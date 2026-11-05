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ELECCIONES 2027

Santiago Passaglia y Manuel Passaglia incorporaron a Oscar Ahumada a Hechos

El ex-River dejó La Libertad Avanza en septiembre y ya encontró nuevo equipo para la disputa en Zárate. Los hermanos nicoleños, en todas las competencias.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Santiago y Manuel Passaglia, con Oscar Ahumada&nbsp;

Santiago y Manuel Passaglia, con Oscar Ahumada 

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Los Passaglia lanzaron su campaña presidencial con críticas a Milei y al kirchnerismo

Por  Letra P | Periodismo Político

Es la primera incorporación al espacio fundado por los hermanos que gobiernan San Nicolás después de que la semana pasada anunciaran que se lanzan a la carrera presidencial 2027 con uno de los dos como candidato. Desde el espacio aseguran que están trabajando para tener candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

El video muestra a los dos hermanos que se lanzaron a la presidencia la semana pasada junto a Ahumada en una cancha de fútbol. “Si le metés la mitad de la garra y del corazón que le pusiste al fútbol, en poco tiempo a Zárate lo das vuelta”, le dice el dirigente. El exjugador responde: “No sé jugar de otra manera”.

Passaglia cierra la grabación con una camiseta de fútbol que le entrega a Ahumada y una invitación: “Necesitamos más personas comprometidas como vos, capaces, que se involucren y que den la pelea [...] Bienvenido a Hechos”.

Oscar Ahumada, de La Libertad Avanza a Hechos

Ahumada jugó en River Plate en dos etapas, de 2002 a 2004 y de 2005 a 2010. Su salto a la política fue en marzo, cuando el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, lo presentó junto a Daiana Hergert como parte del armado libertario en Zárate. El exfutbolista explicó entonces que lo atraía la visión “disruptiva” del presidente Javier Milei. En julio, Letra P contó que era uno de los nombres reconocidos que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, buscaba para competir por intendencias en 2027.

Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se anotaron en la carrera por la presidencia

Santiago Passaglia y Manuel Passaglia se anotaron en la carrera por la presidencia

Ahumada se lanzó como candidato, pero el 9 de septiembre comunicó su salida del partido. “Hoy elijo continuar este camino con independencia y responsabilidad”, escribió en su carta pública. Según informó Letra P, el trasfondo fue una fuerte tensión con el intendente del PRO Marcelo Matzkin, mientras las cúpulas de LLA y el PRO acercaban posiciones para reeditar la alianza en 2027. Zárate es uno de los 12 municipios que gobierna el PRO, y el dirigente del partido Cristian Ritondo había advertido que LLA no competiría con candidatos propios en esos distritos.

Los Passaglia, rumbo a 2027

Los Passaglia gobiernan San Nicolás desde 2011, en una gestión que empezó el padre, Ismael. Fundaron Hechos a fines de mayo de 2025, con Manuel a la cabeza de la lista seccional de diputados, como una fuerza opuesta al kirchnerismo y al kicillofismo y diferenciada de LLA y del PRO. Desde entonces el espacio extendió su presencia a otros distritos bonaerenses.

El miércoles 28 de octubre, Santiago y Manuel Passaglia anunciaron en un video que competirán por la Presidencia de la Nación en 2027. “Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”, aseguraron. El sábado 31 de octubre hicieron en San Nicolás su primer acto de campaña, que terminó con una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario. Manuel planteó la consigna “Se acabaron los relatos”. Todavía no definieron cuál de los dos encabezará la boleta.

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