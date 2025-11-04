Santa Fe: una diputada del PRO se queda sin banca y suena para ser la Sturzenegger de Maximiliano Pullaro

Germana Figueroa Casas suena para ser la Sturzenegger de Santa Fe.
La casa de Santa Fe es grande y tiene lugar para todos. Ese parece ser el mantra del gobierno de Maximiliano Pullaro, en el que empezó a sonar la incorporación de Germana Figueroa Casas. La diputada del PRO termina su mandato como diputada y, tras desempeñarse como convencional constituyente, se perfila para sumarse al equipo del hughense.
Aunque aún no hay precisiones, Figueroa Casas se haría cargo de una secretaría en la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastia. En principio, se trataría de una secretaría encargada de la desregulación normativa, “que triture las normas obsoletas que hay en la provincia”, apuntó una fuente al tanto. “La idea es que sea la Federico Sturzenegger de Santa Fe”, sumaron, haciendo gala del eufemismo.
La aún diputada es una PRO paladar negro, bien valorada por Mauricio Macri. Su participación en política comenzó en las filas macristas al calor de la revolución amarilla de 2015. Su primera tarea fue fiscalizar: logró armar una estructura con base en el oeste rosarino, más concretamente en el coqueto barrio de Fisherton, uno de los más acaudalados de Rosario. Vecina histórica de allí, su marido Charles Roberts es presidente de una de las instituciones más icónicas de la alta sociedad, el Jockey Club.
Bien valorada por propios y ajenos en la Bota, el primer cargo electivo al que accedió Figueroa Casas fue el de concejala de Rosario, subida a la ola amarilla en 2017. Desde allí comenzó a edificarse en una voz autorizada en temas económicos. Ese trabajo desembocó en una candidatura a diputada como segunda de Mario Barletta en la nómina que acompañó el debut electoral de Carolina Losada. En ese 2021, Losada ganó y no solo consiguieron que Figueroa Casas entre al Congreso, sino sentar las bases de su candidatura a la gobernación dos años después.
Figueroa Casas tuvo un rol preponderante en ese malogrado proceso. No solo al activar su estructura de fiscalización, sino también al acompañar a Losada y hasta intentar una candidatura a intendenta de Rosario que no prosperó. De hecho, más de uno especulaba con que sería ministra de Economía y Finanzas. Armar gabinetes antes de ganar nunca trae suerte y esta vez no fue la excepción: Losada perdió la interna con Pullaro y Figueroa Casas tuvo que seguir en el Congreso.
El enroque con Gisela Scaglia
Sin embargo, en la cámara baja había logrado cierto protagonismo no solo por su trabajo, sino por haberse transformado en la referente de Macri para las cuestiones económicas -un rol que antes cumplía Luciano Laspina-. Rápida de reflejos, Figueroa Casas se encolumnó detrás de Gisela Scaglia en la interna del PRO santafesino y todo indicaba que sería la ficha principal del macrismo en la Bota para las elecciones nacionales.
Sin embargo, hubo sorpresas. Pullaro pretendía perfiles técnicos y no tan conocidos para su lista de candidatos a la Convención. Por eso, su equipo le pidió a Scaglia una lista de nombres para escoltarlo. En esa lista estaba Figueroa Casas, que fue la elegida. Acompañó al gobernador durante la campaña -a pesar de los dardos de la oposición en relación a una causa penal por la muerte de un chico que se ahogó en la pileta del Jockey Club en la que su marido está imputado por ser el presidente- y, ya electa, tuvo un rol preponderante en la Convención.
Sin que lo hayan planeado, con Scaglia terminaron haciendo un enroque. La diputada fue electa convencional cuando todo indicaba que sería la vice, y la vice terminó siendo candidata a diputada cuando Figueroa Casas había reconocido su intención de renovar el mandato. Cerca, entonces, de terminar sus cuatro años en el Congreso -y de que el PRO se quede sin su cargo más importante en el gobierno-, el gabinete provincial pareciera ser su próximo destino.