Conflicto docente: los gremios de la CGT anunciaron un nuevo paro nacional para el próximo lunes

"Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4, un paro total de actividades en todo el país. Los docentes estamos viviendo una situación muy difícil, nos preocupa la baja inversión en el sistema educativo argentino y el gobierno no ha hecho propuestas (salariales)", anunció Sergio Romero , secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

"Ayer no hicieron ningún aporte a la reunión paritaria. El Gobierno negocia, no quiere reconocer que es una paritaria y puso en jaque al sector para no mejorar el salario", agregó tras la reunión que mantuvieron ayer funcionarios nacionales, gremios docentes y ministros de Educación de todas las provincias. Frente a la falta de propuestas y acuerdos, los sectores resolvieron un cuarto intermedio hasta el próximo martes.