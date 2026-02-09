LA PROTESTA

Gremios aeronáuticos, ferroviarios y camioneros paran el miércoles contra la reforma laboral

La medida de fuerza convocada por la CATT a partir de las 13 incluye una movilización al Congreso. También adherirán metrodelegados y portuarios.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte nuclea a Camioneros, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, pilotos de APLA, aeronavegantes y la Asociación del Personal Aeronáutico. A la medida también se sumaron los metrodelegados y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Contra la reforma laboral

El paro afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga en todo el país durante la tarde y noche del miércoles. La medida busca presionar a los senadores en la previa al debate de la reforma laboral, que incluye modificaciones al régimen indemnizatorio y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La CGT, que no convocó al paro general, llamó a una movilización al Congreso para el mismo día. La central obrera que conducen Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello apostó a concentrar la presión en una marcha masiva mientras los gremios de la CATT optaron por paralizar servicios. La misma medida tomó la UOM, de Abel Furlán, que convocó a una huelga para el miércoles.

Por su parte, la UTA amenazó con un paro de colectivos en el interior del país para el miércoles, aunque aún no confirmó su adhesión definitiva. El gremio que lidera Roberto Fernández no integra la CATT pero mantiene su propio plan de acción.

