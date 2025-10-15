Santa Fe: La Libertad Avanza juntó a las anclas de Toto Caputo para polarizar con Fuerza Patria

Mientras su jefe estaba en Estados Unidos acompañando al presidente Javier Milei para la esperada cita de salvataje con Donald Trump , el equipo económico de Toto Caputo desembarcó este martes en Rosario . La convocatoria de La Libertad Avanza en Santa Fe había sido lanzada apenas un día antes.

La militancia y la dirigencia libertaria llegó al encuentro sin euforia, en un clima ceremonioso. No había agite, sino expectativa en un espacio pensado para hablar del devenir económico, pero también sobre las elecciones legislativas y el panorama local.

Las sillas preparadas sobre el escenario terminaron por reducirse a cuatro pasadas las 19, cuando el acto estaba convocado una hora antes. Fue la diputada Romina Diez , referente de LLA en el distrito y leal escudera de Karina Milei , la que ofició como maestra de ceremonias. Una de sus frases iniciales marcó el tono del encuentro: “Acá hay dos de las tres anclas. Una se tuvo que quedar en la trinchera”. Los presentes eran Felipe Núñez y Martín Vauthier , directores del BICE . Quien no llegó fue Federico Furiase , director del Banco Central y también anunciado en la previa como uno de los participantes en el encuentro.

En el lugar estaba también el primer candidato de la lista libertaria en Santa Fe, Agustín Pellegrini , quien no pronunció ningún discurso. Se sumaron dirigentes como Guido Orlandi y Martín “Vikingo” Tomassini hizo las veces de moderador ante la prensa y en la charla posterior.

Diez, que no habló con la prensa sino frente al auditorio, también tiró fuerte contra la oposición. “Es el Congreso más golpista de la historia”, sostuvo la diputada y pidió conseguir en las urnas más bancas. Lo hizo, sin embargo, con cautela: “No sé si vamos a llegar a ser primera minoría, creo que vamos a estar cerca”. La legisladora apostó al discurso del todo o nada recurriendo, como es habitual, a la grieta.

La polarización como estrategia: Tepp en la mira y Provincias Unidas afuera

Previo al acto pensado para un público libertario, tanto Pellegrini como Núñez y Vaulthier atendieron a la prensa. Quedó claro que La Libertad Avanza busca en Santa Fe una elección de choque directo. Pellegrini no esquivó la confrontación con la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, con quien en las últimas horas tuvieron un enfrentamiento por supuestos carteles de la candidata pidiendo expropiar terrenos o la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

“Los mensajes no son falsos. Están todos los tuits en los que ella proponía la expropiación de terrenos, que está con (Hugo) Chávez, con (Nicolás) Maduro. Es una propuesta comunista y esta elección se define en dos modelos”, respondió Pellegrini a la consulta de Letra P. “Saben que están perdiendo”, retruca la dirigencia de Fuerza Patria frente a ese tipo de ataques.

Embed defendés la expropiación desde 2013 y ahora borrás el tuit.



¿También vas a decir que esto es falso @carentepp? https://t.co/qMa00NiIpf pic.twitter.com/P9G4XXxVxj — Agustin Pellegrini (@apellegrini2000) October 13, 2025

El mileísmo apunta a polarizar, no sólo para desgastar al kirchnerismo santafesino, sino también para correr del escenario a Provincias Unidas. “No hay espacio para tercios”, sostienen en el entorno libertario, aunque en los distintos sondeos conocidos por estos días pareciera darse una escenario de ese tipo. En esa lógica, busca en Santa Fe replicar el escenario nacional: Milei o el pasado, según el dogma libertario.

Diez profundizó: “Nos jugamos todo. No puedo asegurar ser esa primera minoría, pero sí que vamos a tener una posición de negociación mucho más fuerte”.

Las anclas económicas como carta de legitimidad nacional

La presencia de Núñez y Vauthier no fue decorativa, sobre todo en horas convulsionadas tras el encuentro de Milei con Trump, cuyas declaraciones hicieron tambalear a los mercados.

Núñez fue el primero en marcar la cancha. “Esto es una especie de ballotage: cuanto más apoyo tengamos, más rápido vamos a hacer las reformas", planteó, mientras sostenía que después de las elecciones se avanzará en cambios estructurales que requieren consenso político. El apoyo electoral, de acuerdo a lo que plantearon los funcionarios, acelerará los tiempos.

También habló del esquema cambiario: “El dólar flota entre bandas. Las bandas no se tocan. Por el momento y nunca. El esquema no se va a modificar ni antes ni después de las elecciones".

Embed No hay cambios en las bandas cambiarias. https://t.co/AjKfkHRO6D — Felipe Núñez (@Felii_N) October 15, 2025

Sobre la discusión internacional, Núñez buscó despejar fantasmas. “Se creyó que el presidente Trump condicionó su ayuda a las elecciones de medio término. Creo que de ninguna manera fue así. Estados Unidos ya nos está ayudando”, dijo en la misma tónica que los funcionarios que permanecían en Estados Unidos. Cuando le preguntaron por el vínculo con China, fue tajante: “Trump dijo que el comercio con China está okey. No hay plan de salvataje ni hay un condicionante”.

Vauthier sumó respaldo técnico con el dato del día: la inflación de 2,1%. “Fue un muy buen dato. Si le ponemos la lupa, la inflación núcleo fue del 1,9%, menos que el 2% de agosto", ponderó. Explicó que la clave es la ausencia de emisión y defendió el programa de anclas: monetaria, fiscal y cambiaria.

Elecciones, reformas y la pelea por el músculo legislativo

“Eliminar la inflación para siempre”, “terminar con los piquetes” y avanzar en la reforma laboral, impositiva y del Código Penal fueron algunos de los conceptos planteados por Núñez.

Pellegrini bajó esa agenda a territorio santafesino. “La provincia tiene un sector industrial enorme. El campo, un sector pyme gigante. Las reformas necesarias, laboral e impositiva, que se van a empezar a tratar a partir de enero, son las que van a empezar a resolver esas problemáticas”, prometió.

Núñez planteó optimismo al hablar de "record de exportaciones" y "una gran cosecha" para el campo. “El año que viene va a ser muy bueno en materia de actividad e inflación", añadió.

Con los técnicos nacionales como respaldo, Pellegrini subido al ring político y Diez marcando la línea ideológica, La Libertad Avanza buscó en Rosario algo más que un acto: instaló una batalla. Sobre todo, buscó dejar claro en su relato que no hay lugar para terceras vías.