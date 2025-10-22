El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei a cuatro días de las elecciones

En medio de la interna con el asesor Santiago Caputo , el canciller Gerardo Werthein presentó la renuncia a su cargo, según confirmaron fuentes del Gobierno, luego de que el presidente Javier Milei hablara de "reconfigurar" el Gabinete.

Según Clarín , el sucesor de Diana Mondino formalizó la presentación de la renuncia el martes por la noche. Desde la Casa Rosada deslizaron que su reemplazo sería el secretario de Culto, Nahuel Sotelo , quien responde al asesor presidencial.

Necesitado de cambios, Milei tenía decidido reemplazar a Werthein y también al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona .

Werthein había quedado en el centro de la polémica y las acusaciones que Las Fuerzas del Cielo , referenciadas en Santiago Caputo, por el encuentro entre Milei y su par de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca. Esa agrupación lo señaló en Twitter como el responsable por la supuesta confusión del mandatario norteamericano que derivó en su afirmación de que el apoyo al Gobierno argentino estaba sujeto al resultado de las elecciones del 26 de octubre.

“Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las ‘midterms’(las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", posteó Daniel Parisini , más conocido como Gordo Dan , el pasado 14 de octubre.

Y, en una clara referencial al desempeño de Werthein, agregó: “Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle ‘perdón’ por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”.

Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

La interna entre Santiago Caputo y Gerardo Werthein

El Presidente confirmó este martes que "reacomodará" el gabinete tras las elecciones de este domingo para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno. “De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, dijo Milei en declaraciones a la TV Pública.

A los cambios obligados de los ministros candidatos (Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri), se le sumaba la salida de Werthein condicionada al desembarco de Caputo al Ejecutivo. Milei había dicho que era "absolutamente" posible que el asesor tenga un cargo dentro de la Jefatura de Gabinete