Frente de Izquierda: Myriam Bregman y Del Caño cerraron su campaña frente a la Embajada de Estados Unidos.

El Frente de Izquierda-Unidad realizó el cierre de campaña frente a la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de Buenos Aires. “El gobierno de Javier Milei avanza en la entrega del país a cambio de que Donald Trump ensaye un salvataje electoral para un oficialismo que está hundido”, sostuvo la candidata a diputada nacional por la CABA, Myriam Bregman.

“Hoy nuestro país está siendo sometido como nunca antes a las decisiones económicas y políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Estados Unidos. Por eso cerramos nuestra campaña en un acto antiimperialista frente a la Embajada. No seremos una estrella más de la bandera yanqui”, afirmó.

Del Caño: "Es muy importante el voto al Frente de Izquierda" Por su parte, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, advirtió que “Milei y los gobernadores ya dijeron que vienen por la reforma laboral y jubilatoria”. Y añadió: “En estas elecciones se definen las y los diputados y senadores que van a ocupar bancas en el Congreso. Es muy importante el voto al Frente de Izquierda, porque garantiza una oposición irreconciliable, sin ventajas para este Gobierno ni para sus cómplices que le votaron las leyes”.

Del Caño también alertó que “ahora muchos se presentan como opositores, pero después serán quienes le den los votos para aprobar una reforma laboral que busca esclavizar aún más a las trabajadoras y trabajadores, y una reforma tributaria para beneficiar a los empresarios y los sectores más ricos”. Y concluyó: “Peleamos por ser la tercera fuerza, y eso puede ser decisivo en el Congreso que viene”.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 19.19.45 Por su parte, el dirigente Christian Castillo llamó a “repudiar y movilizarse ante la nueva provocación del Gobierno, que —al igual que hizo con la ley de emergencia en discapacidad— ahora no quiere implementar la ley de emergencia pediátrica ni la de financiamiento universitario”. En ese sentido, pidió “organizar la más amplia movilización para exigir el cumplimiento efectivo de leyes que surgieron de luchas sostenidas por esos sectores”. En el acto también hablaron Romina del Plá y Juan Carlos Giordano, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y Cele Fierro, quinta en la lista que encabeza Bregman en la Ciudad, además de otros referentes del Frente de Izquierda.

