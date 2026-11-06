Javier Milei ante León XIV: la agenda del papa que incomoda al Gobierno y pone el foco en la crisis social

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo , analizó la visita del papa León XIV a la Argentina , cuestionó al presidente Javier Milei y advirtió sobre la crisis social. Fue durante una entrevista Desde el estudio, la producción audiovisual de Letra P que conduce Gabriela Pepe .

El dirigente de los movimientos populares destacó el carácter histórico del acontecimiento y las expectativas que despierta la llegada del pontífice. Además, puso el foco en la agenda vinculada con la pobreza, el empleo y la inclusión social, en un contexto de fuertes diferencias entre la doctrina social de la Iglesia y las políticas económicas del Gobierno libertario.

La agenda prevista para la visita incluye actividades en el Cottolengo Don Orione , encuentros con representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) , además de una celebración religiosa en Luján. Cada escenario adquiere un significado particular por su vinculación con los sectores afectados por las medidas económicas del oficialismo.

Gramajo destacó la importancia de los encuentros con trabajadores y organizaciones sociales, especialmente por la continuidad del legado del fallecido papa Francisco . El dirigente explicó que los movimientos populares habían organizado varias delegaciones para participar de las actividades y una peregrinación junto a los Hogares de Cristo hacia la basílica de Luján.

El referente social también consideró que la visita no debía reducirse a las diferencias entre el pontífice y el mandatario libertario. “Creo que no hay que llevarlo al terreno de la politiquería barata”, sostuvo, y advirtió que concentrarse en gestos protocolares podía desviar la atención del pensamiento político, económico y social de León XIV.

El Gobierno y el informe para el Vaticano

Gramajo reveló que entregó personalmente al pontífice un documento de más de 70 páginas sobre la situación social y económica argentina. El informe reúne denuncias sobre endeudamiento familiar, cierre de empresas, deterioro salarial, violencia represiva y el avance de organizaciones vinculadas al narcotráfico en los barrios populares.

El secretario general de la UTEP cuestionó duramente la gestión presidencial y expresó su escepticismo ante la posibilidad de que el mensaje religioso modifique sus políticas. “No espero nada del Gobierno. Ojalá que le cambie el corazón, que le cambie la cabeza y en vez de gastar en gas pimienta, gasten en justicia social”, afirmó parafraseando a Jorge Bergoglio.

Gramajo le reclama a Javier Milei por la represión de la policía a los movimientos sociales.

El dirigente también reclamó respuestas para los jubilados, medidas de protección para las empresas y una recuperación de los salarios. Además, criticó la interrupción de obras de urbanización en barrios populares y las dificultades para acceder a alimentos. Sin embargo, reconoció que los problemas estructurales de pobreza y desigualdad no comenzaron con la administración libertaria.

El legado de Francisco y los desafíos del trabajo ante la IA

La continuidad del pensamiento de Francisco apareció como uno de los ejes centrales de las expectativas de los movimientos populares. Gramajo destacó la importancia de mantener vigente la consigna de tierra, techo y trabajo, aunque reconoció que los cambios tecnológicos obligan a actualizar las reivindicaciones históricas de los sectores excluidos.

En ese contexto, mencionó la situación de aproximadamente un millón de personas que, según su estimación, trabajaban mediante aplicaciones digitales sin derechos laborales suficientes. También planteó la necesidad de construir mecanismos de regulación para impedir que la concentración económica y tecnológica profundice la desigualdad, la pobreza y la precarización del empleo.

El dirigente destacó que la relación de las organizaciones sociales con León XIV había resultado positiva, tras la muerte de su antecesor. Además, valoró la decisión del nuevo pontífice de sostener el diálogo con los sectores vulnerables y afirmó que ese vínculo también exige una revisión crítica de las propias organizaciones frente a las transformaciones del mundo laboral.

El impacto político de la visita del papa

El editor de Letra P y especialista en temas religiosos, Guillermo Villarreal, analizó las implicancias políticas del acontecimiento. El periodista explicó que la visita combinaba una dimensión institucional, el encuentro pastoral con los fieles y las grandes celebraciones populares, pero advirtió que sus mensajes podían generar incomodidad en la Casa Rosada.

Villarreal adelantó que el pontífice hablará desde la doctrina social de la Iglesia y consideró que algunos de sus planteos podrían incomodar a los residentes de la Casa Rosada. “No va a hablar de internas partidarias ni se va a meter en ese tema de las derechas, las izquierdas, los progresismos”, señaló. Pero también destacó la importancia que León XIV le otorga a la pobreza y la problemática de la inteligencia artificial.

También evaluó el beneficio político que podría obtener Javier Milei de la visita. Según su interpretación, el Presidente podría destacar que un papa llegó a la Argentina durante su mandato, después de casi cuatro décadas sin un acontecimiento semejante. Sin embargo, consideró que el verdadero impacto dependerá del contenido de los mensajes y su recepción y puesta en práctica posterior.

La discusión trascendió así la fotografía institucional y el eventual rédito político para la Casa Rosada. Tanto Gramajo como Villarreal coincidieron en la necesidad de prestar atención a las palabras del pontífice y a sus planteos sobre justicia social, pobreza y trabajo, más allá de las diferencias políticas y de las expectativas que había despertado su llegada.