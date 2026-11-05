Archivos que matan: los elogios de Santiago Peña al modelo de Javier Milei en el Foro Llao Llao

Santiago Peña , el presidente de Paraguay que este jueves renunció golpeado por el escándalo del Ueno Bank, mostró por primera vez su sintonía con el gobierno de Javier Milei durante la edición 2024 del Foro Llao Llao, el encuentro que reúne a la crema y nata del Círculo Rojo nacional.

“En mi país han impactado muy positivamente”, respondió Peña cuando este portal le preguntó por las reformas libertarias .

Peña , que este jueves presentó su renuncia a través de un video en su cuenta de Twitter en medio de la crisis por la insolvencia y posterior intervención de la entidad bancaria , además de los pedidos de juicio político que amenazaban con destituirlo, sostuvo aquella vez, en Bariloche, que los cambios en los precios argentinos y la reducción de la brecha cambiaria habían desalentado las compras fronterizas y reducido el contrabando hacia Paraguay.

El aval convivía con un reclamo: Argentina adeudaba cerca de u$s200 millones vinculados a Yacyretá. Peña manifestó disposición a esperar que se regularizaran los pagos.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L

“Entendemos el proyecto que tiene el presidente Milei”, afirmó en aquella entrevista.

Un matiz sobre el dólar

Peña defendió la moneda paraguaya y su Banco Central "independiente", ahora envuelto en el escándalo que lo empujó al llano. Para Argentina, sin embargo, dejó abierta la alternativa de dolarizar y recordó la experiencia de la convertibilidad.

Quién es Santiago Peña

Economista de formación, Peña llegó a la presidencia de Paraguay en 2023 con el Partido Colorado.

Graduado en la Universidad Católica de Asunción y con una maestría en la Universidad de Columbia, trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue integrante del directorio del Banco Central paraguayo.

Su salto a la primera línea política llegó en 2015, cuando Horacio Cartes lo designó ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta 2017.