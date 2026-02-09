¿RADICALES CON PELUCA?

Santa Fe: Raimundo se acerca a Milei para cubrirse de la polarización con el kirchnerismo en 2027

El intendente de San Lorenzo llenó de elogios al Presidente tras el acto del sábado y no descarta un acuerdo con LLA. Las chances de Provincias Unidas.

Por Álvaro Maté
Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo, entregando una réplica del sable corvo de San Martín a Javier Milei

Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo, entregando una réplica del sable corvo de San Martín a Javier Milei

En Santa Fe, la visita de Javier Milei a San Lorenzo dejó algo más que un gesto institucional. El intendente radical Leonardo Raimundo, anfitrión del acto por el traspaso del sable corvo del general José de San Martín, aprovechó la escena para elogiar al Presidente y dejar abierta la puerta a una futura convergencia con La Libertad Avanza, en un tablero político que ya empieza a mirar hacia 2027.

Los elogios de Raimundo a Milei tras el acto del sábado

Raimundo quedó encantado con la visita del Presidente a su localidad y destacó que se trató de la primera presencia de un primer mandatario en funciones a los actos conmemorativos de la Batalla de San Lorenzo en más de 25 años. El último había sido Fernando de la Rúa en 2000, en los albores del gobierno de la Alianza.

En la previa y con la polémica ya instalada, el sanlorencino se había declarado a favor de la decisión del Presidente de restituir la custodia del icónico sable al Regimiento de Granaderos a Caballo, removiéndolo del Museo Histórico Nacional. Durante el sábado, aprovechó el encuentro con Milei para entregarle una réplica del arma empuñada por San Martín y declararlo como huésped de honor.

Mientras, en la esfera digital, a través de su cuenta de X, llenó de elogios a Milei, compartiendo fotos junto a él y etiquetándolo en sus posteos. Al mismo tiempo, omitió menciones al gobernador Maximiliano Pullaro, también presente en el Campo de la Gloria. Raimundo hasta se animó a posar con los dos pulgares hacia arriba junto al Presidente, la marca registrada libertaria.

HAoZFMNbUAAsnmj
Maximiliano Pullaro, Javier Milei y Leonardo Raimundo durante el acto realizado en San Lorenzo

Maximiliano Pullaro, Javier Milei y Leonardo Raimundo durante el acto realizado en San Lorenzo

Una de las señales más claras de la sintonía entre Raimundo y la tribu libertaria son las gestiones para concretar una reunión entre el intendente y el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro había sido pautado inicialmente para el viernes pasado, pero la agenda cargada de actos en San Lorenzo obligó a reprogramarlo.

De todos modos, cerca del intendente aseguraron que siguen disponibles para avanzar con la reunión y confían en que se realizará en el corto plazo.

Si bien las mismas fuentes aclararon que la agenda del encuentro giraría en torno a la “gestión pura y dura”, tampoco descartaron un eventual acuerdo con La Libertad Avanza. “En política no se descarta nada”, deslizó una alta fuente del entorno del sanlorencino ante la consulta de Letra P.

El cálculo de Raimundo de cara a 2027

Quienes acompañan a Raimundo en la gestión municipal proyectan un escenario de fuerte polarización para 2027, al menos en el plano nacional. Bajo ese diagnóstico, consideran que los esfuerzos de Provincias Unidas deberían concentrarse en evitar un regreso del kirchnerismo, al que ven decidido a intentar “su remake”. “No estamos de acuerdo con la vuelta del kirchnerismo”, repiten cerca del intendente.

En ese marco, advierten que la autonomía de Provincias Unidas, el frente impulsado por un grupo de gobernadores entre los que se encuentra Maximiliano Pullaro, podría verse amenazada. O al menos así lo leen en San Lorenzo. “Lo importante es cómo se vota en función de las transformaciones y los grandes cambios que requiere la Argentina”, plantean. “Los cambios requieren leyes y las leyes requieren votos”, razonan en esa línea.

La Libertad Avanza hace pie en Santa Fe

Leonardo Raimundo transita su quinto mandato al frente de la Municipalidad de San Lorenzo. El radical integra Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente que lidera otro correligionario, Pullaro. En diálogo con este medio, dirigentes de su entorno negaron versiones de un enfrentamiento con el gobernador por las tasas viales que cobra el municipio y que la Casa Gris busca reducir. Para el entorno del sanlorencino, esa discusión “está encaminada”.

Más allá de haber omitido ese punto en su repaso público del acto del sábado en el Campo de la Gloria, Raimundo reconoce y agradece a la provincia las políticas de seguridad desplegadas en coordinación con la administración nacional.

La seguridad sigue apareciendo como el principal eje de la agenda política en la Bota, al menos para La Libertad Avanza y Unidos. De eso tomó nota la Casa Rosada. Sin resignar protagonismo en el tema más sensible de la provincia, el oficialismo libertario envió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a Rosario para celebrar el mes con menor cantidad de homicidios desde que existen registros.

En paralelo, La Libertad Avanza también impulsa la figura de Romina Diez y la empieza a anotar como posible rival de Pullaro en 2027.

