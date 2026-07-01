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TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: Pullaro impulsa un proyecto que lleva de cinco a dos las boletas tras las PASO

El radicalismo presentó un texto que agrupa las categorías provinciales por un lado y las locales por otro. Diferencias en Unidos.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Maximiliano Pullaro junto a Felipe Michlig: el radicalismo presenta su proyecto de reforma electoral en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro junto a Felipe Michlig: el radicalismo presenta su proyecto de reforma electoral en Santa Fe.

La reforma electoral que comenzará a debatirse en la Legislatura de Santa Fe tendrá uno de sus ejes centrales en el rediseño de la Boleta Única. El proyecto que impulsa el sector del gobernador Maximiliano Pullaro propone reducir de cinco a dos las papeletas para las elecciones generales.

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Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

La iniciativa ingresó este miércoles a última hora en el Senado por el radicalismo dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y forma parte del paquete de adecuaciones a la nueva Constitución provincial.

El objetivo es que el nuevo sistema esté vigente para las elecciones de 2027. Como ya contó Letra P, las reuniones previas entre los principales socios de la coalición gobernante desembocaron en que cada partido avance en una idea propia para luego poder sintetizar las mismas en el ámbito legislativo.

El esquema que busca el pullarismo

La propuesta de la UCR concentra en una misma boleta todas las categorías provinciales: gobernador y vice, diputados y senadores provinciales. En una segunda quedarían reunidos los cargos locales, como intendentes, concejales y presidentes comunales. Allí trasciende una diferencia sustancial con respecto a lo que ocurre hasta el momento.

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Los principales socios en Unidos presentarán sus proyectos de reforma electoral.

Los principales socios en Unidos presentarán sus proyectos de reforma electoral.

En el entorno de Pullaro sostienen que el esquema simplifica el acto electoral y permite ordenar un sistema que, con cinco boletas, obliga al votante a tomar decisiones separadas para cada categoría. También entienden que favorece una mayor coherencia entre los distintos niveles de representación. Esto, vale aclarar, se daría en la elección general, mientras que en las PASO se sostendrían las cinco categorías tal como sucede ahora.

La modificación cobra mayor relevancia tras la reforma constitucional, que eliminó el histórico premio de mayoría automática para la lista ganadora de diputados provinciales. La lógica que prima allí, ‘pegando’ las categorías legislativas provinciales a la de gobernador, es la de poder nutrir de mayor músculo al oficialismo.

El fantasma de la sábana

En la Casa Gris remarcan que el sistema seguirá siendo de Boleta Única, con fotografía de candidatos y posibilidad de desdoblar el voto entre categorías. Por eso descartan que el nuevo diseño implique un regreso de la denominada "lista sábana", algo que, como contó Pablo Fornero, generó ruidos internos. Según explican, el elector conservará la posibilidad de elegir candidatos distintos dentro de una misma boleta, aunque las categorías aparezcan agrupadas.

La iniciativa forma parte de un debate más amplio que también incluye los pisos electorales para acceder al reparto de bancas y superar las PASO, otro de los temas que deberá resolver la Legislatura durante las próximas semanas. Allí, el radicalismo piensa un piso elevado, del 5 por ciento del padrón, para las elecciones generales. Para las PASO, sería del 1,5%.

“No quieren cuentapropistas”, habían advertido a Letra P desde sectores de la oposición tiempo atrás. El peronismo, que presentó proyectos en Diputados y el Senado, fijó pisos más bajos, casi en la misma sintonía que el socialismo. Según distintas fuentes consultadas, los partidos ven un foco de tensión, de mayor complejidad de resolución que lo que sucede con las boletas. "Hay que trabajar para generar acuerdos", dijo este martes el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

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Unidos busca un texto común

Aunque el radicalismo será el primero en formalizar su propuesta, dentro de Unidos no habrá un proyecto único desde el inicio. El socialismo presentará una iniciativa propia con diferencias en el diseño de la Boleta Única y el PRO todavía trabaja en su texto, que ingresaría en los próximos días.

En el oficialismo, sin embargo, relativizan esas diferencias. "El proyecto se va a tratar cuando los legisladores hayan alcanzado los consensos", dijo Bastía, quitándole presión a los tiempos. No obstante, por lo bajo todos saben algo: mientras más se acerquen los comicios, las chances de que se empaste el diálogo es más concreto.

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