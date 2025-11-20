EL AJUSTE

Santa Fe: Juan Pablo Poletti cocina una reforma jubilatoria que podría ver la luz antes de fin de año

El intendente sigue el camino de Pullaro. Antes de que termine noviembre enviaría un proyecto para modificar la Caja municipal. Los principales puntos.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el día que recibiió el informe sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el día que recibiió el informe sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.

Notas Relacionadas
Concejo de Santa Fe: Juan Pablo Poletti salió airoso y se configura un escenario de tercios en la capital
ELECCIONES 2025

Concejo de Santa Fe: Poletti salió airoso y se configura un escenario de tercios en la capital

Por  Gustavo Castro

La gestión municipal sigue el camino que emprendió Maximiliano Pullaro el año pasado, cuando reformó el sistema jubilatorio provincial. Según pudo averiguar Letra P, mientras avanza la redacción del proyecto, que podría ser enviado al Concejo antes de que termine noviembre, hay intercambios con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). Si bien parte de la oposición integró la mencionada comisión, hasta el momento no hubo nuevos encuentros.

Los cambios que se vienen en la Caja de Santa Fe

En el Ejecutivo municipal prima el hermetismo respecto a las modificaciones que se plantearían. Los funcionarios advierten que no hay soluciones “mágicas” y que estudian el informe que entregó la comisión que integraron concejales, el gremio ASOEM y técnicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La Caja de Jubilaciones no solamente nuclea a afiliados de Santa Fe, también alcanza a beneficiarios de otras 50 localidades.

ANEXO INFORME CAJA MUNICIPAL COMISION ESPECIAL (1)

Posiblemente uno de los puntos que mayor tensión genere sea el de un cambio en el porcentaje de aporte que hace la planta. La presidenta de la Junta Administradora de la Caja, Valeria López Delzar, le dijo a este medio que “en la recomendación (del informe) ponemos que se revise el porcentaje de aportes personales porque nuestra caja municipal tiene ya la contribución patronal en el 19,2 por ciento, que ya es alta si comparamos con otras cajas municipales y provinciales”.

Por otra parte, López Delzar agregó que se sugirió “adecuar algunas cuestiones para el acceso al beneficio de pensión, adaptarlo a la legislación de fondo, el nuevo Código Civil y Comercial del 2015”, o también “incorporar nuevas exigencias en lo que tiene que ver con acceder al cómputo privilegiado docente”. También se pone el foco en el tema pensiones, entre otros temas.

Las cuentas en rojo

En los primeros nueve meses de 2025 el déficit acumulado es de $2.055.843.597,52, lo que representa entre un 5 y 7% del total de recursos genuinos de la caja. Ese monto significa entre un 25% y un 28% del total de prestaciones que debe pagar en un mes. De las 51 localidades adheridas, hay 26 que son deficitarias.

image
Reunión de la comisión que analiza la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Reunión de la comisión que analiza la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Para cubrir parte de ese déficit, confeccionaron convenios de pagos con diferentes municipios, mientras que el resto continúa cubriéndose desde la caja. “Esa situación financiera nos hace repensar todas estas medidas para reducir, corregir y trazar un plan a futuro de mejora de las finanzas de la institución”, explican en el Ejecutivo.

“Lo ideal, desde el indicador demográfico, es que haya tres activos por cada pasivo. En promedio, nosotros tenemos una tasa del 1,98", explicó López Delzar sobre los motivos a los que les adjudica el déficit de la Caja.

La oposición agazapada, el reclamo gremial y el tratamiento del Concejo

Jorge Andrés Fernández y Violeta Quiroz, concejales del peronismo que estuvieron en la mesa de discusión, no firmaron el informe. En un escrito paralelo que presentaron, expusieron los fundamentos para el rechazo. Otros espacios de la oposición prefieren no referirse al tema hasta que ver un proyecto formal. Quienes sí ya manifestaron su descontento fueron los integrantes de la Unión de Trabajadores Municipales de Santa Fe (UTRAM) -gremio municipal disidente a ASOEM-, quienes denuncian que nunca fueron llamados a dialogar.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 19.47.52
Utram es uno de los gremios municipales que reclamó un lugar en la mesa de discusión sobre el futuro de la Caja Municipal de Santa Fe.

Utram es uno de los gremios municipales que reclamó un lugar en la mesa de discusión sobre el futuro de la Caja Municipal de Santa Fe.

Si el proyecto es enviado antes de que termine noviembre, tal como piensan en el Palacio Municipal, podría ser tratado por la actual composición del Concejo. Eso significa que lo aprobarán -con mayoría simple- quienes dejarán su lugar a partir del 10 de diciembre. El oficialismo tiene actualmente mayoría y la seguirá teniendo luego del recambio aunque Unidos perdió algunas bancas.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti.
EL AJUSTE

Santa Fe capital: con las cuentas en rojo, Poletti abrió la caja de Pandora de las jubilaciones municipales

El intendente armó una comisión que tiene 60 días para analizar la sostenibilidad del sistema previsional. El déficit, el mayor inconveniente.
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti.
10D Y DESPUÉS

El gabinete de Poletti, un tetris complicado para cumplir con todos sus socios

El intendente de la capital debe contener a Unidos, dar abrigo a quienes se quedan sin banca y sostener el fino equilibrio que lo llevó al poder.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo impulsa la compra de dólar del Tesoro, que no suma reservas al Banco Central y sólo busca pagar deuda. 
ARCAS FLACAS

Caputo junta dólares para pagar deuda, pero le compra casi el 90% al Banco Central

Por  Lorena Hak
Martín Menem y Gabriel Bornoroni con los tres radicales violetas, que se suman a La Libertad Avanza.   
CONGRESO | DIPUTADOS

LLA sumó tres radicales y espera el quiebre de Unión por la Patria para ser primera minoría

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei y Karina Milei, escuchando a Andrea Bocelli en Casa Rosada.
SON DECISIONES

Milei prefirió escuchar cantar a Bocelli antes que oír hablar de Spagnuolo

Por  Pablo Lapuente
Carolina Moises, forma parte del bloque Convicción Federal, donde tiene presencia Raúl Jalil. 
TODO ROTO

Senado: el bloque de Jalil se resiste a la unidad del PJ y Mayans acelera reuniones decisivas

Por  Mauricio Cantando