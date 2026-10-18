Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
SEMANA SANTA FE

El outsider del peronismo, en tiempo de descuento

El empresario Federico Pucciariello no tiene más margen. En las próximas horas comunicará si juega o no por la gobernación. Pullaro, a la espera de rivales.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Federico Pucciariello. El empresario del biocombustible define en horas si compite por el peronismo para la gobernación de Santa Fe

Federico Pucciariello. El empresario del biocombustible define en horas si compite por el peronismo para la gobernación de Santa Fe

Federico Pucciariello volvió de viaje, llegó a Santa Fe y tiene que dar una respuesta en cuestión de horas. El peronismo que lo promociona y lo quiere de candidato a gobernador no tiene más margen de negociación y aguarda una respuesta positiva. Su condición de outsider entusiasma a más de una tribu interna.

Notas Relacionadas
El peronismo de Santa Fe en la noche del domingo 26.
SEMANA SANTA FE

En busca de un peronista anfibio

Por 
Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

Pucciariello es la carta del senador Armando Traferri, de sus compañeros de bloque y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas. Quizás del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, si finalmente –luego de renunciar– termina como candidato a diputado provincial. También es un nombre que contagia a algunas corrientes internas que no disponen de figurita propia.

En esa idea de “oxigenar”, de ir a buscar afuera lo que no existe adentro, parte del peronismo santafesino lee que el empresario, importante jugador del biodiesel, es una apuesta más que atractiva. “Es un actor interesante, puede servir para movilizar y contagiar”, le admitió a Letra P un legislador del PJ.

Hora clave para el outsider del peronismo

Antes de abandonar el país hace unas semanas, Pucciariello prometió que no dilataría más la decisión y la comunicaría. Por sí o por no. Se espera que lo resuelva ya. Cosa de subirse al barco y empezar la campaña o empezar a buscar un plan B, que Traferri y compañía pareciera que no tienen.

En el análisis microclimático, si finalmente da el sí, el ceo de Essential Energy Holding tiene dos escenarios abiertos para una primera parada: ser candidato de unidad o participante de una interna. Es verdad que él acotó su eventual postulación a no tener rivales en las PASO, algo que realmente suena difícil, pero una buena elección lo puede posicionar a futuro.

Cuando se habla de futuro, se habla del segundo semestre de 2027. También de 2029 y 2031, porque si algo carece hoy el peronismo santafesino es de jugadores taquilleros con chances reales de disputar la gobernación mano a mano con Maximiliano Pullaro.

¿Quién mueve en el PJ de Santa Fe?

Es que toda la dirigencia interesada en competir en la pelea grande necesita un trabajo de posicionamiento e instalación. Mucho o poco, pero a nadie le sobra nada. Salvo a Omar Perotti, pero el exgobernador parecería interesarse por otra categoría. O Marcelo Lewandowski, que ya tiene más de una candidatura provincial sobre el lomo.

Tanto el propio Pucciariello como el diputado Diego Giuliano, la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, el diputado Germán Martínez y los intendentes Roly Santacroce y Pablo Corsalini precisan aumentar sus niveles de conocimiento para ir al combate contra Pullaro en junio próximo.

Pucciariello seduce a algunos por su condición de outsider, pero también por su mirada de mundo lejana al “empresario libertario solo interesado en la suya”, según un dirigente que se reunió con él más de una vez.

El exjugador de rugby mamó la militancia peronista de sus padres, se formó en una industria que busca ser clave para el entramado productivo de la Bota y también tiene conocimiento sobre todo el mapa productivo de la provincia. “No es un improvisado”, le remarcaron a Letra P.

Otro peso pesado

Además del senador Traferri, el empresario tiene como ladero, socio y consejero a un peso pesado del sindicalismo del cordón industrial, Gerardo Canseco.

Abogado, exsecretario de Gobierno de San Lorenzo durante el primer mandato del radical Leonardo Raimundo, Canseco es director sindical de YPF desde 2023 y lidera el Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos, gremio que representa a los trabajadores de la empresa de bandera.

Algunas malas lenguas (o buenas) afirman que, si Pucciariello juega y rinde, Canseco será puesto sobre la mesa como candidato a senador nacional en el segundo semestre, pero primero lo primero: que el empresario decida si juega o no juega.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: Pucciarello se presentó ante las tribus del PJ y busca ser el candidato de unidad
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Pucciarello cenó con las tribus del PJ e insistió con ser el candidato de unidad a la gobernación

Traferri y Rodenas llevaron a su carta para la Casa Gris a un reservado encuentro con casi todo el peronismo. Contrapuntos,  incomodidades y dos ausencias.
Otros tiempos: Traferri y Perotti cuando aún no estaban enfrentados en el peronismo de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Traferri blanqueó que la candidatura de Pucciarello a la gobernación no incluye al perottismo

El senador reconoció la cena con las tribus del PJ y confirmó que el sector del rafaelino no fue invitado. La estrategia y la apuesta por el empresario.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina Milei habla frente a los diputados que quiere sostener en su toma y daca con gobernadores.
DISCUSIÓN 2027

El Excel de Karina Milei para negociar con los gobernadores

Por  Lucio Di Giuseppe
Gustavo Sáenz mueve el presupuesto para ordenar su tropa de intendentes
QUIERO GANAR LA TERCERA

Sáenz acelera el debate por el presupuesto y promete más obras para ordenar su tropa de intendentes

Por  Maira López
Artuto Rojas, intendente de Necochea. (Foto: Ecos Diarios)
SUCESIÓN 2027

Necochea: caminos rurales colapsados y productores autoconvocados complican al intendente Arturo Rojas

Por  José Maldonado
La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos.
TEMPORADA DE ROSCA

La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano