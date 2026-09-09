Axel Kicillof pisó Misiones y sumó una foto con Passalacqua a su álbum federal anti-Milei.

Axel Kicillof dio un paso más en su carrera por la presidencia. Este miércoles tuvo una jornada de 12 horas en Misiones con diversas actividades donde se mostró con el gobernador de esa provincia , el recién emancipado de su conducción, Hugo Passalacqua .

En ambos campamentos destacaron la buena sintonía y las coincidencias en el diagnóstico económico crítico a las políticas de Javier Milei y aunque en lo político la visita tuvo un fuerte impacto y un acto multitudinario en el PJ provincial para el cierre, cerca del bonaerense todavía tienen cautela y aseguran que por ahora el misionero “hace equilibrio”.

La visita de Kicillof combinó la firma de convenios con su par provincial, la recorrida de la empresa Biofábrica Misiones S.A., un centro de biotecnología agrícola, la visita a la Escuela Secundaria de Innovación, donde conversó con estudiantes y docentes, y el traslado hacia la ciudad de Apóstoles para ir a la Cooperativa Las Tunas, una productora de yerba mate fundada en 1960, donde dialogó con tareferos, pequeños productores y otros representantes del sector yerbatero.

Pasadas las 8 de la noche, cuando salían del acto en el PJ provincial un miembro de la comitiva bonaerense aseguró, en diálogo con Letra P, que la visita a la provincia fue “impecable” y detalló que se cumplieron los objetivos trazados, como “escuchar de primera mano el diagnóstico para poder construir alternativas con los protagonistas”. “No son ideas iluminadas que llegan desde el más allá a salvar el mundo, es ser realistas y darle espacio a los que viven esa realidad para construir conjuntamente las respuestas”, afirmó.

En ambos campamentos coincidieron en la buena sintonía que hubo y las coincidencias en el diagnóstico respecto de la situación social y económica; desde lo político, cerca del bonaerense marcaron que el misionero “todavía hace equilibrio y maneja los tiempos”.

La dirigencia de Misiones también quedó conforme, especialmente por la cantidad de elogios que se llevaron de Kicillof en el marco del proceso de emancipación política que transita el espacio después de la ruptura con el exgobernador, Carlos Rovira.

Tándem anti Javier Milei

En el marco de la firma de convenios en materia de seguridad y desarrollo agrario, Kicillof dijo que la crisis económica que generaron las políticas de Javier Milei golpean de la misma manera a ambas provincias porque “no se dedican a la especulación financiera, sino al trabajo, el turismo, la industria y la producción”. “Mientras las demandas aumentan, el gobierno nacional nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden para construir un falso superávit”, agregó.

"Gobernar es aportar soluciones, dar respuestas y generar puestos de trabajo: no nos van a convencer de que este sufrimiento era el único camino posible”, añadió más en tono de campaña. “No se puede conducir un país destruyendo la educación, atacando a la ciencia y promoviendo el 'sálvese quien pueda, vinimos a firmar estos acuerdos y a demostrar que hay una alternativa de futuro mejor para la Argentina”, lanzó.

Por su parte, Passalacqua marcó que tuvieron una “agenda intensa” con Kicillof pensando en el “bienestar de la gente”. “Las provincias somos preexistentes a la Nación, y en momentos como este es cuando más tenemos que tirar juntos del carro para salir adelante”, aseguró.

Acto en el PJ

Al finalizar las actividades con el gobernador, Kicillof se dirigió al PJ provincial donde lo recibiró el presidente del partido, Cristian Humada, con quien mantuvo una reunión privada antes de salir a las puertas del lugar donde en la calle lo esperaba una gran concurrencia de dirigentes y militantes para el acto de cierre, algo que desde Misiones dicen “no sucedía desde hace unos veinte años”.

“Principalmente, es escucharlos a ustedes, ver lo que pasa, sentir lo que pasa, entender los problemas, y después, cuando tengamos de nuevo un gobierno peronista, darle las soluciones, darles las respuestas”, dijo Kicillof en modo candidato.

“Tenemos que ser miles los que expliquemos que cinco años más de estas políticas nos llevarían a un precipicio y los que trabajemos para construir, desde abajo hacia arriba, una alternativa nacional que sea el camino para volver a ser una patria libre, justa y soberana”, agregó.

“La sociedad ya no aguanta más las políticas del actual Gobierno nacional. Necesitamos una Argentina que incluya a todos y todas, y para eso es indispensable caminar las calles, militar y trabajar en conjunto para que el próximo presidente sea peronista”, dijo Humada.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.