Diputados: La Libertad Avanza se queda con las comisiones de Discapacidad y Salud para blindar a Lugones

Martín Menem terminó de definir el reparto de lugares en comisiones en Diputados con la oposición y La Libertad Avanza (LLA) se quedó con dos presidencias que tenía Unión por la Patria: Discapacidad y Acción Social y Salud Pública. El oficialismo busca reducir la actividad de ambas para proteger al ministro de Salud, Mario Lugones, el más cuestionado por la oposición.

El ministro de Salud, sobre todo, está apuntado por su gestión: fue denunciado por la interrupción de la cadena de pagos del sector de discapacidad -luego de resistirse a aplicar la ley de emergencia hasta recibir una intimación judicial- y afrontó durante 2025 un fuerte reclamo por salarios atrasados en el hospital Garrahan. En Diputados, tampoco quiso responder a una interpelación por las muertes que hubo por consumo de fentanilo adulterado.

Estas dos comisiones se conformarán junto a otras 16 la semana próxima y de esta manera habrá un total de 25 creadas. Existen 46 y una de las pendientes será Libertad de Expresión, que pide la Coalición Cívica. En LLA prometieron cumplir con las proporciones en el reparto de presidencias: 17 serían para Unión por la Patria y 18 para el oficialismo.

Los cargos de La Libertad Avanza

La trampa es que el peronismo tendrá a cargo las que menos proyectos reciben, aunque podrá aprovechar más de una para convertirlas en foros contra Milei. De las 18 comisiones que se crearán la semana próxima, cuatro serán presidida por LLA. Las otras dos son Legislación General (seguirá Santiago Santurio) y Energía y Combustibles. En Discapacidad, el oficialismo busca una mujer "de familia". Una alternativa es Johanna Longo. En Salud estará al frente el jujeño Alfredo González, mano derecha de su colega y coterráneo Manuel Quintar.

Es curioso porque la UCR, con seis miembros, no pidió presidencias de comisiones. Las tres asignadas a Fuerzas poe el Cambio serían para el PRO, que pelea una cuarta. Retendrá Educación, con Alejandro Finocchiaro. Provincias Unidas tendrá Agricultura y el resto de las que se conformarán la semana próxima tendrán a cargo de Unión por la Patria, ninguna con chances de intervenir en el dictamen de un proyecto relevante.

De todos modos, hay una que puede dar que hablar: la de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales, que estaría a cargo de Juan Grabois, quien podría usar esa silla para controlar de cerca a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Lugones en la mira

Las reuniones de conformación de comisiones comenzarán el martes, cuando se creen las de Cultura, Pequeña y Mediana Empresa, Legislación General, Comercio, de las Personas Mayores, Industria y Economía.

El miércoles será el turno de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, Transporte, Acción Social y Salud Pública; Educación, Población y Desarrollo Humano y Energía y Combustibles.

El jueves quedarán en funcionamiento las de Mujeres y Diversidad; Discapacidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Las comisiones de Salud y Discapacidad fueron presididas por el peronismo (Pablo Yedlin y Daniel Arroyo), que impulsó las emergencias en pediatría y Discapacidad, leyes que Milei vetó, el Congreso ratificó y aun así se negó a implementar.

La justicia obligó a implementar la emergencia en discapacidad, se firmaron las resoluciones, pero Lugones cortó la cadena de pagos para instituciones, que realizaron una manifestación frente al Ministerio. En el oficialismo reconocen que no saben cuánto podrán sostenerlo y por si acaso no quieren que las comisiones que lo involucran.

Libertad de expresión, la otra pelea

La disputa que quedó pendiente es la presidencia de la comisión de Libertad de Expresión, que siempre ocupó la oposición pero en los últimos dos años tuvo a cargo el oficialismo, a través de la salteña Emilia Orozco, quien asumió en diciembre en el Senado. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, la peleó y al menos logró que no sea conformada la semana próxima.

La diputada cercana a Elisa Carrió cree que podría ser bendecida con ese cargo y lo peleará las próximas semanas, aunque en el oficialismo no se rinden. Tampoco está claro el interés de UP en que una lilita tenga al frente la supervisión de los medios de comunicación. La pelea quedó abierta.

