Reforma electoral en Santa Fe: el PRO quiere que las PASO sean optativas y defiende las cinco boletas

El bloque del PRO en Diputados presentó su proyecto de reforma electoral para Santa Fe con una propuesta que se diferencia de las alternativas impulsadas por sus socios de Unidos . La iniciativa mantiene las PASO , aunque las convierte en optativas para aquellos que no tengan competencia interna, y fija nuevos requisitos para acceder al reparto de cargos.

La principal modificación quedó concentrada en el régimen de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . El proyecto establece que la participación de los ciudadanos es voluntaria, por lo que quienes no concurran a votar no recibirán sanciones.

Al mismo tiempo, las agrupaciones políticas que oficialicen una única lista de precandidatos en cualquiera de las categorías podrían prescindir de esa instancia y competir directamente en la elección general. En esos casos, tampoco quedarían alcanzadas por el requisito mínimo exigido para superar las primarias.

La propuesta fija que las listas que sí participen de las PASO deberían obtener al menos el 1,5% del padrón electoral de la categoría correspondiente para oficializar candidaturas. Además, establece que el reparto de cargos solo se realizará entre las nóminas que obtengan un piso del 4% de los votos afirmativos válidamente emitidos.

Ese punto marca una diferencia con las otras iniciativas que conviven dentro de Unidos . La UCR -como los senadores del PJ- impulsaron un umbral del 5% , mientras que el Partido Socialista promovió uno del 3%.

Boleta única, listas flexibles y Ficha Limpia

El proyecto también toma distancia de la propuesta radical sobre el sistema de votación. El PRO defiende la continuidad del modelo de cinco boletas únicas, en línea con la postura del Partido Socialista y en contraste con la iniciativa de la UCR, que promovió reducir esa cantidad entre las PASO y la general de cinco a dos.

Otro de los cambios alcanza la conformación de las candidaturas. Las agrupaciones podrán presentar listas de diputados provinciales sin necesidad de postular candidatos a gobernador y vicegobernador. De la misma manera, quedarían habilitadas para oficializar listas de concejales sin presentar aspirantes a intendente.

La única excepción correspondería a las fórmulas para gobernador y vicegobernador, que deberán estar acompañadas por al menos 14 candidatos a senadores departamentales y una lista de diputados provinciales de la misma fuerza, alianza o frente electoral.

La iniciativa también busca reglamentar la aplicación de la Ficha Limpia, incorporada en la reforma constitucional. No podrían ser candidatos de acuerdo a la propuesta del PRO quienes tuvieran una condena confirmada por un tribunal de segunda instancia por determinados delitos, aun cuando existieran recursos pendientes. La inhabilitación también alcanzaría a quienes integraran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia.

Financiamiento, debates y cambios en la veda

En materia de financiamiento, el proyecto propone un sistema mixto de aportes públicos y privados con criterios de trazabilidad y rendición de cuentas. Los aportes privados no podrán superar el 30% del total de los recursos de campaña y quedarían excluidas las personas condenadas por delitos económicos o vinculadas con organizaciones criminales.

La iniciativa incorporó además debates públicos obligatorios entre los candidatos a gobernador antes de la elección general. También sumó medidas de accesibilidad para garantizar el voto de personas con discapacidad.

Por último, el texto propuso eliminar la veda comercial y gastronómica durante la jornada electoral y las 48 horas previas. Solo permanecerían vigentes las restricciones consideradas necesarias para asegurar el normal desarrollo de los comicios.