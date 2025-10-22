Elecciones en Sutecba: ganó la fórmula Genta-Genta y la casta sindical goza de buena salud

Amadeo Genta, el histórico dirigente de Dutecba, renovó su poder al frente del principal gremio municipal y volverá a ser secretario general, en el mismo cargo que ocupa desde el regreso de la democracia.

El líder eterno del sindicato de los municipales porteños, Amadeo Genta volvió a ganar las elecciones internas de Sutecba y pelea el podio de los dirigentes más longevos del país. Con 41 años como jefe gremial, ahora quiere a su hijo Emiliano como heredero de un sindicato clave para la política porteña.

La política porteña tiene sus particularidades, pero pocas son tan persistentes como el dominio absoluto de Genta en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). A los 86 años, el histórico dirigente renovó su poder al frente del gremio municipal y volverá a ser secretario general, en el mismo cargo que ocupa desde el regreso de la democracia.

Las elecciones internas del viernes pasado fueron presentadas como “una muestra contundente de participación en las Elecciones de Renovación del Mandato de la Conducción”. Según los números oficiales, votaron 18.009 de los 34.227 afiliados habilitados. Sin oposición visible, se impuso la oficialista Lista Azul y Blanca .

La novedad no pasó por el resultado de los comicios -previsible-, sino por la fórmula: al lado de Genta ya no aparece su socio histórico Alejandro Amor , sino su hijo Emiliano Genta , que debutará como número dos y heredero designado. En un movimiento de manual dinástico, el octogenario líder municipal prepara la sucesión como si se tratara de un traspaso de empresa familiar más que de una disputa gremial.

La herencia política supone, en rigor, el quiebre de un acuerdo no escrito por el cual Amor debía encabezar la lista, tras haber sido segundo cuatro años atrás. Ex legislador y alfil de Genta en los pasillos judiciales y en los acuerdos con el poder político, Amor aspiraba a la conducción. El pacto incluía su desembarco en OSBA, la obra social de los municipales, como paso previo a la jefatura del gremio.

Genta eterno

¿Cómo se sostiene semejante longevidad? El método Genta combina el control interno del sindicato a través de la Agrupación Azul y Blanca, una ingeniería reglamentaria que mantiene a raya a la oposición —que denuncia proscripciones e irregularidades en cada elección— y, sobre todo, una relación aceitada con todos los gobiernos de turno. Desde intendentes radicales hasta el macrismo, pasando por el ibarrismo y el kirchnerismo porteño, todos encontraron en Genta un socio confiable, más preocupado por la estabilidad que por la confrontación.

El episodio de 2021 lo dejó expuesto: la Lista Celeste denunció fraude y la Justicia ordenó repetir los comicios. Una instancia superior revirtió la medida y Genta volvió a imponer su sello, ratificando que el poder sindical en la Ciudad no se define en las urnas, sino en los tribunales y en los despachos donde se atan las alianzas de gobernabilidad.

El mito de la casta sindical

Con más de cuatro décadas en el sillón, Genta parece indestructible. En un país donde los liderazgos sindicales suelen durar, el suyo alcanza niveles dignos de récord Guinness. Y ahora, con la postulación de su hijo Emiliano, Sutecba se convierte en un caso de herencia gremial que alimenta el mito de la casta sindical.

Mientras tanto, los municipales porteños —el colectivo más numeroso del Estado de la Ciudad— siguen sin ver reflejado en sus salarios y condiciones laborales el poder que su sindicato ejerce en silencio. La Ciudad debate su presupuesto, la obra pública y las tensiones con la Nación, pero Sutecba ofrece otra postal: un gremio poderoso que, lejos de discutir liderazgos, ratifica que en el palacio sindical de la calle Venezuela lo único que cambia son los nombres de la familia Genta.