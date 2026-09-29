Senado: la reemplazante de Pagotto fue gerenta del Banco de La Rioja y terminó sancionada por el BCRA

La sorpresiva muerte del senador Juan Carlos Pagotto dejó una vacante en el bloque de La Libertad Avanza que, en virtud de las necesidades legislativas del gobierno, será ocupada rápidamente. La señalada es Claudia Cecilia López , diputada provincial y presidenta del bloque libertario en la Legislatura de La Rioja .

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Pagotto fue encontrado muerto en su casa por sus familiares. Sus familares informaron que había estado internado hace pocos días por una afección cardíaca. De hecho, había faltado a la anteúltima sesión de Senado por esa razón.

Aunque en un primer momento trascendió que su reemplazante sería Alejandro Cruz Antúnez , un abogado de trayectoria libertaria en esa provincia del Norte Grande que asumiría la banca en virtud de la ley de paridad de género, luego se supo que el reemplazo no sería por cupo si no por orden en la lista, ya que la banca de Pagotto correspondía a la de la minoría riojana. Por eso, el lugar quedaría para Claudia Cecilia López de Brígido .

Contadora, es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza , que cuenta con tres escaños en la Legislatura de esa provincia del Norte Grande. Junto a su pareja, Horacio Brígido , son empresarios del rubro combustibles, con varias estaciones de servicio en la capital riojana. Por el rol que cumple en la bancada opositora, sus compañeros quiere que se quede en la provincia. El debate al interior del tinglado violeta deberá encontrar su rumbo en las próximas horas.

Antes de encabezar la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025 y enfrentarse al gobierno de Ricardo Quintela , López tuvo un pasado peronista. Fue la primera secretaria de Hacienda del Gitano en su paso por la intendencia de La Rioja, en 2003. De hecho, cuando se conoció su candidatura libertaria, sus opositores revivieron viejos recortes periodísticos del tema.

La sanción por el rol de López en el Banco de La Rioja

Su pasado de funcionaria de Quintela no es el único detalle llamativo. Antes, entre 1995 y 1998, fue gerenta general del Nuevo Banco de La Rioja, tras la privatización ordenada por el gobernador Bernabé Arnaudo, bancado por Carlos Saúl Menem. Su paso le valió una inhabilitación del BCRA por 5 años y una multa de más de $635 mil, confirmada en una resolución de 2002.

Claudia López, diputada de LLA en la Legislatura de La Rioja, ocupará la banca del senador Pagotto tras la muerte del abogado https://t.co/N9dqgkTHj4 pic.twitter.com/Am3d0wOWNG — LETRA P (@Letra_P) September 29, 2026

El Banco de La Rioja fue vendido a capitales privados en 1993. Su comprador fue Elías Sahad, un íntimo amigo de Menem. La gestión no fue la mejor, ya que todo terminó en un escándalo por créditos otorgados sin evaluar el riesgo y que se transformaron en incobrables, préstamos enormes y trato preferencial a empresas vinculadas a la familia Sahad.

Además, el banco tuvo desmanejos contables como la mala registración de la compra de un avión por casi u$s 5 millones, una deuda de Anses que nunca se documentó y por lo tanto se perdió, problemas con cheques rechazados y caso omiso a las instrucciones de los inspectores del BCRA. Lógicamente, todo terminó en una situación de insolvencia pero los honorarios millonarios a los directores se mantuvieron.

El escándalo fue tal que el control del banco volvió a manos estatales y el gobierno de La Rioja tuvo que poner u$s 87 millones para salvar la entidad. Por esa razón, el BCRA inició un sumario que terminó con multas e inhabilitaciones para ejercer cargos en entidades financieras a unos diez directores, síndicos y gerentes generales. Entre ellos estuvo López, aunque no por todos los casos.

Pérdida difícil para La Libertad Avanza

Pagotto era presidente de la comisión de Acuerdos en la cámara alta, clave para los trámites de nombramientos judiciales. Además, formaba parte de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Defensa Nacional, Seguridad Interior y Narcotráfico, Derechos y Garantías y Salud.

Con profundo respeto y dolor, despedimos al Dr. Juan Carlos Pagotto, senador nacional por nuestra provincia.

Con Juan Carlos nos unió un camino de muchos años en la política de La Rioja. Fuimos compañeros de bancada en la Cámara de Diputados provincial, donde tuve el gusto de… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) September 29, 2026

Abogado, de 74 años, Pagotto era reconocido por sus pares y sus rivales políticos por su gran conocimiento jurídico y su experiencia legislativa. Había sido diputado provincial y convencional constituyente de La Rioja. En su actividad privada, se había destacado como penalista y asesor de sindicatos, cámaras empresarias y colegios profesionales.

En virtud de su trayectoria, no solo el Presidente y su hermana, Karina Milei lo despidieron en redes sociales. Martín Menem, oriundo de la misma provincia, publicó un sentido mensaje tras conocerse la noticia. También se refirieron a su fallecimiento la vicepresidenta Victoria Villarruel, la jefa libertaria del Senado Patricia Bullrich y hasta el gobernador Quintela, quien recordó sus años compartiendo banca en la Legislatura riojana.