Pese a las denuncias por sobreprecios, Javier Milei podría sostener a Demian Reidel como su asesor

El ingeniero quedó bajo sospecha de irregularidades en contrataciones y manejos financieros. El Presidente evalúa mantenerlo dentro de su equipo. El reemplazo.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Demian Reidel, asesor económico de Javier Milei.&nbsp;

Demian Reidel, asesor económico de Javier Milei. 

Tras quedar bajo la lupa por denuncias de corrupción vinculadas a un escándalo de presuntos sobreprecios que salió a la luz a fines del año pasado, Demian Reidel renunció este lunes a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales Atucha I y II. Pese a las denuncias, Javier Milei evalúa mantenerlo como asesor dentro de su equipo.

A por el Nobel: Milei y Reidel lanzaron una teoría económica a medida de las tecnológicas

Letra P | Esteban Rafele
Esteban Rafele

Aunque en el Gobierno aseguraron a Letra P que la renuncia fue “consensuada” con la mesa política del jefe de Estado, quien siempre definió a Reidel como uno de sus grandes amigos, la salida se conoció en medio de múltiples denuncias contra el ingeniero. Desde hacía semanas estaba bajo cuestionamiento por una licitación considerada sospechosa para el servicio de mantenimiento de dos centrales nucleares, además de otras contrataciones directas.

Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y en reactores nucleares, ocupará el cargo que dejó Reidel. El extitular de Dioxitek tiene más de 20 años de trayectoria en el sector y participó en proyectos clave como Atucha II y el reactor RA-10.

El escándalo de sobreprecios también provocó la salida de dos directores del área que respondían de manera directa a Reidel. Aún así, en la administración libertaria dejaron trascender que el economista podría continuar trabajando como asesor presidencial.

En marzo de 2024, Reidel asumió la presidencia del Consejo de Asesores del Presidente, que tenía por objetivo discutir y crear políticas económicas para las reformas del oficialismo. Un año más tarde, renunció a ese cargo para "concentrarse de lleno" a Nucleoeléctrica. En rigor, las reuniones de ese organismo informal sólo se llevaron adelante por un breve periodo, pero aún así el funcionario era un invitado regular en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El gobierno de Javier Milei cambió el directorio de Nucleoeléctrica

Junto con Reidel, se fue también buena parte del directorio de esta empresa estatal. Las autoridades oficiales sólo mantuvieron en su puesto a tres funcionarios: Diego Chaher, hombre clave en el proceso de privatización y desregulación del Estado, que mantiene buenos vínculos de trabajo con el asesor Santiago Caputo; Fernando Montserran, un técnico de planta permanente que se desempeña como gerente general de la firma; y Javier Grinspun, del área Jurídicos de la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

Además del ingreso de Campos, se sumó también Martín Porro como vicepresidente de la firma. Porro preside, además, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En el oficialismo señalaron que los cambios en el directorio se enmarcan en el proceso de reorganización de la compañía y en los cambios impulsados en el área nuclear. Con este argumento, insistieron en que Reidel podría mantenerse en el ecosistema libertario como asesor presidencial.

Las denuncias contra el asesor económico de Javier Milei

Pese a la amistad con Milei y su recorrido dentro del oficialismo, Reidel no recibió una despedida formal por parte del gabinete y, tampoco, una defensa pública tras el escándalo que golpea de lleno al Gobierno. Consultado por este medio, el exfuncionario optó por el silencio y no dar detalles de su salida.

Al saliente director se lo acusa de haber tenido algún tipo de incidencia en la serie de irregularidades por presuntos sobreprecios en los contratos de servicios de limpieza, informática y otras áreas de la Planta Central Nuclear Atucha. También, se mencionan otras compras directas, sin licitación previa, que hicieron mucho ruido interno.

Una vez que el escándalo estalló, Reidel intentó explicar el crecimiento de su patrimonio personal. A través de publicaciones en las redes sociales, el economista libertario aseguró que en 2018 adquirió "con fondos propios" una participación en un desarrollo inmobiliario dentro del país, operación que, según su propia versión, se hizo con transparencia ante los organismos correspondientes.

Renunció Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina tras las denuncias de sobreprecios

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición y los anuncios económicos.
Reidel, el "genio" de Milei: de hombre nuclear y teórico para el Nobel a las sombras de la corrupción

El jefe de asesores está a cargo del nuevo plan de energía atómica. También es clave en el área económica. Mentor chileno y conexión macrista. Modelo Thatcher.

Reidel, el "genio" de Milei: de hombre nuclear y teórico para el Nobel a las sombras de la corrupción

Por  Francisco Aristi
Legislatura bonaerense.
Legislatura bonaerense: la agenda urgente antes del 1-M

Por  Juan Rubinacci
Gordo Dan, cara visible de Las Fuerzas del Cielo.
Las Fuerzas del Cielo del Gordo Dan van por tres intendencias bonaerenses

Por  Pablo Lapuente
En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos 
PJ bonaerense: de Mar del Plata a Tigre, las peleas más picantes pese a la unidad provincial

Por  José Maldonado