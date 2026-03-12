Santa Fe: Rafael Gutiérrez abrió el año judicial con un discurso en tono de despedida de la Corte Suprema

El supremo Rafael Gutiérrez subió por decimocuarta vez al estrado del salón de actos del Palacio de Tribunales de Santa Fe para abrir el año judicial. Lo hizo con un discurso de 50 minutos, en clima de despedida, con un inventario de todo lo que hizo en el Poder Judicial.

Con un repaso exhaustivo de obras, infraestructura y gestión que sonó, por momentos, a un autohomenaje, Gutiérrez no hizo referencias directas a la modernización de la Corte que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro ni quiso hablar sobre sus reemplazantes – ya votados por la Asamblea Legislativa–, pero la confirmación llegó en la rueda de prensa: dejará el máximo tribunal en noviembre. Roberto Falistocco también: "Mi palabra vale más que un texto", dijo. Ninguno de los dos presentó la renuncia por escrito y el mensaje fue el mismo: se van; entregan la declaración pública, pero no la firma. Se van, pero en sus tiempos.

La Casa Gris esperaba ya la confirmación en papel. A pesar de eso, el clima con el gobierno está distendido. Y es que la salida se vislumbra encaminada. No en los términos que el Ejecutivo querría, pero la presencia de Pullaro en el acto descomprimió la tensión; no interpretan que haya un riesgo de retención del poder.

En el discurso, Gutiérrez se movió cauteloso, pero repartió mensajes para todos lados. Aludió a la reforma constitucional para marcar cómo la independencia del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública también significaron una reducción de recursos para el Poder Judicial, que pasó de tener un 3,3% a un 2.7% del total del presupuesto. También defendió el rol del Poder Judicial como contralor del Poder Ejecutivo y Legislativo, que -con reforma de la Carta Magna , la reforma previsional y la nueva Ley de Poder Judicial- le achicaron el margen de acción en los últimos dos años.

"Los jueces no debemos gobernar, debemos poner límites a los demás poderes. Los otros poderes del Estado no deben judicializar sus decisiones innecesariamente", sostuvo el supremo en su discurso. Y lanzó una advertencia que sonó a mensaje encriptado: "No es buena la judicialización excesiva, ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá".

De fondo, el resto de los jueces y el gobernador seguían el discurso con cierto esfuerzo: el ruido de los aires acondicionados del salón tapaba el audio y por momentos era difícil de seguir. Hubo miradas cruzadas y gestos. En un momento, el supremo Jorge Baclini le hizo una referencia a Pullaro y este respondió con una seña tocándose el oído: “No se entiende”, le contestó. Entre otras perlitas del discurso, cuando Gutiérrez repasó el historial del nuevo edificio y mencionó a los exgobernadores, al actual le cambió el nombre: en lugar de Maximiliano, lo llamó Máximo.

El frente de batalla abierto con el MPA

El apartado del edificio fue uno de los más extensos y también sobre el que había más expectativas por la definición reciente de la Corte de quitarle el lugar prometido a los fiscales y defensores. Gutiérrez confirmó que la inauguración del anexo de tribunales santafesinos —"uno de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de las últimas décadas"— será en abril o mayo. Un inmueble de 22.400 metros cuadrados que, según dijo, resolverá "definitivamente la crisis edilicia", concentrando el 90% de los tribunales y dependencias del Poder Judicial.

Mientras Gutiérrez hablaba del edificio, María Cecilia Vranicich no ocultó el enojo. Y es que la acordada del 24 de febrero, por la que la Corte dispuso que ese edificio quedara destinado enteramente al Poder Judicial —cediendo metros al MPA solo si sobrara espacio. Tras escuchar el discurso, la fiscal general fue directa: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo. En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del '94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”.

Vranicich sostuvo, además, que respalda la posición del MPA una cláusula transitoria de la Carta Magna que establece que no puede modificarse el destino de los inmuebles ya asignados sin el consentimiento de esos organismos.

Microtráfico, otro foco

El conflicto entre Corte e investigadores no se agota allí. Tiene ahora un nuevo frente abierto, con impacto político que trasciende a ambas estructuras y que es la disputa por la competencia de la Justicia provincial en causas de microtráfico.

En las últimas horas, el fiscal regional Matías Merlo advirtió que hubo fallos de camaristas penales que remiten causas a la Justicia federal y que de esa manera recortan el accionar del MPA y favorecen el avance del delito.

Mientras Gutiérrez daba su discurso, el eje fuerte de las conversaciones entre los asistentes al acto fue este tema. En on the record, todos los actores intentaron bajar la tensión. Sin embargo, Gutiérrez tomó posición de lleno en la conferencia de prensa y dijo que "es mentira" que esas definiciones pongan en jaque la seguridad pública. El divorcio, como lo llamó Vranicich, está en su peor momento.