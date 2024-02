Santa Fe: Docentes rechazaron la oferta de Maximiliano Pullaro y no hay inicio de clases

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sadoprosario/status/1761070675446436005&partner=&hide_thread=false EL 98.7% de las escuelas votaron el rechazo de la propuesta salarial del Gobierno de Santa Fe.



Tanto Amsafe como Sadop están solicitando que se regularice “la deuda de la paritaria 2023”. Pensando en el 2024, aseguran que el camino para destrabar la negociación es que haya una clausula de actualización automática atada al IPC que brinda el IPEC. Eso ya fue rechazado en más de una ocasión por parte del gobierno ya que indican que la suba salarial estará atada a la recaudación y “buscarán todos los caminos para recomponer el poder adquisitivo”.

Enojo en el gobierno de Maximiliano Pullaro

En Casa Gris no cayó nada bien la decisión de los gremios docentes de plantear diversas mociones con paros. “No es justo que no empiecen las clases”, dijo el ministro de Gobierno Fabián Bastía en diálogo con Radio 2 y luego agregó: “Hicimos recortes y ordenamiento, vamos a terminar de pagar en marzo 36,4 por ciento más que lo que se pagaba por salario cuando asumimos”.

pullaro bastía.jpeg Fabián Bastía con el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Somos muy respetuosos pero no estamos de acuerdo, no comprendemos la medida y nos llama la atención que no se le pregunte a los docentes si quieren ir a trabajar. Entendemos la dificultad, pero nos parecen medidas intempestivas”, añadió el ladero político de Pullaro. Ante la consulta sobre estos dichos, Alonso de Amsafé respondió: “Los docentes vamos a ir a trabajar. No vamos a empezar el 26 de febrero porque no hubo mayoritariamente una posición para aceptar la propuesta”.