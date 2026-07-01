Reforma electoral en Santa Fe: el socialismo va a contramano de Pullaro y propone sostener las cinco boletas

El socialismo presentará su propio proyecto de reforma electoral para Santa Fe. Aunque comparte con la UCR, su socia en Unidos, la necesidad de adecuar la ley a la nueva Constitución, empujará una iniciativa que, a diferencia de la que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro , mantiene el esquema actual de la Boleta Única y otra postura sobre los pisos electorales.

El proyecto ingresará esta jueves a la Legislatura a través de la Cámara de Diputados y, según confiaron dirigentes del partido a Letra P , tendrá coincidencias en los temas neurálgicos con los textos que ya existen. La principal señal es la continuidad de las cinco boletas, en contraposición con la propuesta del radicalismo de concentrar todas las categorías provinciales en una papeleta y las locales en otra.

En el socialismo, que de un tiempo a esta parte aunó posturas internas , entienden que la Boleta Única santafesina consolidó un modelo que prioriza la autonomía del votante para elegir cada categoría por separado y consideran que reducir la cantidad de papeletas podría terminar fortaleciendo el arrastre entre cargos ejecutivos y legislativos.

Por eso, la iniciativa mantendrá el formato vigente. "No veo que el final del camino sea cinco y cinco, pero tampoco cinco y dos", sintetizaron en la dirigencia con participación en la redacción del proyecto, dejando abierta la puerta a una negociación legislativa que todavía aparece lejos de una definición .

La posición también refleja una diferencia de enfoque con el pullarismo. Mientras el radicalismo sostiene que la nueva Constitución obliga a buscar mecanismos que fortalezcan la gobernabilidad tras la eliminación del premio de mayoría en Diputados, el PS cree que ese objetivo no debe alcanzarse modificando uno de los rasgos distintivos del sistema electoral santafesino.

Pisos más bajos: un punto de tensión

La otra diferencia importante estará en los pisos electorales. El socialismo propondrá exigir un mínimo del 1,5% de los votos para superar las PASO y del 3% para acceder al reparto de bancas en las elecciones generales. Allí hay una distancia sustancial con respecto a la propuesta del radicalismo, que escala al 5% en la instancia definitoria.

En el partido reconocen que ese punto será uno de los más difíciles de consensuar. "El piso electoral no tiene consenso. Veo a los otros actores rígidos en ese tema. Ahí va a haber tensión", deslizaron fuentes partidarias.

El debate no sólo divide criterios dentro de Unidos. También la oposición comenzó a fijar posiciones y todo indica que la discusión sobre los umbrales electorales será una de las negociaciones centrales del tratamiento legislativo.

Una negociación que recién empieza

En el socialismo relativizan cualquier lectura de ruptura con el radicalismo y aseguran que la presentación de iniciativas separadas responde más a una metodología de trabajo que a un conflicto político. "No hubo fricciones como en otros proyectos", sostienen.

"Trabajamos una primera etapa en conjunto con el radicalismo pensando en tener un solo proyecto. Después se llegó a esta conclusión, como ocurrió con la reforma constitucional, presentando los proyectos propios", explicaron. Incluso remarcan que "la motivación de presentar proyectos separado fue una propuesta del radicalismo", dicen, entendido que inclusive había algunas diferencias hacia adentro de la UCR, que presentó este miércoles su propuesta en el Senado y hará lo propio en la cámara baja.

Con los textos ya encaminados, la discusión política recién comenzará. En el PS anticipan que la próxima semana empezarán las reuniones para buscar consensos entre los distintos sectores de Unidos, una instancia que también deberá incorporar al PRO, que todavía no presentó formalmente su proyecto. No obstante, según pudo saber Letra P, buscará también plasmar ideas en otros temas, como en el financiamiento de las campañas.