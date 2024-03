Mauricio Macri se reunió con una diputada santafesina a la que postulan como su vicepresidenta en el PRO

La versión fue apuntalada por una reunión que Figueroa Casas tuvo con Macri el martes pasado, en las oficinas que el expresidente tiene en Olivos. Al encuentro también asistió Soledad Ruiz de Galarreta , exsecretaria del bloque PRO del Concejo Municipal de Rosario y parte del grupo político de la diputada. Sin embargo, la rosca por los cargos no fue parte de la conversación: “Mauricio no se encarga personalmente de esas cosas”, informó una fuente al tanto.

La agenda del encuentro pasó por el funcionamiento del bloque PRO en la Cámara baja -algo que tiene conforme al expresidente- y un intercambio sobre la relación con La Libertad Avanza en el que Macri repitió lo que viene diciendo en cada una de sus reuniones : no quiere una fusión, sino apoyar legislativamente cuidando la identidad propia.

“Guillo” tiene una relación de antaño con Figueroa Casas. Ambos se conocen del G25 , un think tank fundado por el propio Dietrich y Esteban Bullrich . De hecho, Ruiz de Galarreta -quien acompañó a la santafesina- es la directora del G25 en Santa Fe . Es por ese vínculo que el exministro de transporte pensó en ella para ocupar un lugar cerca de Macri.

Fo9CSevWYAA4FB4.jpg Germana Figueroa Casas, diputada del PRO.

La negociación trunca con Patricia Bullrich

La vacante se abrió luego del documento que motorizó Patricia Bullrich en respaldo a Javier Milei en su disputa con el gobernador chubutense Nacho Torres. Esa movida detonó las negociaciones que se venían manteniendo con el fin de lograr una composición que contenga a ambas líneas internas.

Hasta ese momento, se había hablado de que a Macri lo acompañasee una mujer de Bullrich como vicepresidenta primera, una figura de los gobernadores como vicepresidente segundo y alguien cercano a Cristian Ritondo como secretario general -podía ser el exintendente de Pinamar Martín Yeza-. El cierre de listas es el 19 de marzo.

Figueroa Casas no es la única candidata. Para el cargo de vicepresidenta también sonó María Eugenia Vidal o la intendenta de Vicente López Soledad Martínez. De hecho, no se descarta que la santafesina ocupe un lugar que no sea la vicepresidencia -que sí o sí debe ser una mujer-. Hay una tradición que la apoya: históricamente, las vicepresidencias fueron una para Santa Fe y una para Córdoba. Así, ocuparon ese lugar Anita Martínez y Federico Angelini, ambos de Rosario.

Los pergaminos de la diputada de Santa Fe

Contadora, Figueroa Casas es reconocida por sus pares en la Cámara baja por su sólido rol en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde es vicepresidenta. Esa tarea la vuelve una figura relevante para Macri, cuyo referente en esos temas siempre fue Luciano Laspina, hoy cercano a Bullrich.

Losada Figueroa Casas.jpeg Carolina Losada junto con Germana Figueroa Casas.

En Santa Fe, la diputada pertenece a un sector interno llamado PRO+, al que también tributan figuras como la concejala Anita Martínez. Sin embargo, en los últimos meses se acercó -como la mayoría del PRO- al universo que rodea a Gisela Scaglia. La vicegobernadora está al tanto del ofrecimiento y apoya su inclusión en la plana nacional del macrismo.

Eso es a pesar de que, en las elecciones del año pasado, Figueroa Casas jugó con Carolina Losada y hasta sonaba como parte de su gabinete. Fue protagonista de una gaffe cuando anunció su candidatura a intendenta de Rosario pero tuvo que bajarla días después, producto de un acuerdo con sus socios políticos de Unidos para mejorar las chances de quien terminó siendo reelecto, el intendente Pablo Javkin.