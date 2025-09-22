Santa Fe: la coach que trabajó con Mauricio Macri moldea al candidato de La Libertad Avanza en plena campaña

El coucheo, signo de época del gobierno de Mauricio Macri y la gestión PRO , tiene su nueva impronta con La Libertad Avanza . En la redirección de la campaña tras la paliza del 7-S, una figura de aquellos años, la coach Micaela Méndez , prepara al candidato de Santa Fe Agustín Pellegrini , de corta experiencia en el terreno público.

El recalculando que sonó en el GPS libertario luego de la derrota en Buenos Aires obligó al oficialismo a rever varias cosas: la primera, como quedó demostrado en Córdoba días atrás , el involucramiento de Javier Milei en la campaña. Como contó Letra P , eso tendrá un correlato en el interior del país, territorio que caminará el presidente. Lo hará, sobre todo, en aquellas provincias con posibilidad de reparto de votos en tercios tras la aparición de Provincias Unidas .

¿Alcanza con eso? Aparentemente, no. Por eso, acudieron a métodos de entrenamiento para que los candidatos afinen el discurso público: lejos de la verborragia de Milei, el objetivo es mostrar claridad conceptual y evitar errores. El nobel Pellegrini, cabeza de lista en Santa Fe, está acostumbrado al roce interno como mano derecha de Romina Diez , pero no a las entrevistas ni al cara a cara con la gente. Ahora que saltó a la cancha grande, se prepara para la recta final con Méndez, una avezada consultora que tuvo su momento de mayor exposición durante la presidencia de Macri. Ella lo coucheó personalmente y él le dio por aquellos años el cargo de directora de Gestión Comunicacional.

La apuesta libertaria al sello, con candidatos poco conocidos que responden al núcleo duro del armado partidario, tiene en Santa Fe uno de los casos testigo: con apenas 25 años , Pellegrini tiene como mayor virtud su lealtad absoluta a Diez y, por caracter transitivo e innegociable, con Karina Milei . Eso quedó expuesto en la única actividad pública -aunque con reservas previas- que protagonizó en Rosario, llamada Santa Fest.

En el comando de campaña nacional conformado días atrás, donde se reunió a los candidatos de todo el país, parecieron quedar claras distintas cuestiones para que tallen en la campaña: la economía -a pesar de la tormenta perfecta que azota al Gobierno- y la seguridad son los ejes donde debe moverse el discurso, con riesgo kuka incluido. También se planteó que con el voto duro no alcanza. Prueba de ello, como contó este medio días atrás, Patricia Bullrich se involucrará en actividades organizadas en distintos puntos del país. La ministra y candidata intentará que no se escape el caudal propio de votos con el que cree contar.

La campaña que tiene a Diez como jefa en la Bota, cuenta también con Guido Orlandi -a cargo de la regional de PAMI Rosario- como otro de los dirigentes que motorizan el día a día pensando en el 26 de octubre.

Méndez, de Mauricio Macri a LLA con un sinfín de clientes

En la cartera de clientes que tuvo la coach ontológica y fonoaudióloga Micaela Méndez figuran desde Presidencia de la Nación hasta partidos como el PRO y la UCR, pasando por clubes como River y Boca o gigantes como Amazon y Pepsico. El mayor momento de exposición le llegó durante el mandato presidencial de Macri, con quien había tejido vínculo mucho tiempo antes.

Bajo esa gestión también ostentó un cargo de peso y asesoró a otros cuadros del partido amarillo como la exvicepresidenta Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal. Muchos sostienen que también trabajó con Juliana Awada, la ex primera dama. Full PRO. ¿Apariciones públicas? Muy pocas. Una de ellas, una imagen junto a Macri en un lejano 2013, mientras preparaba un discurso en un acto en Costa Salguero.

Micaela Mendez Macri La coach Micaela Méndez junto a Mauricio Macri.

En su biografía, además del entrenamiento al expresidente y el cargo público ocupado, destaca la participación en campañas presidenciales en otros países como Ecuador, Panamá, El Salvador y República Dominicana. Fuera de la política, asesoró en técnica vocal a cantantes -ella misma es cantante lírica-, mientras que también ejerció la docencia en Fonoaudiología y Foniatría.

Según pudo confirmar Letra P, el trabajo con Pellegrini busca que el joven candidato pueda manejarse en público, teniendo en cuenta la poca experiencia en el área de quien ostenta la vicepresidencia del partido a nivel provincial. Si bien no fue confirmado, no descartan que la tarea se extienda a otros candidatos libertarios.

A sumar de donde sea

¿Esto implicará una campaña agresiva para lograr altos niveles de conocimiento? Fuentes internas lo descartan: no hay tiempo ni es la tónica habitual en LLA, que advierte además un escenario complejo a nivel nacional. Por eso, y ante la necesidad de mejorar los números, en el comando de campaña libertario creen que cualquier aporte que pueda hacer cada candidato en las provincias suma. Bajo esa lógica se entiende el entrenamiento a un candidato a quien de todos modos no sobreexpondrán. Por estos días Pellegrini camina el territorio brindando entrevistas solamente a medios afines como El Liberador.

El otro desafío es lograr que Pellegrini tenga un crecimiento por fuera del sello en los 30 días que restan hasta la elección. “Si no, el número es el de (Nicolás) Mayoraz”, razonan rememorando la campaña provincial a convencional constituyente. Desde sectores internos que critican la estrategia llevada adelante aún ven como un error la decisión de tener una apuesta plena al sello, sin un nombre propio de mayor peso.