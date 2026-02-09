Javier Milei llega al debate de la reforma laboral con el grifo de fondos cerrado para los gobernadores

El gobierno de Javier Milei arrancó el año con un ajuste fuerte en las transferencias a las provincias, en medio de las negociaciones febriles que mantiene con un grupo de gobernadores para garantizar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso .

Las transferencias automáticas de recursos del Tesoro a las provincias cayeron un 6,7% interanual real en enero pasado, mientras que las no automáticas sufrieron un desplome del 65,4%, según relevó la consultora Politikon Chaco en base a datos de Presupuesto Abierto y del INDEC.

El derrumbe de la asistencia discrecional de la Casa Rosada fue casi total: registró el segundo peor mes de enero desde 2005. La cifra contrasta con la canilla de fondos abierta para los mandatarios aliados en la previa de la discusión del Presupuesto. En diciembre pasado, el Gobierno transfirió más fondos que en los cinco meses anteriores sumados. En todos los casos, benefició a mandatarios aliados.

La sequía se mantuvo durante la primera semana de febrero, cuando solo se destaca un aporte de $1.500 millones para Tucumán a raíz de un convenio por obras que data de 2025.

Durante enero, las transferencias automáticas sumaron $5,85 billones, con una caída real de 0,7% respecto de diciembre. El componente principal, la Coparticipación Federal , bajó 8%, afectado por la contracción del IVA (-11,8%), Impuestos Internos (-16,1%) y Otros Coparticipados (-42,8%).

01_Transferencias-Automaticas-Enero-2026

Solo el Impuesto a las Ganancias mostró una leve mejora (+0,2%), mientras que el Monotributo creció un 118,6%, impulsando el desempeño de las Leyes Especiales (+9%). La Compensación del Consenso Fiscal también subió (+14,1%), según detalla el trabajo de la consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

En perspectiva histórica, enero pasado fue el segundo peor resultado desde 2017 para el primer mes del año, superando únicamente al de 2024.

Ejecución mínima de ATN para los gobernadores

Los fondos no automáticos llegaron en enero a solo $39.491 millones, en etapa pagada, representando un descenso del 65,4% en términos reales, el segundo peor enero desde 2005.

Las transferencias a las cajas previsionales provinciales totalizaron $32.000 millones y explicaron el 81% del total de los envíos no automáticos de enero. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) totalizaron $7.000 millones, concentrando el 17,7% de los fondos distribuidos.

01_Transferencias-No-Automaticas-Enero-2026

El 98,8% de estos recursos se concentró en cinco provincias. La distribución respondió a emergencias y convenios previos. Entre Ríos ($12.000 millones), Córdoba ($10.010 millones) y La Pampa ($10.004 millones) recibieron transferencias para sus cajas previsionales correspondientes a cuotas de los convenios firmados el año anterior tras la demanda de los mandatarios ante la Corte Suprema.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se destinaron a Chubut ($4.000 millones) por los incendios y a Corrientes ($3.000 millones) por las inundaciones.

El uso de ATN fue mínimo. De un total disponible de $92.071 millones, el Gobierno ejecutó solo el 7,6%, por debajo del 9,2% de enero 2025.

La reforma laboral, telón de fondo

Como viene contando este medio, los aliados parlamentarios le garantizan a Milei la aprobación en general del proyecto de reforma laboral, pero cuestionan algunos fragmentos de la iniciativa. La sesión de este miércoles en el Senado puede alumbrar entonces un texto que aterrice recortado en varios de sus capítulos en la Cámara de Diputados.

La principal objeción de los gobernadores es la modificación del impuesto a las ganancias incluida en el proyecto oficial, que reduce los fondos que les corresponden a las provincias por ese tributo. En ese marco, el escaso flujo de recursos hacia las jurisdicciones aliadas previo al debate parlamentario puede leerse como un cambio de estrategia de la Casa Rosada.