Santa Fe: Aladio armó una misión a Estados Unidos enfocada en la inversión y el empleo

Sergio Aladio , secretario general de Camioneros de Santa Fe , se metió en una agenda poco habitual para un jefe sindical argentino: llevó a FUCEIT , la fundación que preside, a una misión en Estados Unidos para intercambiar experiencias con empresarios, bancos, organismos públicos y universidades.

El objetivo, explican cerca del dirigente, es conocer de cerca modelos para atraer inversiones y generar empleo que puedan tener alguna traducción en la región y en el país .

La comitiva reunió a distintas personalidades, entre quienes está Roberto Caferra , periodista rosarino, que desde Phoenix presentó el espacio como un think tank orientado a pensar estrategias para el desarrollo nacional. La misión fue planteada por FUCEIT alrededor de inversión, innovación, logística y empleo.

La primera parada fue el Greater Phoenix Economic Council , el organismo que trabaja con municipios y empresas del área metropolitana de Phoenix, Arizona , para captar inversiones y facilitar la instalación de nuevos proyectos.

Después llegó el turno del sector privado. Según revelaron, hubo reuniones con las autoridades de Spencer Fane , un estudio que trabaja con inversiones extranjeras y operaciones corporativas, y contactos con representantes del sistema financiero, el comercio exterior, la tecnología y el agro.

En esos encuentros, la delegación puso el foco en dos cuestiones disímiles. Por un lado, la sinergia entre las fuerzas vivas como motor para atraer capitales y apuntalar nuevos desarrollos. Por el otro, el crecimiento de la industria de los semiconductores, uno de los sectores que florece en Arizona y que también quedó bajo especial observación durante la recorrida.

FUCEIT, la otra herramienta del jefe de Camioneros

La excursión norteamericana no es la primera actividad con la que Aladio se corre de los asuntos estrictamente cotidianos de Camioneros. La fundación viene funcionando como un ámbito de encuentro entre dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios para discutir legislación laboral, producción y empleo.

Sergio Aladio, líder del sindicato de camioneros en Santa Fe.

En abril, por caso, organizó una capacitación sobre la Ley de Modernización Laboral que sentó en una misma actividad a funcionarios porteños, representantes empresarios y dos ministros de Maximiliano Pullaro: Roald Báscolo y Fabián Bastía. También participaron referentes de la Sociedad Rural Argentina, FISFE y la UIA.

En Phoenix, el temario se ensanchó. A la discusión laboral se sumaron la atracción de inversiones, el impacto de la inteligencia artificial y la automatización y el friendshoring, la estrategia con la que las empresas acercan proveedores y producción a países aliados.

Ese ida y vuelta con el mundo productivo también tiene una pata provincial. Aladio mantiene un buen vínculo con Maximiliano Pullaro y la comitiva llevó consigo una carta de presentación santafesina: durante una de las actividades se proyectó un video promocional para mostrar la matriz económica de Santa Fe ante los interlocutores estadounidenses.

Sergio Aladio, del quiebre con Moyano a la CGT Rosario

Aladio conduce Camioneros de Santa Fe, es secretario adjunto de la CGT Rosario e integra la mesa directiva del PJ Santa Fe en representación del sector sindical. Son terminales que lo ubican desde hace años entre los dirigentes gremiales con juego propio en la provincia.

Buena parte de ese recorrido lo construyó lejos de la conducción nacional de Camioneros. En 2015 rompió con Hugo Moyano y terminó consolidando un gremio santafesino por fuera de la Federación, pese a los intentos del moyanismo por recuperar terreno.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Aladio incluso avanzó en la discusión de un convenio colectivo propio para el sindicato santafesino. La pelea también se trasladó a la CGT Rosario, donde ambas vertientes jugaron durante años en veredas opuestas.

Hoy, con el control del gremio santafesino consolidado frente a las sucesivas ofensivas del moyanismo, Aladio suma con FUCEIT una agenda propia alrededor de la producción, las inversiones y el empleo.