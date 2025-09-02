EL AJUSTE

Santa Fe capital: con las cuentas en rojo, Poletti abrió la caja de Pandora de las jubilaciones municipales

El intendente armó una comisión que tiene 60 días para analizar la sostenibilidad del sistema previsional. El déficit, el mayor inconveniente.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti.

A través de un decreto, Poletti armó una mesa que analizará la actualidad de la caja jubilatoria santafesina, que más allá de la capital contiene a otras 50 localidades, discutirá el régimen previsional y pondrá el foco en la ecuación financiera. Cuando terminen los 60 días de funcionamiento, el Ejecutivo evaluará qué camino tomar: qué tipo de modificaciones y cómo se harán. Y posteriormente deberá enviar un proyecto de ordenanza al Concejo.

El déficit, el principal problema de la Caja de Santa Fe

El objetivo de esta comisión es estudiar todo el régimen previsional local, nosotros venimos atravesando un año con un déficit sostenido, creciente mes a mes, arrancamos desde enero con balances mensuales deficitarios”, le dijo a Letra P Valeria López Delzar, presidenta de la Junta Administradora de la Caja. Poletti se adentra en un frente sensible y se prepara para posibles movilizaciones sindicales.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 14.47.41
Primera reunión de la comisión que analiza la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

En los primeros siete meses de 2025, el déficit acumulado es de $-1.495.950.535,15, lo que representa entre un 5 y 7% del total de recursos genuinos de la caja. A su vez, eso significa entre un 25 y 28% del total de prestaciones que debe pagar en un mes. De las 51 localidades adheridas, hay 26 que son deficitarias. Para cubrir parte de ese déficit se trabajó en convenios de pagos con diferentes municipios, mientras que el restante continúa cubriéndose desde la caja.

El año pasado se firmó un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para que analice el estado de la caja y tenga un diagnóstico técnico. Según el decreto firmado por el intendente, el informe actuarial junto a los balances de 2025 “ponen en evidencia una situación de déficit estructural del sistema previsional municipal”.

Los pasos a seguir de Juan Pablo Poletti

Por la comisión pasarán académicos, expertos y diferentes organizaciones vinculadas al tema previsional. Una vez que pasen los 60 días, el Ejecutivo analizará los pasos a seguir y qué tipo de modificaciones realizar: cambios en las edades, porcentajes de aportes, etcétera. Por ahora, todo es una incógnita.

595-2025

La oposición se muestra cautelosa ante esta situación, recién se realizó un solo encuentro, y está a la espera de mayor información. “La cuestión pasará por quién pagará el ajuste y ver qué cambios planteará el intendente”, indicó un opositor. Aún no está definido si a la futura ordenanza la tratará la actual conformación del Concejo o luego de diciembre cuando se reconfigure el cuerpo.

“Seguramente algunas de las recomendaciones que elevaremos en ese informe van a considerar actualizar y adecuar la normativa. La ordenanza que estructura todo el sistema de la caja municipal es de la década del ochenta y necesita claramente alguna adecuación en algunas cuestiones”, explicó López Delzar y luego agregó: “Esta comisión va a evaluar todas las medidas que haya que tomar para garantizar la sostenibilidad de la institución”.

Para todas las localidades adheridas a la Caja Municipal rige la ordenanza de Santa Fe. Es decir que cuando se produzca algún cambio, automáticamente repercutirá en el resto de las ciudades y comunas. Al 31 de julio de 2025 había 9.173 activos y 4.631 pasivos.

La comisión

La “Comisión Especial para el estudio y análisis del régimen previsional del personal municipal” tendrá tres representantes titulares y tres suplentes del Ejecutivo. Un representante titular y un suplente de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Lopez Delzar
Valeria López Delzar, actual titular de la Caja de Santa Fe y ex concejala.

Por otra parte, habrá dos concejales que serán Carlos Suárez (UCR) y Jorge Andrés Fernández (PJ) y otros dos suplentes. Dos representantes titulares y dos suplentes de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe (ASOEM). Un representante titular y un suplente del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Santa Fe.

