ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta en Rosario: Fuerza Patria le saca 12 puntos de ventaja a LLA

Con Caren Tepp como primera candidata, el peronismo suma 31,6% de intención de voto. Agustín Pellegrini (LLA), 19,5%. Gisela Scaglia (Provincias Unidas), 16,1%.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria en Santa Fe.

Una encuesta que analiza el escenario electoral en la ciudad de Rosario entusiasma al peronismo. La consultora Nueva Comunicación ubicó a la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, 12 puntos por encima del candidato de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini. Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, aparece tercera.

En el marco de las elecciones para renovar la nitad de la Cámara de Diputados, la consultora realizó el estudio en la ciudad de Rosario a partir de un muestreo desarrollado entre el 1 y el 7 de octubre pasado. Se contabilizaron 1.204 casos y el método de la muestra fue domiciliaria más consulta online, a través de un cuestionario estructurado. Según la consultora, el nivel de confianza del trabajo es del 95% y el error muestral de +/- 3,5.

Caren Tepp, la más elegida en Rosario

Según Nueva Comunicación, Tepp (Fuerza Patria) sería elegida por el 31,6% del electorado rosarino. En segundo lugar, a 12 puntos, se ubica Pellegrini (LLA) con 19,5%. En tercer puesto aparece la vicegobernadora Scaglia (Provincias Unidas) con 16,1%. Los números generaron expectativas en el peronismo, en especial porque la ciudad de Rosario representa el 28% del padrón de toda la provincia de Santa Fe.

image
El escenario electoral en Rosario según una encuesta de Nueva Comunicación.

Completa la lista de aspirantes más votados Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, con una intención de voto del 6,5%. Otros puntos a tener en cuenta es que un 8,5% respondió que aún no sabe a quién votará y un 6,1% dijo que no votará o lo hará en blanco.

Caren Tepp - Gisela Scaglia - Agustín Pellegrini (Fotomontaje)
Caren Tepp - Gisela Scaglia - Agustín Pellegrini (Fotomontaje)

El sondeo de opinión también consultó preferencias por fuerza política. El panorama no dista demasiado de los nombres propios, pero muestra una mejora en los números del partdo del Presdente. Fuerza Patria lidera con el 29,6%, La Libertad Avanza cosecha el 22,3% y Provincias Unidas el 14,9%.

Candidatos con diferencial positivo, pero con poco conocimiento

Las tres figuras que encarnan las principales candidaturas todavía concentran un porcentaje importante de personas que no las conocen. La peronista Tepp tiene un 40,7% de imagen positiva y 21,3% de negativa, en tanto que el 32,2% no la conoce. El libertario Pellegrini se alza con el 30,4% de positiva, 13,9% de negativa y el 49,4% no sabe quién es. Por último, Scaglia posee un 35,2% de imagen positiva, 24,6% de negativa y el 34% no la identifica.

image
La imagen de los principales dirigentes en Rosario según una encuesta de Nueva Comunicación.

Maximiliano Pullaro con mejor imagen que Javier Milei

Más allá del escenario electoral, la consultora Nueva Comunicación midió la imagen de la dirigencia provincial y nacional. El gobernador Pullaro posee el 53,1% de imagen positiva y 38% de negativa. El Presidente Milei, en tanto, cosecha un 36,2% de percepción positiva y 60,5% de negativa.

Javier Milei Maximiliano Pullaro.png
Maximiliano Pullaro y Javier Milei juntos en un acto en Rosario.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene un 47,4% de imagen positiva y un 49,8% de negativa. Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, alcanza un 20,5% de imagen positiva y un 69,1% de negativa.

A nivel local, el intendente rosarino Pablo Javkin cosechó 51,6% de imagen positiva y 42,8% de negativa.

