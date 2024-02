Se resquebraja la luna de miel sindical con Rogelio Frigerio: docentes paran dos días en Entre Ríos

Después de un c omienzo amable, con incrementos salariales por encima de lo esperado que permitieron transitar el verano, se agudizó el conflicto docente en la provincia de Entre Ríos . La Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), que el lunes adhirió al paro nacional decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) , agregó otras 48 horas este jueves y viernes decididos tras el rechazo del ofrecimiento hecho por el gobierno de Rogelio Frigerio .

La decisión llegó luego de considerar que la propuesta del gobierno no fue superadora de la presentada previamente. Pedían, entre otros puntos, que la propuesta salarial para febrero garantizase que los sueldos estén por encima de los índices de inflación de INDEC . No sucedió. Se dio como como en Santa Fe , donde los gremios docentes rechazaron la oferta de paritarias .

El ciclo lectivo en la provincia comenzó el lunes pasado. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto oficial en Villa Paranacito . “La escuela tiene que volver a ser el lugar más importante en cada ciudad de la provincia”, clamó desde allí, y aprovechó la volada para agradecer el acompañamiento de los docentes , particularmente los nucleados en UDA , AMET y SADOP - todos enrolados en CGT-, que están hoy acá, abriendo la escuela para los alumnos”. No mencionó a AGMER, alineado con CTERA y CTA.

La decisión del gobierno de Frigerio de no actualizar salarios de acuerdo a la inflación ya había sido anunciado en enero. Se había decidido que los aumentos estarían atados a los ingresos del Estado. La fórmula fue un acuerdo entre los mandatarios de la Región Centro . No conformó porque la recaudación está en caída desde diciembre y pierde terreno muy rápido con el salto inflacionario..

“Todos sabemos lo que impacta y lo que implica que nuestros chicos no vayan a la escuela. Hay muchos chicos que no comen cuando no van a la escuela. ¿Qué pasa con los días de paro? Impacta sobre los sectores más humildes”, argumentó el ministro.

La provincia se hace cargo, al menos por ahora, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y también de un concepto de “conectividad”. Además, planteó, como superación de la propuesta original, una mejora en el Código 029, que corresponde a transporte. Por otro lado, se esfuerzan en marcar que el 18% ofrecido es respecto del mes de enero. “Se hizo un gran esfuerzo”, resumieron fuentes de gobierno a Letra P.

Rogelio Frigerio y los docentes

“Yo no siento que tenga un conflicto con los docentes –dijo Frigerio–, me siento acompañado por los docentes”. Las declaraciones fueron en el marco de un encuentro de la Región Centro. Allí planteó que “todos sentimos que las aulas tienen que estar siempre abiertas” y ratificó el compromiso “innegociable” de llegar a cumplir con los 190 días de clases.

Como carta de negociación el gobierno dispuso, y así se lo comunicó a los sindicatos como modo de presión, que no se liquidarán las mejoras salariales hasta tanto finalice la paritaria salarial.

Mientras tanto, por estas horas el CGE evalúa una presentación en la justicia provincial para pedir la conciliación obligatoria, puesto que consideran que la medida de fuerza se tomó con la paritaria aún abierta.