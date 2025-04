10D y después: el futuro del PRO y otra vuelta en el Congreso, en la mira de Germana Figueroa Casas

“Me gustaría ir por una reelección”, le confiesa la rosarina a este medio. Figueroa Casas es contadora, trabajó duramente muchos años en el ámbito privado y confiesa que le entusiasma quedarse en Diputados porque “vienen temas muy interesantes y que los he trabajado siempre: como la reforma tributaria, reforma laboral y muchas cuestiones que tienen que ver con las finanzas públicas”.

Hasta el momento no hay definición certera de lo que hará el PRO. ¿Presentará una lista en soledad o hará una coalición? ¿Cómo y con qué espacios? Son preguntas que hasta el momento no tienen una respuesta tajante. De esos movimientos políticos, que se van a definir en agosto, dependerá si es o no candidata la legisladora que secundó a Maximiliano Pullaro en la boleta de Unidos para la Convención que reformará la Constitución provincial a partir del 14 de julio.