EL PALACIO Y LA SEGURIDAD

Santa Fe: Pullaro respalda a los fiscales en la pelea con los jueces por la competencia sobre el microtráfico

Se reunirá con la cúpula del MPA en medio de una puja que tensa los tribunales. Javkin, con la unidad específica del área. Chiarella, contra los magistrados.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Maximiliano Pullaro estará este viernes con la plana del Ministerio Público de la Acusación.

Maximiliano Pullaro estará este viernes con la plana del Ministerio Público de la Acusación.

La política decidió involucrarse en la pelea que mantienen el Ministerio Público de la Acusación (MPA ) y los jueces de la Cámara Penal de Rosario. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se encontrará con la plana del MPA y la próxima semana habrá una reunión entre el intendente Pablo Javkin y miembros de la Unidad de Microtráfico.

Notas Relacionadas
La jefa de fiscales de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, a favor de revisar la baja en la edad de punibilidad.
JUSTICIA PERSEGUIRÁS

Vranicich, fiscal general de Santa Fe: "La edad de punibilidad debe ser revisada"

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Como contó Letra P estos días, la semana estuvo atravesada por las declaraciones de altísimo impacto de Matías Merlo. El jefe de los fiscales de Rosario dijo que las resoluciones de la Cámara, enviando al fuero federal causas de microtráfico, "va a afectar directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras".

La respuesta no tardó en llegar por parte de los magistrados, que tildaron los dichos de "temerarios" y como una "irresponsabilidad funcional". Los pasillos de la justicia estuvieron en ebullición, con la apertura del año judicial en Santa Fe en el medio.

La banca de Maximiliano Pullaro a los fiscales

El interrogante, tras desatarse públicamente la disputa, era si los otros poderes entraban en la discusión hasta ahora circunscripta al ámbito judicial. El primer paso para responder a esa pregunta lo dará este viernes el propio gobernador junto a su ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, en una reunión de trabajo con María Cecilia Vranicich, jefa de los fiscales, el propio Merlo y otros integrantes del MPA, según reveló en Cadena 3 el periodista Hernán Funes. El encuentro, sostienen, estaba previsto desde antes del cruce público entre fiscales y jueces. El encuentro será en la gobernación.

802086-ro05fo0124web-prensa-20gobernacion.jpg
La fiscal general Cecilia Vranicich, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro del área Pablo Cococcioni, en una reunión previa.

La fiscal general Cecilia Vranicich, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro del área Pablo Cococcioni, en una reunión previa.

En lo gestual, esta semana hubo un guiño con el nuevo derribo de un bunker, acción habitualmente coordinada entre el MPA y el ministerio de Seguridad. Para dejarlo más claro, integrantes de ambos espacios compartieron la comunicación de esa acción. Según los números provinciales, son 108 los sitios de expendio de droga derrumbados en Santa Fe en lo que va del año gracias a la Ley de Microtráfico.

Los intendentes también juegan su partido

Además del gobernador, este medio pudo saber que el intendente de Rosario también tendrá su propio cara a cara, el próximo martes, con los fiscales. En particular, con la Unidad de Microtráfico que comanda Franco Carbone. "Será para combinar intervenciones barriales, obras, urbanizaciones, problemáticas en los territorios mas críticos. Nuestra posición va en ese sentido: defender lo que se hizo porque ha dado resultado", dijo una fuente municipal.

"Hay muchas expectativas en esta segunda etapa, con mucha inversión provincial y municipal en estos territorios", añadió mirando hacia adelante.

Otro que no ahorró críticas hacia los jueces es uno de los intendentes con mayor peso en la estructura pullarista: Leonel Chiarella. El alcalde de Venado Tuerto, una voz en ascenso a partir de su elección como presidente de la Unión Cívica Radical, se despachó esta mañana: "Hay una clara intención de quitarle herramientas a la Fiscalía", dijo en Cadena 3 Rosario bancando el accionar del MPA.

Ya el año pasado había apuntado directamente contra uno de los integrantes de la Cámara, Tomás Orso, por su intervención en una causa de megaestafa inmobiliaria. "Favoreciendo a delincuentes de guante blanco", había dicho en esa oportunidad.

"Que los camaristas tomen decisiones sin sentido o contradictorias para desproteger a la población, quitando una herramienta que hace tanto bien, lo vemos con mucha preocupación", sumó Chiarella. "Lo que más les molesta es que demos los nombres de los jueces. Que se hagan cargo de las decisiones y las consecuencias que traen", apuntó.

Los jueces y su respuesta institucional

“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”, dice el escrito distribuido por la Cámara Penal días atrás.

Quien llevó la voz cantante fue Gustavo Salvador, presidente del cuerpo, quien rechazó que "por seis causas sobre trescientas cincuenta y ocho se diga que eso puede incrementar los homicidios o las balaceras en Rosario". Además, remitieron lo sucedido a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, a la Auditoría del MPA y a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Temas
Notas Relacionadas
Unidos reunió a su tropa del sur en un encuentro para recalcular la estrategia y no dejar a Maximiliano Pullaro solo.
RECALCULANDO

Unidos busca voceros en el territorio para blindar a Pullaro tras los conflictos gremiales

Hubo un encuentro de dirigentes del sur. Quiénes fueron los anfitriones y el faltazo que llamó la atención. El pedido: un dispositivo que rodee al gobernador.
Un peronista y un socialista cierran la grieta en Santa Fe. A la izquierda, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, a la derecha, Alberto Ricci, mandatario de Villa Gobernador Gálvez.
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Santa Fe: un intendente socialista y uno peronista presionan a Pullaro por la coparticipación

Alberto Ricci y Pablo Corsalini piden que la provincia garantice por ley los fondos para los municipios. Las coincidencias más allá de la grieta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Axel Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones
DISCUSIÓN 2027

Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones

Por  Macarena Ramírez
Venga ese abrazo. José Antonio Kast y Javier Milei en la asunción del nuevo presidente de Chile. 
LA REGIONAL ULTRA

Kast, un enano de dos caras en el jardín trumpista de Milei

Por  Marcelo Falak
Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires, con los que busca consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
DISCUSIÓN 2027

Kicillof pone un pie en la Ciudad para lanzar el MDF porteño

Por  Francisco Basualdo
Mario Lugones, ministro de Salud. La Libertad Avanza busca sostenerlo. 
EL MILEÍSMO, COMO UN PAC-MAN

Diputados: La Libertad Avanza se queda con las comisiones de Discapacidad y Salud para blindar a Lugones

Por  Mauricio Cantando