Cristina Fernández de Kirchner cerró una vieja grieta: se reunió con Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz

El encuentro en San josé 1111 tuvo dos etapas. Primero, la expresidenta recibió a la diputada a solas. En una segunda visita, la legisladora fue junto a su marido. Albistur fue secretario de Medios durante el gobierno de Néstor Kirchner y ocupó el mismo puesto durante una parte del mandato de Cristina. Oriunda de La Plata, como CFK, Tolosa Paz mantuvo siempre una relación de amistad con la familia de Cristina, tanto con su madre ya fallecida, Ofelia, como con su hermana, Giselle.

Pero hace años que el matrimonio juega políticamente en veredas opuestas a la expresidenta. La relación atravesó varios momentos de tensión, pero se complicó especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien Albistur tenía un vínculo tan estrecho que lo llevó a prestarle el departamento de Puerto Madero, que el expresidente habitaba.

El exsecretario de Medios y su esposa eran habitués de la Quinta de Olivos en plena guerra interna con Cristina y fueron acusados por el cristinismo de haber orquestado operaciones en contra de ella. Desde el Instituto Patria también salieron cañones que apuntaron hacia la exministra de Desarrollo Social y su marido.

Qué buena la charla de ayer con Carlos Maslatón, cuando me vino a visitar a San José 1111. Pero lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir…

En 2022, Albistur y Tolosa Paz fueron impulsores de la reelección de Fernández. Caída esa posibilidad, acompañaron la candidatura presidencial de Daniel Scioli, que llevaba a la entonces ministra de Desarrollo Social como precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, contra Axel Kicillof . Finalmente, no hubo competencia y Tolosa Paz integró la lista de diputados de Unión por la Patria.

La guerra fría con Máximo Kirchner

Inquieta, desde que asumió, en diciembre 2023, Tolosa Paz se movió para armar una línea interna de diputados “federales” que tienen tensiones con Máximo Kirchner y con el cristinismo. A fines del año pasado trabajó junto al sector del riojano Ricardo Quintela, que buscó disputarle la conducción del Partido Justicialista (PJ) a Cristina. Este año, apareció como integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que encabeza Axel Kicillof, y puso a disposición sus vínculos con gobernadores para desplegar el armado nacional.

A pesar de las claras diferencias, Tolosa Paz mantuvo siempre el diálogo con Máximo Kirchner por el trabajo en Diputados y este año visitó en algunas oportunidades el Instituto Patria. Su marido también tuvo el teléfono abierto con Kirchner aún en los momentos más difíciles de la relación entre los Fernández y hasta concurrió a sus últimos cumpleaños. En medio de la guerra, el vínculo entre las familias nunca se quebró por completo.

Tras la confirmación de la prisión domiciliaria, la diputada se reunió a solas con Cristina y esta vez actuó como nexo para la recomposición del vínculo con Albistur, que se sumó a la lista de visitantes de San José 1111, aunque sin foto de por medio.

Argentina necesita volver a la normalidad: un Congreso serio, jueces responsables y un Ejecutivo que tenga claro hacia dónde llevar al país.



Y hay líderes que lo expresan: @Kicillofok en la Provincia de Buenos Aires, @QuintelaRicardo en el norte argentino, y muchas mujeres que… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 8, 2025

Las visitas a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111

En el barrio de Constitución, Cristina tuvo este año varias reuniones que sorprendieron a propios y ajenos. La semana pasada recibió al economista liberal Carlos Maslatón, de quien destacó su solidaridad a pesar de las visiones antagónicas. Antes había recibido a Esmeralda Mitre, una de las dueñas del diario La Nación. Con Urtubey también mantuvo una reunión privada antes de publicar una foto juntos.

Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en… — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) September 19, 2025

Por San José 1111 también pasaron otros dirigentes que se habían alejado del kirchnerismo, como el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno – ahora cercano a Máximo Kirchner- y el exministro de Ambiente Juan Cabandie. Además, Cristina recibió a celebridades como el escritor Paco Ignacio Taibo II y el cantante Silvio Rodríguez.