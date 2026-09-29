El sindicalismo cordobés le pide a Martín Llaryora que pase de amortiguar el ajuste a enfrentar a Javier Milei

El sindicalismo cordobés alineado con Axel Kicillof consolidó su estrategia de presión sobre el gobernador Martín Llaryora . En la mesa de coordinación del Movimiento Obrero Unificado de Córdoba , los gremios le pidieron al mandatario abandonar ingresar en una confrontación abierta contra las políticas de Javier Milei .

Alineados en la bandera de la justicia social, adelantaron que preparan un documento para hacerle llegar al papa León XIV cuando visite la provincia, el próximo 10 de noviembre y que, en el próximo plenario, en la previa del Día de la Lealtad , analizarán las políticas de ajuste con el objetivo de que un próximo gobierno atienda y ponga en el centro el desarrollo productivo, la soberanía y el trabajo.

El eje de los reclamos al Centro Cívico pasa por exigir que la provincia deje de actuar como un “dique de contención” del ajuste nacional. Las organizaciones gremiales reclaman que Llaryora asuma la conducción política de la resistencia contra el ahogamiento económico impuesto por la Casa Rosada.

Desde el espacio gremial advierten a la gobernación que no se puede pretender amortiguar la crisis con medidas paliativas locales: "Se le está pidiendo que la provincia de Córdoba y la dirigencia política pueda tener una actitud más confrontativa con un gobierno nacional que está destruyendo la industria, empobreciendo a la población y destruyendo el empleo", señaló Leticia Medina , secretaria general de ADIUC, a Letra P .

En esa línea, remarcó que el gobierno local “no tiene la capacidad de resolver por sí misma, a manera de parches, todos los problemas que esta política nacional está generando” por lo que exigen a las autoridades locales que asuman un “rol más protagónico y decidido en relación a la confrontación con este modelo de país que está llevando a la ruina a la industria, la soberanía y el trabajo".

CÓRDOBA ES INDUSTRIA



En nuestra provincia defendemos a la industria, que es defender el #empleo y el #desarrollo. Por eso firmé y elevé a la @LegislaturaCBA el nuevo proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo.



La propuesta… pic.twitter.com/ZTtu1ABk3S — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 29, 2026

Para respaldar esta postura, el colectivo gremial promueve en la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia Social e impulsó un petitorio formal ante el Ministerio de Industria provincial en el marco del Día de la Industria, exigiendo la protección activa del entramado pyme y productivo cordobés.

Ese pedido se hizo oír y Llaryora, junto con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Fernando Sibilla, enviaron a la Legislatura el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo que apunta a generar beneficios para nuevas industrias y empresas que amplíen su producción.

La mesa de coordinación sindical definió además una grilla de acciones en el territorio para las próximas semanas. En el plano universitario, los gremios mantendrán este viernes a la siesta una audiencia con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Jhon Boretto para acordar la participación orgánica del movimiento obrero en la organización y movilización de la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre en defensa de la educación pública.

Axel Kicillof, otro factor común

Este movimiento opositor contiene a un entramado de cerca de 25 sindicatos pertenecientes a las dos vertientes de la CGT y las dos CTA locales como Leticia Medina (ADIUC), Rubén Daniele (SUOEM), Rubén Urbano (UOM), Ezequiel Morcillo (La Bancaria Córdoba), Héctor Morcillo (Federación de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación - FTIA), Ilda Bustos (Unión Obrera Gráfica) y Rodrigo Marquez (Unión Ferroviaria).

A ellos se les suma Leandro Vallejos (Unión Obrera Ladrillera - UOLRA), Guido Dreizik (Cispren), Ramón Juncos (Asociación de Supervisores Metalmecánicos - ASIMRA), Marcelo Bertorello (Trabajadores Aeronáuticos de FAdeA), Luis Heredia (APA), Gerardo Berardi (SADOP), Federico Corteletti (Judiciales), entre otros dirigentes.

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Varios de ellos estuvieron presentes en el lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Kicillof en Avellaneda.

Este frente unificado fijó como su próximo hito orgánico un plenario abierto para el 16 de octubre. La jornada servirá como marco para conmemorar el 17 de Octubre y para realizar "un análisis sectorial e intersectorial sobre las políticas de ajuste en distintos sectores".

Documento para el papa León XIV en Córdoba

Como parte clave de su proyección institucional e internacional, las conducciones gremiales preparan una presentación ante la inminente llegada del papa León XIV. Le harán llegar un documento con una radiografía exhaustiva de la situación social y laboral en Córdoba.

El documento expondrá la acelerada pérdida del poder adquisitivo, de puestos de trabajo y el deterioro social provocado por las políticas libertarias del gobierno nacional, apelando a la doctrina social para amplificar la denuncia internacional sobre el impacto del ajuste.

Papa León XIV

Un reclamo en consonancia con el Episcopado de Córdoba encabezado por el Arzobispo Ángel Rossi. El cardenal, que se ha sentado en más de una oportunidad en la mesa sindical en pos de mediar en la mantención de la cantidad y calidad de los puestos de trabajo, completa una convergencia de actores clave que le advierten a la gestión provincial que el costo del ajuste nacional ya no se puede amortiguar en silencio.