EL AJUSTE

Santa Fe capital: un gremio reclama un lugar en la mesa para discutir sobre la Caja de Jubilaciones

UTRAM, sindicato municipal de menor peso que ASOEM, quiere participar de la comisión que armó Juan Pablo Poletti para evaluar el deficitario organismo.

Letra P | Agustín Vissio
Utram es uno de los gremios municipales que pide un lugar en la mesa de discusión sobre el futuro de la Caja Municipal de Santa Fe.

El último tiempo el sindicalismo en la capital provincial estuvo dominado y hegemonizado por Asoem. Sin embargo, a partir del 2023 el panorama comenzó a cambiar porque se reconoció de manera legal y oficial a UTRAM. Se trata de un gremio que está adherido a Festram, actualmente comandado por Alberto “Bepo” Sosa, y que busca desafiar al histórico status quo en los gremios capitalinos.

En la otra vereda, y a través de un comunicado, ASOEM celebró poder participar de la discusión. En el escrito marcó “su compromiso con la defensa de los derechos y reitera su disposición a colaborar activamente en todos los aspectos que favorezcan la mejora del régimen previsional, consolidando así un sistema más justo y equitativo para todos los trabajadores municipales y comunales”. Hace algunos años el sindicato dirigido por Juan Medina decidió pegar el portazo y romper vínculos con Festram.

El laberinto del gremio minoritario

Según Sosa, UTRAM tiene alrededor de 600 afiliados. Si bien es una cifra mucho menor a la que tiene Asoem, indican que han logrado penetrar en lugares claves del municipio. “Tenemos mucho territorio. Cuando UTRAM para, el vecino lo siente”, asegura el sindicalista. En cada uno de los sectores se libra una disputa entre los gremios por ver quién ocupa más espacios.

UTRAM viene apuntando contra Poletti porque también están solicitando integrar la mesa de discusión paritaria. En el Palacio Municipal dicen que para que eso ocurra debería ser reconocido por la municipalidad o tener la mayoría de los afiliados. “Ni una ni la otra creemos que pueda pasar”, sentencian en el Ejecutivo.

El déficit de la Caja de Santa Fe y la comisión

El objetivo de esta comisión es estudiar todo el régimen previsional local. Nosotros venimos atravesando un año con un déficit sostenido, creciente mes a mes. Arrancamos desde enero con balances mensuales deficitarios”, le dijo a Letra P Valeria López Delzar, presidenta de la Junta Administradora de la Caja.

Según datos de la municipalidad, en los primeros siete meses de 2025 el déficit acumulado es de $-1.495.950.535,15, lo que representa entre un 5 y 7% del total de recursos genuinos de la caja. A su vez, eso significa entre un 25 y 28% del total de prestaciones que debe pagar en un mes.

Por la comisión pasarán académicos, expertos y diferentes organizaciones vinculadas al tema previsional. Una vez que transcurran los 60 días, el Ejecutivo analizará los pasos a seguir y qué tipo de modificaciones realizar. La caja contempla, además de la ciudad de Santa Fe, a otras 50 localidades.

