se realizará a fin de mes, como antesala de dos eventos trascendentes para Rosario, el Santa Fe Business Forum (del 31 de agosto al 4 de septiembre) y los Juegos Suramericanos (del 12 al 26 de septiembre). Pero antes, casi desde la formalidad, Ruggiero y cía. se reunieron y revelaron la novedad ante la directiva de la Bolsa de Comercio local.

La fundación apuesta a contribuir al Plan Volvió Rosario, por el cual abrevan el propio Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro. Ruggiero insiste con el concepto de lo “apartidario”, pero también destaca el proceso actual de la ciudad, que bajó de manera considerable sus índices de violencia y se permite otro tono, con más seguridad y más apertura a la llegada de inversiones.

Los objetivos para la Fundación Rosario

“Se busca darle a la fundación una impronta ágil, joven, salir de lo tradicional”, remarcó el futuro presidente de la entidad. “Queremos revitalizar la marca Rosario y hacer lobby para la ciudad, mostrar que es potable, que se le cambió la imagen”, agregó.

La figura de fundación es diferente a la de una cámara, una organización más rígida y cuasi estructurada. Entidades como la Rosario tienen incorporadas un vínculo más estrecho con lo público, ya que el Estado local posee dos lugares en el consejo directo, al igual que la Casa Gris y universidades.

Ruggiero lidera Edilizia, una constructora central para la vida de Rosario y, desde que tomó la conducción, le imprimió un sello pionero en el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas a la operación diaria de la empresa. En paralelo, fue director del aeropuerto Islas Malvinas, propuesto por Javkin, hasta mediados de 2025, cuando fue reemplazado por José Luis Conde, exsecretario de Obras Públicas local.

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