Omar Perotti recorrió las obras para los Juegos Odesur en Santa Fe y reivindicó su gestión

El diputado provincial Omar Perotti recorrió en la ciudad de Santa Fe las obras públicas vinculadas a los Juegos Sudamericanos Odesur 2026 y recordó que la iniciativa comenzó a gestarse durante su gestión como gobernador. “Todo el mundo empieza a tomar dimensión de aquel trabajo que iniciamos en 2022”, sostuvo.

El rafaelino estuvo acompañado por integrantes de la comisión técnica encargada de supervisar el avance de la infraestructura deportiva prevista para el evento, cuya organización fue adjudicada a la provincia en 2022. No es la primera vez que Perotti reivindica la importancia de sostener políticas de infraestructura que trasciendan a los gobiernos. En octubre del año pasado participó de la inauguración de la ruta provincial 3 , que conecta a las localidades de Las Golondrinas, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores, en el norte provincial.

El exgobernador viene, además, levantando de a poco su perfil y tejiendo acuerdos con otras tribus del peronismo santafesino no solo a nivel parlamentario, donde busca incomodar al oficialismo, sino también para confrontar a la conducción actual del PJ , con la mira en 2027.

Las obras que se ejecutan forman parte de un plan integral de infraestructura deportiva y urbana pensado para mejorar las condiciones de competencia y la recepción de delegaciones y público durante los Juegos Sudamericanos Odesur 2026 .

En ese marco, Perotti destacó el avance de los trabajos y señaló que la realización del evento responde a una planificación iniciada durante su administración provincial. “Muchas veces se habla de políticas de Estado, y estas son las verdaderas: las que empieza un gobierno y continúa otro. Esta infraestructura habrá que cuidarla y utilizarla, porque le va a dar a Santa Fe la posibilidad de recibir nuevos eventos deportivos”, sostuvo.

Cuando hicimos los Juegos de la Juventud en Rosario vimos que Santa Fe tenía todas las condiciones para ir por los Juegos ODESUR 2026. Pensar a futuro es pensar qué legado se deja. Hoy las obras avanzan y muestran lo que significan las políticas de Estado: algo se empieza en un… pic.twitter.com/uaR7uSM4Xu

La recorrida también dejó entrever una lectura política sobre el origen del proyecto. Si bien las obras se ejecutan bajo la actual gestión provincial, el exgobernador puso el foco en la etapa de planificación y en la obtención de la sede internacional, aspectos que remarcó como parte del proceso iniciado en 2022.

Evaluación técnica y financiamiento internacional

Durante la recorrida, Perotti también destacó la presencia de la comisión técnica de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que visitó la provincia para evaluar el avance de las obras previstas para el evento. Según explicó, se trata del mismo equipo que analizó la presentación santafesina cuando se definió la sede y que revisó los requisitos técnicos necesarios para aprobar el proyecto.

“Es la misma comisión que evaluó los proyectos cuando se presentó la candidatura. Hoy están recorriendo las obras y son quienes están en mejores condiciones de observar el avance”, señaló.

En paralelo, el exgobernador también visitó instalaciones deportivas en Rafaela, otra de las ciudades que formarán parte del esquema organizativo del certamen.

La organización de los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe fue el resultado de un proceso iniciado en 2022, cuando la provincia presentó una candidatura basada en un sistema de tres ciudades anfitrionas. La propuesta fue finalmente elegida por la Organización Deportiva Suramericana, lo que permitió acceder a financiamiento internacional para ejecutar las obras, entre ellas un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a infraestructura deportiva en distintas localidades del territorio provincial.

Odesur 2026 y el esquema de tres ciudades sede

En ese marco, Perotti explicó que la propuesta santafesina introdujo una modificación en el formato habitual del certamen. Según señaló, es la primera vez que los Juegos Odesur se desarrollarán fuera de una única ciudad anfitriona. “Es la primera vez que los Juegos Odesur se realizan fuera de una única ciudad sede. La idea fue que el legado quedara lo más expandido posible en el territorio provincial”, indicó.

El exgobernador recordó que inicialmente se evaluó la posibilidad de sumar más localidades, aunque finalmente se definió un esquema con tres sedes principales: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

De acuerdo con su explicación, la decisión se tomó teniendo en cuenta la cercanía entre las ciudades y la logística necesaria para garantizar traslados ágiles durante las jornadas de competencia. “Pasar de una ciudad a muchas generaba dificultades por las distancias y los tiempos. Por eso se planteó Rosario, Santa Fe y Rafaela, potenciando la infraestructura existente y el acompañamiento de los intendentes y de las federaciones deportivas de la provincia”, afirmó.