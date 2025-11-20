Santa Fe: Juan Pablo Poletti cocina una reforma jubilatoria que podría ver la luz antes de fin de año

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el día que recibiió el informe sobre la Caja de Jubilaciones Municipal.

El intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , avanza con el proyecto para reformar la Caja Municipal de Jubilaciones. Semanas atrás, una comisión que estudió el tema le entregó un informe que detalla la situación y sugiere algunos cambios, con el déficit y la sostenibilidad en el centro de la escena. El tema podría tratarse antes de fin de año.

La gestión municipal sigue el camino que emprendió Maximiliano Pullaro el año pasado, cuando reformó el sistema jubilatorio provincial . Según pudo averiguar Letra P, mientras avanza la redacción del proyecto, que podría ser enviado al Concejo antes de que termine noviembre, hay intercambios con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). Si bien parte de la oposición integró la mencionada comisión, hasta el momento no hubo nuevos encuentros.

En el Ejecutivo municipal prima el hermetismo respecto a las modificaciones que se plantearían . Los funcionarios advierten que no hay soluciones “mágicas” y que estudian el informe que entregó la comisión que integraron concejales, el gremio ASOEM y técnicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La Caja de Jubilaciones no solamente nuclea a afiliados de Santa Fe, también alcanza a beneficiarios de otras 50 localidades.

Posiblemente uno de los puntos que mayor tensión genere sea el de un cambio en el porcentaje de aporte que hace la planta. La presidenta de la Junta Administradora de la Caja, Valeria López Delzar , le dijo a este medio que “en la recomendación (del informe) ponemos que se revise el porcentaje de aportes personales porque nuestra caja municipal tiene ya la contribución patronal en el 19,2 por ciento, que ya es alta si comparamos con otras cajas municipales y provinciales”.

Otro de los temas candentes es el de la edad. El escrito aclara que, si hay cambios a nivel nacional, se pueda analizar alguna modificación de manera progresiva, algo muy similar a lo que ocurrió con la modificación provincial. También recomienda modificar y fijar una edad tope "de 50 años" para ser afiliado de la caja. No se modificarían las condiciones de los actuales jubilados.

Por otra parte, López Delzar agregó que se sugirió “adecuar algunas cuestiones para el acceso al beneficio de pensión, adaptarlo a la legislación de fondo, el nuevo Código Civil y Comercial del 2015”, o también “incorporar nuevas exigencias en lo que tiene que ver con acceder al cómputo privilegiado docente”. También se pone el foco en el tema pensiones, entre otros temas.

Las cuentas en rojo

En los primeros nueve meses de 2025 el déficit acumulado es de $2.055.843.597,52, lo que representa entre un 5 y 7% del total de recursos genuinos de la caja. Ese monto significa entre un 25% y un 28% del total de prestaciones que debe pagar en un mes. De las 51 localidades adheridas, hay 26 que son deficitarias.

image Reunión de la comisión que analiza la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Para cubrir parte de ese déficit, confeccionaron convenios de pagos con diferentes municipios, mientras que el resto continúa cubriéndose desde la caja. “Esa situación financiera nos hace repensar todas estas medidas para reducir, corregir y trazar un plan a futuro de mejora de las finanzas de la institución”, explican en el Ejecutivo.

“Lo ideal, desde el indicador demográfico, es que haya tres activos por cada pasivo. En promedio, nosotros tenemos una tasa del 1,98", explicó López Delzar sobre los motivos a los que les adjudica el déficit de la Caja.

La oposición agazapada, el reclamo gremial y el tratamiento del Concejo

Jorge Andrés Fernández y Violeta Quiroz, concejales del peronismo que estuvieron en la mesa de discusión, no firmaron el informe. En un escrito paralelo que presentaron, expusieron los fundamentos para el rechazo. Otros espacios de la oposición prefieren no referirse al tema hasta que ver un proyecto formal. Quienes sí ya manifestaron su descontento fueron los integrantes de la Unión de Trabajadores Municipales de Santa Fe (UTRAM) -gremio municipal disidente a ASOEM-, quienes denuncian que nunca fueron llamados a dialogar.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 19.47.52 Utram es uno de los gremios municipales que reclamó un lugar en la mesa de discusión sobre el futuro de la Caja Municipal de Santa Fe.

Si el proyecto es enviado antes de que termine noviembre, tal como piensan en el Palacio Municipal, podría ser tratado por la actual composición del Concejo. Eso significa que lo aprobarán -con mayoría simple- quienes dejarán su lugar a partir del 10 de diciembre. El oficialismo tiene actualmente mayoría y la seguirá teniendo luego del recambio aunque Unidos perdió algunas bancas.