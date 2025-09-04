Santa Fe capital: un gremio reclama un lugar en la mesa para discutir sobre la Caja de Jubilaciones

El último tiempo el sindicalismo en la capital provincial estuvo dominado y hegemonizado por Asoem. Sin embargo, a partir del 2023 el panorama comenzó a cambiar porque se reconoció de manera legal y oficial a UTRAM. Se trata de un gremio que está adherido a Festram, actualmente comandado por Alberto “Bepo” Sosa, y que busca desafiar al histórico status quo en los gremios capitalinos.
El reclamo de UTRAM para poder estar en la mesa de discusión
En la otra vereda, y a través de un comunicado, ASOEM celebró poder participar de la discusión. En el escrito marcó “su compromiso con la defensa de los derechos y reitera su disposición a colaborar activamente en todos los aspectos que favorezcan la mejora del régimen previsional, consolidando así un sistema más justo y equitativo para todos los trabajadores municipales y comunales”. Hace algunos años el sindicato dirigido por Juan Medina decidió pegar el portazo y romper vínculos con Festram.
El laberinto del gremio minoritario
Según Sosa, UTRAM tiene alrededor de 600 afiliados. Si bien es una cifra mucho menor a la que tiene Asoem, indican que han logrado penetrar en lugares claves del municipio. “Tenemos mucho territorio. Cuando UTRAM para, el vecino lo siente”, asegura el sindicalista. En cada uno de los sectores se libra una disputa entre los gremios por ver quién ocupa más espacios.
Por la comisión pasarán académicos, expertos y diferentes organizaciones vinculadas al tema previsional. Una vez que transcurran los 60 días, el Ejecutivo analizará los pasos a seguir y qué tipo de modificaciones realizar. La caja contempla, además de la ciudad de Santa Fe, a otras 50 localidades.