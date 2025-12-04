EL AJUSTE

Santa Fe: en un trámite exprés, el Concejo le dio a Juan Pablo Poletti la reforma jubilatoria que quería

El proyecto del Ejecutivo se trató en apenas una semana. El oficialismo impuso su mayoría pese al rechazo unánime de la oposición. Los cambios que vienen.

Por Agustín Vissio
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti junto la presidenta del Concejo Municipal Adriana Molina.

10D Y DESPUÉS

El oficialismo reunió sus once votos para aprobar la reforma del régimen previsional que envió Poletti apenas una semana antes. En tiempo récord, el proyecto fue discutido en comisiones y, como ironizó un opositor, “salió con fritas”. La capital provincial replicó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, que en 2024 también modificó el régimen a nivel provincial. Fue, también, la última sesión presidida por Adriana "Chuchi" Molina.

Además, la nueva reglamentación establece un aporte extraordinario del 2% durante 24 meses para funcionarios del Ejecutivo, sin modificaciones para el sector pasivo. Se ajustaron criterios de acceso, como la edad mínima de ingreso, que ahora será de 50 años, y se modificaron aspectos del sistema de pensiones.

“Habíamos dicho que nos íbamos a hacer cargo de los problemas y es lo que estamos haciendo con esta reforma”, celebró el intendente Juan Pablo Poletti en diálogo con Aire de Santa Fe. El proceso comenzó en agosto con la conformación de una comisión técnica que analizó la situación de la Caja y presentó un informe tras sesenta días.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el día que recibiió el informe sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.

También se creó una comisión de control y seguimiento integrada por concejales, representantes de la Caja, funcionarios municipales y delegados de Asoem.

Las cuentas en rojo

Según datos oficiales, en los primeros nueve meses de 2025 la Caja acumuló un déficit de $2.055.843.597,52, equivalente a entre un 5% y 7% de sus recursos genuinos, y entre el 25% y el 28% del total mensual de prestaciones. La Caja comprende 51 localidades, entre ellas Santa Fe, y 26 de ellas presentan déficit. Para compensar esa situación se establecieron convenios de pago, y el nuevo proyecto prevé sanciones para municipios que no presenten declaraciones juradas salariales en tiempo y forma.

“El indicador ideal es tres activos por cada pasivo. Hoy tenemos una tasa de 1,98”, explicó Valeria López Delzar, presidenta de la Junta Administradora de la Caja, sobre una de las causas del desequilibrio financiero.

Cruces en el debate en el recinto

Aunque el tema era sensible, el debate fue moderado. La oposición se abroqueló y votó en contra. “Otra vez la solución es que el trabajador ponga más plata”, se quejó la concejala justicialista Violeta Quiroz. Por su parte, Jorge Andrés Fernández señaló que “no fue un proceso deliberativo". "No discutimos el objetivo central, sino que creemos que había que hacerlo de otra manera”, expresó.

En redes sociales, la concejala Jorgelina Mudallel criticó: “Como Milei y Pullaro, las únicas reformas que se les ocurren son aquellas para recortar derechos y achicar ingresos de los trabajadores”.

En el oficialismo, el concejal radical Carlos Suárez defendió la norma: “Lo que hace ruido y cruje es el actual sistema. Hemos avanzado en una reforma necesaria”.

EL AJUSTE

10D Y DESPUÉS

FIN DE LA ROSCA

LA CONTRACARA DE VACA MUERTA

Curitas para la crisis

EL NUEVO CONGRESO

