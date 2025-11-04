Santa Fe: una diputada del PRO se queda sin banca y suena para ser la Sturzenegger de Maximiliano Pullaro

La casa de Santa Fe es grande y tiene lugar para todos. Ese parece ser el mantra del gobierno de Maximiliano Pullaro , en el que empezó a sonar la incorporación de Germana Figueroa Casas . La diputada del PRO termina su mandato como diputada y, tras desempeñarse como convencional constituyente, se perfila para sumarse al equipo del hughense.

Aunque aún no hay precisiones, Figueroa Casas se haría cargo de una secretaría en la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastia . En principio, se trataría de una secretaría encargada de la desregulación normativa, “que triture las normas obsoletas que hay en la provincia”, apuntó una fuente al tanto. “La idea es que sea la Federico Sturzenegger de Santa Fe ”, sumaron, haciendo gala del eufemismo.

Figueroa Casas tiene el perfil para un cargo de ese estilo. Contadora pública, docente de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de Rosario , sus pares le reconocen la suficiencia técnica a la hora desempeñar los distintos roles que tuvo a lo largo de su carrera. La mayoría de ellos fueron legislativos y en todos se destacó en los temas financieros y tributarios. De hecho, así fue en la Convención, donde presidió la comisión de funcionamiento del estado y participación ciudadana.

La aún diputada es una PRO paladar negro, bien valorada por Mauricio Macri . Su participación en política comenzó en las filas macristas al calor de la revolución amarilla de 2015. Su primera tarea fue fiscalizar: logró armar una estructura con base en el oeste rosarino, más concretamente en el coqueto barrio de Fisherton , uno de los más acaudalados de Rosario . Vecina histórica de allí, su marido Charles Roberts es presidente de una de las instituciones más icónicas de la alta sociedad, el Jockey Club .

Como muchas figuras macristas, el vector por el que ingresó Figueroa Casas a la política es un think tank: supo colaborar con la Fundación G25 , fundada hace más de quince años por Esteban Bullrich y Guillermo Dietrich . El exministro de Transporte es la terminal más clara que tiene la diputada a nivel nacional, incluso al día de hoy. Es más, Dietrich la empujó para ser vicepresidenta del PRO como compañera de Macri en la última renovación de autoridades partidarias. Figueroa Casas llegó a reunirse con el expresidente, pero no pudo concretar la candidatura.

Germana Figueroa Casas Macri Scaglia.jpg Germana Figueroa Casas y Gisela Scaglia secundan a Mauricio Macri en su última visita a Rosario.

Sus orígenes en Santa Fe

Bien valorada por propios y ajenos en la Bota, el primer cargo electivo al que accedió Figueroa Casas fue el de concejala de Rosario, subida a la ola amarilla en 2017. Desde allí comenzó a edificarse en una voz autorizada en temas económicos. Ese trabajo desembocó en una candidatura a diputada como segunda de Mario Barletta en la nómina que acompañó el debut electoral de Carolina Losada. En ese 2021, Losada ganó y no solo consiguieron que Figueroa Casas entre al Congreso, sino sentar las bases de su candidatura a la gobernación dos años después.

Figueroa Casas tuvo un rol preponderante en ese malogrado proceso. No solo al activar su estructura de fiscalización, sino también al acompañar a Losada y hasta intentar una candidatura a intendenta de Rosario que no prosperó. De hecho, más de uno especulaba con que sería ministra de Economía y Finanzas. Armar gabinetes antes de ganar nunca trae suerte y esta vez no fue la excepción: Losada perdió la interna con Pullaro y Figueroa Casas tuvo que seguir en el Congreso.

El enroque con Gisela Scaglia

Sin embargo, en la cámara baja había logrado cierto protagonismo no solo por su trabajo, sino por haberse transformado en la referente de Macri para las cuestiones económicas -un rol que antes cumplía Luciano Laspina-. Rápida de reflejos, Figueroa Casas se encolumnó detrás de Gisela Scaglia en la interna del PRO santafesino y todo indicaba que sería la ficha principal del macrismo en la Bota para las elecciones nacionales.

Sin embargo, hubo sorpresas. Pullaro pretendía perfiles técnicos y no tan conocidos para su lista de candidatos a la Convención. Por eso, su equipo le pidió a Scaglia una lista de nombres para escoltarlo. En esa lista estaba Figueroa Casas, que fue la elegida. Acompañó al gobernador durante la campaña -a pesar de los dardos de la oposición en relación a una causa penal por la muerte de un chico que se ahogó en la pileta del Jockey Club en la que su marido está imputado por ser el presidente- y, ya electa, tuvo un rol preponderante en la Convención.

PullaroFigueroaCasas Germana Figueroa Casas y Maximiliano Pullaro junto a los principales candidatos en la lista de Unidos para la Convención.

Sin que lo hayan planeado, con Scaglia terminaron haciendo un enroque. La diputada fue electa convencional cuando todo indicaba que sería la vice, y la vice terminó siendo candidata a diputada cuando Figueroa Casas había reconocido su intención de renovar el mandato. Cerca, entonces, de terminar sus cuatro años en el Congreso -y de que el PRO se quede sin su cargo más importante en el gobierno-, el gabinete provincial pareciera ser su próximo destino.