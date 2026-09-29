Osvaldo Jaldo negocia un préstamo con el banco de Jorge Brito para financiar obras que abandonó Javier Milei

El gobernador Osvaldo Jaldo avanzó con el Banco Macro en una línea de crédito de hasta $100 mil millones para sostener obras que habían quedado paralizadas durante la gestión de Javier Milei . El financiamiento quedó disponible, aunque el gobierno de esa provincia del Norte Grande informó que por el momento no tiene previsto utilizarlo.

La autorización se formalizó mediante un decreto firmado por Jaldo en julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial durante septiembre. La norma habilitó al ministro de Economía provincial a suscribir el acuerdo con la entidad bancaria, bajo condiciones que incluyeron desembolsos por tramos.

El crédito contempla un plazo total de hasta 36 meses desde cada desembolso y un período de gracia de seis meses para el capital. Como garantía, la provincia ofreció la cesión de derechos sobre las sumas que debía percibir en concepto de coparticipación federal.

La tasa quedó establecida en la tasa mayorista de Argentina más 7 puntos porcentuales. Los considerandos del decreto señalaron que la Dirección de Crédito Público provincial entiende que las condiciones financieras resultan “razonables y convenientes para la provincia” y que estan alineadas con los parámetros de mercado vigentes.

El gobierno tucumano explicó que la disponibilidad de esos recursos funcionaba como una herramienta de previsión ante un eventual deterioro de los ingresos provinciales. Según informó La Gaceta, la solicitud también estuvo vinculada con la posibilidad de que continuara la caída de la recaudación que marca el ritmo de las preocupaciones de los gobernadores.

Con recursos propios, planificación y una administración responsable, sostenemos la obra pública en cada rincón de Tucumán. Queremos un interior con más oportunidades, mejores servicios y las condiciones necesarias para que cada comunidad pueda desarrollarse en el lugar donde… pic.twitter.com/bSbBEvh0EX

Para Jaldo, la alternativa formó parte de una estrategia destinada a preservar las cuentas provinciales ante un escenario de menores transferencias. En declaraciones a La Gaceta, el mandatario sostuvo que la Provincia debía explorar distintas fuentes de financiamiento y remarcó que el endeudamiento buscado se planteó en pesos.

Qué dijo Jaldo sobre el financiamiento

“Nosotros estamos tomando todos los recursos que sean necesarios para mantener la gobernabilidad, la previsibilidad, pero fundamentalmente la paz social en Tucumán”, afirmó Jaldo. El gobernador señaló que otras provincias también habían recurrido a mecanismos de financiamiento, aunque algunas habían colocado bonos en mercados externos y en dólares.

El mandatario explicó que Tucumán no podía asumir deuda en moneda extranjera porque el Estado no generaba dólares. Por ese motivo, planteó la búsqueda de alternativas nacionales, provinciales y bancarias, además de instrumentos que pudieran cotizar en la provincia y estuvieran denominados en pesos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Jaldo agregó que la provincia tenía “la obligación de explorar todas las fuentes de financiamiento” y sostuvo que Tucumán contaba con margen para tomar deuda. En ese sentido, recordó que la administración provincial no estaba endeudada y que una proporción muy elevada de la coparticipación permanecía disponible para respaldar operaciones.

El gobernador también vinculó la necesidad de contar con financiamiento con las decisiones de la administración nacional. Mencionó una eventual recuperación del consumo y del IVA, además de la restitución de recursos correspondientes a impuestos al combustible, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incentivo docente y compensaciones al transporte.

Las obras que quedaron en la mira

El nuevo acuerdo con el Banco Macro representa la segunda solicitud de crédito de la administración de Jaldo ante esa entidad. En 2025, el su gobierno había recurrido al banco por $80 mil millones.

Entre las obras que quedaron asociadas a la necesidad de financiamiento figura el complejo habitacional Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur. El proyecto contempla 572 viviendas sobre un predio de 100 hectáreas y había comenzado en 2023. La ejecución se había detenido con un avance aproximado del 15% tras la interrupción del financiamiento nacional.

En ese caso, Jaldo señaló que el gobierno nacional dejó de transferir fondos, lo que provocó la paralización de las empresas que participaban del proyecto. También indicó que el Banco Hipotecario terminó su vínculo contractual con la Nación como intermediario del financiamiento. Por eso, solicitó la transferencia de la obra al estado provincial.

Osvaldo Jaldo en un acto en la obra del Procrear II de Tucumán.

Otra obra vinculada con el esquema es la construcción del Comando Región IV de Gendarmería Nacional. El proyecto se financiaba con recursos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que la administración de Javier Milei cerró en 2025.

La decisión oficial de cerrar ese fondo estuvo acompañada por cuestionamientos sobre su funcionamiento. La Casa Rosada informó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado falencias en la aplicación y devolución de préstamos, además de pérdidas asociadas a la administración de los recursos.

El listado de obras también incluye las rutas provinciales 357, 311 y 323, una rotonda en el acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi y el Puente del Coy, ubicado en la localidad de Estación Aráoz. A ese conjunto se suman cinco escuelas, dos pozos de agua, una planta de tratamiento con su red colectora de líquidos cloacales y la finalización de los centros de desarrollo infantil.