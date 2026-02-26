Neuquén: la ANSES abre la billetera y comienza a saldar la deuda con la caja jubilatoria provincial

Rolando Figueroa y Sandra Pettovello, durante la firma del acuerdo entre la administración nacional y el gobierno de Neuquén.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , logró un acuerdo a partir del cual la Casa Rosada comenzará a saldar una deuda histórica vinculada a la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) . El acuerdo contempla una transferencia inicial de $48.000 millones que, en 12 cuotas, enviará la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) .

La obligación se originó en los '90, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la órbita nacional. Tras la firma del Compromiso Federal , en 1999, el Estado nacional debía financiar los déficits de las cajas no transferidas, lo que dio lugar a un pasivo acumulado que desde entonces vienen reclamando las adminitraciones provinciales.

El convenio se firmó el este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro entre el mandatario provincial y el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi . También participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

El acuerdo establece que la ANSES transferirá $48.000 millones en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones cada una, a partir de mayo próximo. El monto correspondió a un anticipo de capital a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial del Ejercicio 2026.

Ambas partes reconocen que la cifra no implica saldar la deuda por completo, aunque el gobierno neuquino celebró el avance sobre una de los reclamos históricos que se sostienen frente a la Casa Rosada.

Según se pudo saber, se desarrollará una auditoría para calcular con precisión el rojo acumulado entre 2019 y 2025, cuyos resultados surgirán de procesos de simulación y verificación de datos remitidos por la provincia.

Un reclamo histórico de Neuquén

El reconocimiento representó un hecho inédito tras casi tres décadas de reclamos. La situación atravesó los gobiernos nacionales de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual presidente Javier Milei. Antes del acuerdo rubricado por Figueroa, el reclamo había sido uno de los problemas constantes para las administraciones de Jorge Sobisch, Felipe y Jorge Sapag, y Omar Gutierrez.

En julio de 2016, con la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, se sentaron las bases para redefinir el esquema de financiamiento de los regímenes previsionales no transferidos. En ese marco, el gobernador solicitó formalmente avanzar con un convenio de anticipos para comenzar a regularizar la situación.

La cláusula segunda del acuerdo fijó el compromiso de ambas partes para calcular el resultado definitivo del sistema previsional neuquino entre 2019 y 2025. La tercera precisó que los valores finales surgirán de auditorías técnicas realizadas por el organismo nacional.

La caja jubilatoria del ISSN fue una de las pocas que permaneció bajo control provincial durante el proceso de privatizaciones. Con ese antecedente, el entendimiento alcanzado marcó un punto de inflexión para las finanzas públicas de Neuquén y abrió una nueva etapa en la relación con la Casa Rosada.