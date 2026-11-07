La oposición en Córdoba esboza una tregua con Llaryora para recibir a León XIV

En el Centro Cívico impera una premisa clara: en la histórica visita del papa León XIV a Córdoba no hay grieta. La oposición abrazó la propuesta y el entendimiento entre la gestión de Martín Llaryora , el Arzobispado de Ángel Rossi y los sectores alineados con Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo mostró un alto nivel de articulación.

El gobernador designó a Miguel Siciliano , el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, para coordinar la mesa general y 10 operativas, uniendo a la provincia, la municipalidad, la Iglesia, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Desde el oficialismo califican el trabajo coordinado con los espacios opositores como “impecable”, asegurando que las reuniones preparatorias han contado con asistencia mayoritaria y con sugerencias de todas las partes.

El punto de inflexión en la trastienda organizativa ocurrió durante la recorrida técnica por el predio de la FAdeA , encabezada por Siciliano y la vicegobernadora Myrian Prunotto . Allí, jefes de bancada y autoridades dimensionaron el despliegue para ordenar el flujo de fieles. El clima de camaradería tuvo su pico en el terreno: hubo aplausos y felicitaciones al equipo organizador de la provincia y la Iglesia por el nivel del operativo.

Para la misa del martes por la mañana, la invitación formal alcanza a todo el arco político. Los legisladores, por ejemplo, se trasladarán juntos en un bus institucional desde la Unicameral para aguardar el inicio de la ceremonia en el sector de autoridades.

La intervención del Frente Cívico

La representación juecista estuvo garantizada de manera continua en las mesas de seguimiento a través de los legisladores Daniel Juez y Viviana Martoccia. "Hemos concurrido a todas las reuniones que se han realizado; se nos informó sobre el avance de las mesas y se escuchó la posición de la oposición en cuanto a sugerencias, preocupaciones y recomendaciones", señaló Martoccia a Letra P.

Asimismo, precisó que los planteos de su espacio estuvieron enfocados en la logística, la seguridad, los accesos y los horarios de las actividades, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar corredores sanitarios para urgencias médicas y asegurar el funcionamiento de la ciudad para quienes trabajan durante las jornadas de feriado.

EL PAPA EN ARGENTINA El gobierno de Córdoba invierte más de 6 millones de dólares para recibir a León XIV



El papa estará durante ocho horas en el suelo de la ciudad de Córdoba el próximo martes 10 de noviembre



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Más allá del plano técnico, esa sintonía política se tradujo en hechos concretos al momento de las definiciones contables: de los tres integrantes del Tribunal de Cuentas provincial, Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, los dos tribunos del Frente Cívico, avalaron formalmente las partidas presupuestarias destinadas al Arzobispado para cubrir la logística del evento por más de 9.300 millones de pesos.

En paralelo, La Libertad Avanza de Bornoroni también sumó voces a la reunión organizativa a la que fueron convocados los diputados violetas. Según cuentan, en ese encuentro se les detalló cómo será el esquema de la visita papal, una información logística que tomó estado público horas más tarde. La tropa que responde al Presidente se puso a disposición y el gobierno provincial reconoció públicamente el gesto.

La UCR, Encuentro Vecinal y PRO, presentes

El espacio de la UCR vinculada a Rodrigo de Loredo se sumó a las conversaciones en un espacio compartido con otras fuerzas con representanción en la Legislatura. COn claro perfil institucional, la convocatoria reunió a autoridades legislativas y dirigentes de peso. Matías Gvozdenovich, presidente del bloque radical señaló al respecto que la participación fue "muy cordial". La grieta radical también se cerró en esos espacios convocados en la previa a lo que se convertirá en el evento masivo más grande de la historia en Córdoba. En la mesa organizativa también destacaron la presencia activa de referentes como Víctor Molina y Dante Rossi, radical de Construyendo Córdoba.

El jefe de bancada del PRO, Oscar Agost Carreño, explicó a este medio que tras una reunión inicial del gobierno provincial que fue acotada únicamente a las autoridades de la cámara, el Ejecutivo decidió invitar formalmente a los presidentes de los bloques legislativos a sumarse. A ese entramado se sumó también Encuentro Vecinal Córdoba representado por Gerardo Grosso quien confirmó su participación en encuentros clave, como la mesa en el Panal, una recorrida en FAdeA y la recepción a la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), Emilce Cuda, destacando el valor espiritual del evento.

No obstante, Grosso marcó el límite del rol opositor en la trastienda. "En la toma de decisiones o consultas operativas no hemos tenido gravitación; no vamos a tener ni los créditos ni las responsabilidades de lo que se haya gestionado desde el Poder Ejecutivo", remarcó.

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En el caso de algunos legisladores, su participación se limitó al cincelado del cáliz que se le entregará al papa León XIV, una iniciativa del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, para que vecinos y vecinas, autoridades y representantes de instituciones cordobesas, dejen su impronta en este copón que representará a la ciudadanía cordobesa.

La Izquierda, en la oposición

En el Frente de Izquierda Unidad (FIT), la legisladora Noelia Agüero marcó la nota discordante frente al consenso político del resto de los bloques y confirmó su inasistencia a las instancias organizativas y se despegó de las buenas caras en la vigilia. Concentró sus críticas al dinero que la provincia destinó al Arzobispado mientras, dijo, "se ajusta a docentes, jubilados y la salud pública".

En la lectura de la izquiera, el gobierno de Córdoba utiliza la visita papal para anticipar la campaña electoral utilizando dineros públicos.

De paso, Agüero recordó a Letra P la postura histórica de su espacio a favor de la separación total de la Iglesia y el Estado, exigiendo el redireccionamiento de los fondos públicos a necesidades sociales urgentes. "Creemos que cada persona puede creer en lo que desee en su fuero íntimo, pero la religión no es una cuestión de Estado, por eso decimos que no debe haber ni un peso para la Iglesia Católica ni para ningún credo", concluyó.