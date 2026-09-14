Javier Milei eligió para desembarcar en París a un académico sin pedigrí político: quién es Alfredo Soto

Quién es Alfredo Soto, el académico de la Universidad de Rosario que Milei eligió para desembarcar en París

El gobierno de Javier Milei eligió al abogado Alfredo Soto , de Rosario , para hacerse cargo de la Casa Argentina en París . Profesor y exvicedecano de la Facultad de Derecho , tiene una extensa trayectoria académica y un antecedente clave para el cargo: vivió en la propia residencia que ahora deberá conducir.

La designación fue una sorpresa incluso dentro de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . Fuentes consultadas por Letra P en la casa de altos estudios lo describen como un perfil esencialmente técnico y aseguran no poder trazarle, hasta el momento, una pertenencia política concreta ni vínculos conocidos con La Libertad Avanza .

En la UNR cuentan, además, que no hubo una gestión institucional desde el espacio del rector Franco Bartolacci detrás de su nombramiento y que buena parte de las autoridades se enteró cuando la noticia comenzó a circular públicamente.

Hasta el momento, fuentes del Gobierno consultadas no dieron cuenta de los motivos de la elección. En paralelo y al cierre de esta nota, el abogado tampoco respondió los intentos de contacto de este medio para conocer su versión sobre la designación.

Soto construyó durante décadas un perfil fundamentalmente académico. Graduado en la UNR , doctor por la Universidad Católica Argentina , docente, investigador y autor de libros y artículos sobre Derecho Internacional Privado y Filosofía del Derecho, su nombre es mucho más conocido entre profesores y juristas que en los despachos de la política.

Quienes conocen su trayectoria remarcan que nunca tuvo un recorrido ligado a agrupaciones políticas ni construyó una terminal partidaria propia dentro de la Universidad, más allá de la ligazón con el corporativo espacio docente de la escuela de leyes rosarina.

Eso, sin embargo, no significa que haya estado alejado de la gestión universitaria y de la rosca que apareja. Entre 2015 y 2019, el jurista fue vicedecano de la Facultad de Derecho, secundando al entonces decano Marcelo Vedrovnik. Actualmente dirige la Escuela de Graduados y forma parte del Consejo Directivo de la UNR por el claustro docente.

#Rosario A un año del recambio, el rector Bartolacci tiene una candidata para la facultad de Derecho, pero el espacio del decano Botta apuesta a otra



Una disputa fría, pero latente



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En uno de sus primeros años como segundo en la gestión le tocó compartir una postal política poco habitual para la casa de altos estudios. En marzo de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri llegó a la Facultad de Derecho para encabezar la apertura del ciclo académico, con Vedrovnik como anfitrión.

Las fuentes consultadas, sin embargo, no le reconocen al exvicedecano vínculos políticos robustos con el macrismo de Santa Fe ni un recorrido posterior dentro de ese espacio.

Cómo llegó Alfredo Soto a París

La principal incógnita que dejó la designación es cómo el nombre del jurista llegó hasta el Gobierno. En la UNR admiten que, por ahora, no logran reconstruir una trazabilidad política detrás de su elección.

Según pudo saber este medio, Soto habría presentado tiempo atrás su currículum para ser considerado para alguna función vinculada con su perfil profesional y académico en París. Ese movimiento es, hasta ahora, la principal pista sobre el origen de su candidatura.

Las fuentes consultadas aseguran no conocer quién tomó ese CV, qué actores intervinieron después ni qué razones terminaron inclinando la decisión a su favor. Tampoco identifican un padrino o madrina política que haya impulsado su nombre.

Lo que sí tiene una explicación más concreta es su vínculo con el destino: residió en la Casa Argentina durante una etapa de su formación, por lo que conoce desde adentro la institución y la dinámica de la Cité Internationale Universitaire de París.

A eso se suma el dominio del francés y una trayectoria que lo llevó en distintas oportunidades a Francia para dictar clases y participar de actividades académicas.

El conflicto que hereda en el cargo

El exvicedecano desembarcará en París para reemplazar a Santiago Muzio, cuya conducción de la Casa Argentina quedó atravesada por una sucesión de polémicas y denuncias de residentes.

Durante el último ciclo académico, algunos de ellos llegaron a describir el clima interno como una “minidictadura”, con cuestionamientos por restricciones a la libertad de expresión y la convivencia dentro de la residencia.

Uno de los focos de conflicto fue el retiro de una placa colocada en homenaje a las víctimas del terrorismo de estado durante el último gobierno de facto, decisión que generó reclamos de organizaciones de compatriotas residentes en Francia.

A eso se sumaron acusaciones por el uso político de las instalaciones para actividades vinculadas a espacios de la derecha europea, como Vox de España o Reunión Nacional (RN) del país galo.

El conflicto terminó desbordando las paredes de la residencia y llegó hasta las autoridades parisinas. La negativa de la Casa Argentina a adherir a la carta de valores de la Cité Internationale -el campus donde se encuentra la institución- llevó al gobierno extranjero a pedir explicaciones por lo que ocurría en la institución, un antecedente clave para el recambio de autoridades ahora efectuado.