El outsider del peronismo, en tiempo de descuento

Federico Pucciariello. El empresario del biocombustible define en horas si compite por el peronismo para la gobernación de Santa Fe

Federico Pucciariello volvió de viaje , llegó a Santa Fe y tiene que dar una respuesta en cuestión de horas. El peronismo que lo promociona y lo quiere de candidato a gobernador no tiene más margen de negociación y aguarda una respuesta positiva. Su condición de outsider entusiasma a más de una tribu interna.

Pucciariello es la carta del senador Armando Traferri , de sus compañeros de bloque y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas . Quizás del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez , si finalmente –luego de renunciar– termina como candidato a diputado provincial. También es un nombre que contagia a algunas corrientes internas que no disponen de figurita propia.

En esa idea de “oxigenar”, de ir a buscar afuera lo que no existe adentro, parte del peronismo santafesino lee que el empresario, importante jugador del biodiesel, es una apuesta más que atractiva. “Es un actor interesante, puede servir para movilizar y contagiar”, le admitió a Letra P un legislador del PJ.

Federico Pucciariello, empresario aliado a YPF en Santa Fe, apunta contra el Congreso por no avanzar en una normativa que empuje el negocio Pide retenciones cero y torea a Milei https://t.co/g3ty4l2egS @Gabi_Albanesi pic.twitter.com/x2NGDpDJAv

Antes de abandonar el país hace unas semanas, Pucciariello prometió que no dilataría más la decisión y la comunicaría. Por sí o por no. Se espera que lo resuelva ya. Cosa de subirse al barco y empezar la campaña o empezar a buscar un plan B, que Traferri y compañía pareciera que no tienen.

En el análisis microclimático, si finalmente da el sí, el ceo de Essential Energy Holding tiene dos escenarios abiertos para una primera parada: ser candidato de unidad o participante de una interna. Es verdad que él acotó su eventual postulación a no tener rivales en las PASO, algo que realmente suena difícil, pero una buena elección lo puede posicionar a futuro.

Cuando se habla de futuro, se habla del segundo semestre de 2027. También de 2029 y 2031, porque si algo carece hoy el peronismo santafesino es de jugadores taquilleros con chances reales de disputar la gobernación mano a mano con Maximiliano Pullaro.

¿Quién mueve en el PJ de Santa Fe?

Es que toda la dirigencia interesada en competir en la pelea grande necesita un trabajo de posicionamiento e instalación. Mucho o poco, pero a nadie le sobra nada. Salvo a Omar Perotti, pero el exgobernador parecería interesarse por otra categoría. O Marcelo Lewandowski, que ya tiene más de una candidatura provincial sobre el lomo.

Tanto el propio Pucciariello como el diputado Diego Giuliano, la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, el diputado Germán Martínez y los intendentes Roly Santacroce y Pablo Corsalini precisan aumentar sus niveles de conocimiento para ir al combate contra Pullaro en junio próximo.

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Pullaro ya definió el esquema para los próximos comicios y sólo resta que firme el decreto para oficializarlo pic.twitter.com/qPG3stirUq — LETRA P (@Letra_P) October 12, 2026

Pucciariello seduce a algunos por su condición de outsider, pero también por su mirada de mundo lejana al “empresario libertario solo interesado en la suya”, según un dirigente que se reunió con él más de una vez.

El exjugador de rugby mamó la militancia peronista de sus padres, se formó en una industria que busca ser clave para el entramado productivo de la Bota y también tiene conocimiento sobre todo el mapa productivo de la provincia. “No es un improvisado”, le remarcaron a Letra P.

Otro peso pesado

Además del senador Traferri, el empresario tiene como ladero, socio y consejero a un peso pesado del sindicalismo del cordón industrial, Gerardo Canseco.

Abogado, exsecretario de Gobierno de San Lorenzo durante el primer mandato del radical Leonardo Raimundo, Canseco es director sindical de YPF desde 2023 y lidera el Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos, gremio que representa a los trabajadores de la empresa de bandera.

Algunas malas lenguas (o buenas) afirman que, si Pucciariello juega y rinde, Canseco será puesto sobre la mesa como candidato a senador nacional en el segundo semestre, pero primero lo primero: que el empresario decida si juega o no juega.