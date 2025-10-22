Santiago Caputo, Nahuel Sotelo y un tapado, la terna de posibles reemplazantes de Gerardo Werthein

Desde el affaire "2027" de Donald Trump , cuando no quedó claro en la Casa Blanca si el republicano sabía que este domingo había elecciones legislativas ( midterms) en la Argentina, Gerardo Werthein tenía el boleto picado . El Gordo Dan ( Daniel Parisini ) había exteriorizado la interna del canciller con Santiago Caputo , quien tomó las riendas de la relación bilateral con los Estados Unidos .

"No tengo tiempo para contestarle a un tuitero", se había defendido, en público, el ministro de Relaciones Exteriores antes el certero ataque de Parisini. En privado, el empresario culpaba a Caputo de estar detrás de la avanzada de Las Fuerzas del Cielo. En paralelo, Milei confirmó que un recambio de gabinete poselectoral incluiría al asesor como integrante.

Si bien desde un principio se especula con el desembarco del asesor a la Jefatura de Gabinete (después de que Guillermo Francos le reprochara, sin nombrarlo, que sin firma no tenía responsabilidades), su relación con el lobista Barry Bennett lo ubicó como el nexo de Washington con la Casa Rosada, sorteando a Werthein. No es sólo política exterior: Caputo y el operador de Trump mantuvieron reuniones semanas atrás con dirigentes de la oposición dialoguista.

Sin formar parte de la masiva comitiva argentina que voló para la reunión con Trump, Caputo también viajó a Washigton con su mano derecha, Manuel Vidal . Estuvieron a cargo de la back-door diplomacy, como se llama en la jerga a las reuniones no oficiales en las bilaterales. La intervención fue a partir de que Caputo no le perdonó a Werthein que Milei no consiguiera la foto con Trump en Mar-A-Lago en abril. La fallida celestina de esa instantánea había sido Natalia Denegri y el canciller había cometido la imprudencia de anticipar por radio una reunión entre ambos mandatarios que al final no fue.

Se da por descontado la ampliación de la influencia de Caputo en el gobierno, con el otro vértice del triángulo de hierro (Karina Milei) en silencio. Su sombra alcanzaría la Cancillería, con él al frente -como está circulando por estas horas- o a través de un delegado. Por eso las miradas también se posan sobre Nahuel Sotelo.

Opción 2: Nahuel Sotelo

"Estimados periodistas (con buena y mala fe) DEJEN DE OPERAR. No me moveré de la Secretaría de Culto y Civilización", posteó el funcionario de Las Fuerzas del Cielo el lunes. Ya entonces había trascendido (sin que nadie lo negara) que Werthein le había anticipado a Milei que se iría después de las elecciones. Trabaja para conseguir que el papa León XIV venga a la Argentina el próximo año.

Paradojas de la vida: hace un mes, Sotelo tuvo que desmentir su propia renuncia. Fue cuando Úrsula Basset, exdirectora de Derechos Humanos de la Cancillería, se fue a Justicia a trabajar con Sebastián Amerio (ambos responden al asesor). Parecía que Werthein había logrado su cometido y forzar un éxodo de Las Fuerzas del Cielo de su cartera.

javier milei karina milei nahuel sotelo Javier Milei, Karina Milei y Nahuel Sotelo

Sotelo no sólo avisó que se quedaba, sino que rompería una regla de oro karinista de no tener candidaturas testimoniales: a pesar de haber sido electo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, su intención era quedarse en la Secretaría después del 10 de diciembre. Fue el único referente de Caputo que pasó el filtro de El Jefe para integrar la listas en Buenos Aires que armó con Sebastián Pareja.

Un plan B a Sotelo podría ser un regreso a la Cancillería de Basset.

Opción 3: un tapado

En todo recambio ministerial siempre hay espacio para la sorpresa. Con la salida de Diana Mondino de la Cancillería, que se cocinó durante meses, hubo poco margen para la especulación: se sabía que Werthein sería su sucesor. La renuncia del empresario ahora cae en medio de un gobierno que, frente a las elecciones del domingo, necesita reconfigurar su administración.

El pac-man de Caputo podría chocar con el arribo (si es que se produce) de las fuerzas de Mauricio Macri al gobierno. Más allá de la toma de contacto de los últimos tiempos, parece incompatible una convivencia entre ambos. La silla que deja Werthein se suma a la mesa de negociaciones del recambio que ya tiene a Seguridad y Defensa, por las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri.

Faurie Mercosur Brasil Bolsonaro Faurie Mercosur Brasil Bolsonaro

Entre los potenciales "tapados" hay quienes mencionan a Carlos Ruckauf, el exgobernador bonaerense que ofició de canciller en la época de Eduardo Duhalde; otros, a Jorge Faurie, un diplomático de carrera que fue ministro de Relaciones Exteriores con Macri y hoy es embajador en Chile; y hasta se menciona una posible mudanza de Francos desde la Jefatura de Gabinete al Palacio San Martín.

También asoma Federico Pinedo, el exsenador que trabajó en la campaña de Bullrich y quedó ligado al gobierno libertario como sherpa argentino del G20. Este martes estuvo en la Casa Rosada y se reunió con Francos.