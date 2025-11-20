Santa Fe: Juan Pablo Poletti cocina una reforma jubilatoria que podría ver la luz antes de fin de año

La gestión municipal sigue el camino que emprendió Maximiliano Pullaro el año pasado, cuando reformó el sistema jubilatorio provincial. Según pudo averiguar Letra P, mientras avanza la redacción del proyecto, que podría ser enviado al Concejo antes de que termine noviembre, hay intercambios con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). Si bien parte de la oposición integró la mencionada comisión, hasta el momento no hubo nuevos encuentros.
ANEXO INFORME CAJA MUNICIPAL COMISION ESPECIAL (1)
Posiblemente uno de los puntos que mayor tensión genere sea el de un cambio en el porcentaje de aporte que hace la planta. La presidenta de la Junta Administradora de la Caja, Valeria López Delzar, le dijo a este medio que “en la recomendación (del informe) ponemos que se revise el porcentaje de aportes personales porque nuestra caja municipal tiene ya la contribución patronal en el 19,2 por ciento, que ya es alta si comparamos con otras cajas municipales y provinciales”.
Por otra parte, López Delzar agregó que se sugirió “adecuar algunas cuestiones para el acceso al beneficio de pensión, adaptarlo a la legislación de fondo, el nuevo Código Civil y Comercial del 2015”, o también “incorporar nuevas exigencias en lo que tiene que ver con acceder al cómputo privilegiado docente”. También se pone el foco en el tema pensiones, entre otros temas.
Para cubrir parte de ese déficit, confeccionaron convenios de pagos con diferentes municipios, mientras que el resto continúa cubriéndose desde la caja. “Esa situación financiera nos hace repensar todas estas medidas para reducir, corregir y trazar un plan a futuro de mejora de las finanzas de la institución”, explican en el Ejecutivo.
“Lo ideal, desde el indicador demográfico, es que haya tres activos por cada pasivo. En promedio, nosotros tenemos una tasa del 1,98", explicó López Delzar sobre los motivos a los que les adjudica el déficit de la Caja.
La oposición agazapada, el reclamo gremial y el tratamiento del Concejo
Jorge Andrés Fernández y Violeta Quiroz, concejales del peronismo que estuvieron en la mesa de discusión, no firmaron el informe. En un escrito paralelo que presentaron, expusieron los fundamentos para el rechazo. Otros espacios de la oposición prefieren no referirse al tema hasta que ver un proyecto formal. Quienes sí ya manifestaron su descontento fueron los integrantes de la Unión de Trabajadores Municipales de Santa Fe (UTRAM) -gremio municipal disidente a ASOEM-, quienes denuncian que nunca fueron llamados a dialogar.
Si el proyecto es enviado antes de que termine noviembre, tal como piensan en el Palacio Municipal, podría ser tratado por la actual composición del Concejo. Eso significa que lo aprobarán -con mayoría simple- quienes dejarán su lugar a partir del 10 de diciembre. El oficialismo tiene actualmente mayoría y la seguirá teniendo luego del recambio aunque Unidos perdió algunas bancas.