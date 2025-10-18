Doble estándar

Toto Caputo negocia con Donald Trump y subsidia importaciones desde China

Mientras busca ayuda de Estados Unidos para sostener el flujo de dólares, el ministro libera cupos y elimina aranceles para traer autos eléctricos baratos.

Por Francisco Aristi
Manuel Antelo, otro que como el hermano de Raúl Jalil, se benefició con los cupos de Toto Caputo.

Manuel Antelo, otro que como el hermano de Raúl Jalil, se benefició con los cupos de Toto Caputo.

Captura de redes

En enero, el parque automotor argentino sumará 40.000 autos eléctricos e híbridos provenientes de China, beneficiados por la eliminación del arancel del 35% extrazona del Mercosur. La medida, impulsada por Toto Caputo, implica un costo fiscal estimado en u$s 4000 millones en cinco años y se complementa con una nueva licitación para importar otras 50.000 unidades en 2026.

Notas Relacionadas
Manuel Antelo, otro que como el hermano de Raúl Jalil, se benefició con los cupos de Toto Caputo.
PLAN PLATITA DULCE

Quiénes importarán autos híbridos y eléctricos de China sin impuestos

Por  Francisco Aristi

En paralelo, Antelo traerá al país la cadena global de artículos deportivos Decathlon, cuyos principales proveedores son fábricas de China, Vietnam y Bangladesh.

Los cupos de Toto Caputo

“Está floja la venta de los eléctricos puros, pero crece la de los híbridos”, señaló a Letra P Hugo Belcastro, titular de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) y representante local de Alfa Romeo, Ferrari, Isuzu y Baic, quinto grupo automotriz chino. Con el cupo, importó 6.080 unidades.

hugo-belcastro-presidente-cidoa-autos-importados.jpg
Hugo Belcastro, presidente de CIDOA, encabeza el cupo de importados eléctricos.

Hugo Belcastro, presidente de CIDOA, encabeza el cupo de importados eléctricos.

Otra beneficiaria fue BYD, una de las automotrices más grandes del mundo, que sumó 6500 unidades y ahora podrá operar sin arancel gracias a su planta instalada en Brasil, dentro del Mercosur. En el país vecino, su desembarco generó tensiones sindicales por las condiciones laborales durante la construcción de la planta.

Los hermanos Jack y el desembarco político

El Grupo Jack, de los hermanos Horacio Jack y Javier Jack, abrió cuatro concesionarios de BYD y se consolidó como uno de los principales jugadores de este nuevo mercado. Con vínculos en la política y el fútbol, los empresarios son cercanos a Daniel Angelici y al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia. Uno de ellos integra además la conducción de la ACARA.

grupo jack senado
El Grupo Jack, uno de los beneficiados por los cupos de Toto Caputo, recibió distinción en el Senado

El Grupo Jack, uno de los beneficiados por los cupos de Toto Caputo, recibió distinción en el Senado

En la lista también figura Leandro Iraola, del Grupo Corven, que obtuvo cupos para importar 5300 unidades de Chery, la marca china que en su primera etapa fue representada por Sideco Americana, del Grupo Macri. Corven, nacida como fabricante de amortiguadores, diversificó su negocio hacia la importación de camiones Foton y otros vehículos de origen asiático.

El empresario cordobés Daniel Parodi, fundador de Volt Motors, también cambió de perfil: tras haber lanzado en 2017 un modelo eléctrico nacional, ahora importará autos Enroeve desde China.

Las terminales también se suben

Las automotrices radicadas en el país tampoco dejaron pasar la oportunidad: Ford Argentina obtuvo cupos para importar 4500 Territory Hybrid producidos en China; General Motors, para el Spark y la Captiva Plug-in Hybrid; y Renault Argentina, para el Kwid E-Tech, su modelo 100% eléctrico.

El hermano del gobernador y la disputa por Geely

La marca china Lynk & Co, subsidiaria del grupo Geely, será importada por Emotions S.A., creada en octubre de 2024 por Gustavo Campana, Javier Jalil -hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil- y Pablo Peón, expiloto y expresidente del TC2000.

byd-china-brasil-autos
Toto Caputo le abre la puerta a la empresa china BYD que fabrica en Brasil

Toto Caputo le abre la puerta a la empresa china BYD que fabrica en Brasil

Pero Geely protagoniza una controversia: Federico Pieruzzini, titular de Eximar, denunció que Autos Sustentables del Sur no es importador oficial, aunque logró el cupo para traer 500 unidades del modelo EX5.

“No están reconocidos por la casa matriz en China”, advirtió. El conflicto gira en torno al servicio de postventa, clave ante la expansión del mercado eléctrico.

Competencia abierta y costo fiscal

La normativa oficial permite la importación de vehículos a través de emprendimientos particulares sin necesidad de ser representantes oficiales.

Según el decreto que instauró el cupo, la medida busca impulsar la competencia, bajar precios y ampliar el acceso a autos eléctricos, híbridos o de celda de combustible.

Sin embargo, mientras Caputo busca respaldo financiero en Donald Trump, su política interna beneficia a importadores chinos y presiona a las fábricas locales, que denuncian pérdida de empleo y desplazamiento productivo.

Temas
Notas Relacionadas
Importaciones: autopartistas denuncian que automotrices traen todo de China
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Importaciones: autopartistas denuncian que automotrices traen todo de China y ahora son ensambladoras

Fabricantes de partes afirman que los autos locales y brasileños tendrán hasta 84% de piezas traídas de Asia. El aval de Toto Caputo.
Los autos eléctricos de Toto Caputo tendrán seguros más caros
SIN FMI NO HAY PARAÍSO

Mientras rasca la olla del BCRA para contener al dólar, Caputo quema divisas en autos importados

Destina u$s 4.000 millones por cinco años para traer híbridos y eléctricos baratos. Avanzada china. La industria nacional duda, pero acompaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Coloquio de IDEA: cómo son las reformas laboral y tributaria que el Círculo Rojo negocia con el Gobierno
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Coloquio de IDEA: cómo son las reformas laboral y tributaria que el Círculo Rojo negocia con el Gobierno

Por  Esteban Rafele
Scott Bessent, corrido por el mercado argentino (imagen generada por IA con Chat GPT).
LOCOS X LOS DÓLARES

Run, Scott, run!

Por  Marcelo Falak
Los gobernadores aliados a Javier Milei pidieron por la reforma tributaria y más diálogo después del 26-O.
Letra P en Mar del Plata

Los gobernadores aliados a Milei bancaron la reforma tributaria, pero pidieron más diálogo

Por  Laura Terenzano
Patricia Bullrich en el Coloquio de Idea
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Por los pasillos de IDEA: Bullrich, los consensos y la otra cara del "no hay plata"

Por  Esteban Rafele