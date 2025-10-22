Javier Milei cierra su campaña en Rosario rodeado de un gabinete con el boleto picado

El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario con Javier Milei a la cabeza podría ser una suerte de last dance del gabinete libertario, cuya configuración actual tendría cambios profundos después del 26 de octubre. “Vienen todos”, le aseguraron a Letra P sobre la lista de funcionarios que viajarán a la Cuna de la Bandera: con la resonante renuncia de Gerardo Werthein , la expectativa es que, además de Karina Milei , el grueso de los, todavía, ministros sea parte del acto.

Como anticipó Letra P días atrás , Rosario es el escenario elegido para marcar el último mojón de la campaña libertaria, que busca llegar al tercio en el Congreso que le permita sostener vetos y en Santa Fe apunta a lograr entre tres y cuatro bancas de diputados de las nueve en juego . Allí el primer punto: Milei le hablará al país y por eso estará rodeado de sus colaboradores más cercanos y de quienes estarán al frente de la boleta violeta el próximo 26 de octubre. Por ello, este miércoles se ultimaban los detalles de seguridad, siempre celosamente vigilada por la Casa Militar -a cargo de la custodia presidencial- mientras que también se afinaba el trazo de la recorrida y el acto final. En la previa, Patricia Bullrich tendrá su agenda con el Plan Bandera como eje.

Aún sin confirmación, se espera que el propio Presidente tenga un encuentro con dirigentes antes de ir hacia el parque. “Es todo muy cambiante”, reconocen quienes están al tanto de la dinámica libertaria. Rosario. Además del gabinete con boleto picado, serán de la partida candidatos de todo el país como el local Agustín Pellegrini y Diego Santilli, que tomó la posta en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert . Además, Las Fuerzas del Cielo comandadas por Daniel "Gordo Dan" Parisini también avisaron que se acercarán hasta la Cuna de la Bandera.

El lugar elegido, según interpretan algunos, se da por la particularidad del espacio: las escalinatas del parque - a las que apuntará el escenario- permiten hacer ver un buen número de gente aún cuando no se trate de decenas de miles. El anticipo de ello fue lo que ocurrió en Córdoba este martes, donde estiman que el encuentro no superó las tres mil personas. ¿Drones que puedan dar cuenta de un paneo más general? “El protocolo de seguridad lo limita”, advierten. Parece difícil que los medios puedan acceder a imágenes por el estilo. Además, confirmaron a Letra P que a la dirigencia se le sumará militancia desde distintos puntos del país. “No barriada, militantes”, aclaran.

En tanto, el horario para que hable el Presidente tiene otro condimento: a las 18.30 será el acto de cierre de campaña de Provincias Unidas en Rosario, con Maximiliano Pullaro a la cabeza. “La idea es no solaparse”, reconocen. Los monitores estarán encendidos de uno y otro lado, casi como en una precuela de lo que suceda el domingo. Tampoco había certezas de si, además de su mensaje general, dará entrevistas a medios locales o nacionales. “Lo veo difícil”, aceptó un interlocutor.

Hotel, encuentro privado en veremos y un celoso operativo

La actividad central está estipulada para las 19 en el parque España, enclave ya utilizado en recorridas de Milei en 2021 y 2023. “Donde todo empezó”, rememoran alfiles de la dirigencia santafesina liderada por Romina Diez. Allí se espera que el Presidente llegue tras un paso previo por el hotel Rostower, al que el libertario arribará durante la tarde, algunas horas antes del acto.

El fuerte operativo de seguridad se verá allí desde el mediodía porque a pocos metros, en la plaza de la Cooperación, estará el punto de encuentro de la marcha opositora convocada por gremios y organizaciones sociales para las 17.30. “Si quieren protestar, que protesten, pero la seguridad del Presidente está por encima de todo”, advierten en la Casa Rosada. Por eso, en las cercanías del hotel no volará una mosca previo a la llegada del mandatario, que irá en helicóptero hacia el helipuerto de Prefectura para trasladarse luego al coqueto recinto. A partir de las 12 comenzarán los cortes y el despliegue del celoso cerrojo en la zona.

Patricia Bullrich, cabeza de playa en Rosario

Territorio más que conocido para Bullrich, la ministra arribará a Rosario después del mediodía. Con una agenda vinculada estrechamente al plan Bandera, la también candidata a senadora tiene estipuladas actividades en ambos sentidos: mostrar lo hecho en seguridad y también un tono proselitista. No había al momento planes de una gira mediática tal como acostumbra en sus arribos a Santa Fe, pero cerca suyo no lo descartan.

Además, parte de su equipo está estrechamente vinculado a la provincia, con Federico Angelini como nexo del plan Bandera y Germán Pugnaloni, candidato de la ministra en la lista santafesina. ¿Qué ocurrirá tras su salida? Según confiaron a este medio, la sucesora natural como ministra sería la actual secretaria Alejandra Monteoliva, mientras que los dirigentes mencionados seguirían en sus lugares después de diciembre.

Cerca de Bullrich reconocen que la cohesión con la dirigencia de LLA no fue sencilla en los últimos meses. “Se desaprovechó lo hecho en seguridad”, dicen sin vueltas. De hecho, los chispazos tras la campaña de Juan Pedro Aleart, delfín de Bullrich en la provincia, quedaron expuestos, si bien el experiodista se mostró activo en el último tramo de la campaña.